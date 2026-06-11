נבחרת מקסיקו תארח את נבחרת דרום אפריקה למשחק הפתיחה החגיגי, בשעה 13:00 שעון מקומי (22:00 שעון ישראל). הציפיות מהטורניר הנוכחי בצפון אמריקה הן הגבוהות ביותר אי פעם, והוא מסומן כאחד הטורנירים המותחים והבידוריים ביותר בהיסטוריית הענף.

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מקסיקו מגיעה למפגש בכושר מצוין ותחת רצף מרשים של שמונה משחקים ללא הפסד. ההכנות האחרונות של הנבחרת המקסיקנית כללו ניצחונות במשחקי ידידות מול סרביה, אוסטרליה וגאנה, נתון שהופך אותה לפייבוריטית ברורה להתמודדות.

המארחים ייהנו מאווירה ביתית וחמה של הקהל המקומי באצטדיון האצטקה, שצפוי לתפקד כ"שחקן ה-12" של הנבחרת ולדחוף אותה לעבר ניצחון קל.

דרום אפריקה מגיעה להתמודדות לאחר שסיימה ביום שבת האחרון במשחק ידידות בתוצאת תיקו 1-1 מול ג'מייקה. הניצחון האחרון של הנבחרת נרשם בדצמבר 2025, אז גברה 2-3 על זימבבואה במסגרת אליפות אפריקה לאומות, אך היא הציגה קמפיין מוקדמות חזק במיוחד שבו סיימה מעל ניגריה, וזאת למרות שהופחתו לחובתה שלוש נקודות בשל שיתוף שחקן שלא כחוק.

האוהדים הדרום אפריקנים מקווים לשחזור של משחק הפתיחה של מונדיאל 2010 אותו אירחה, אז כבש סיפיווה צ'באלאלה את השער הראשון של הטורניר.

חוד החנית של נבחרת מקסיקו יובל על ידי החלוץ ראול חימנס בן ה-35, שחווה עונה פוריה במדי פולהאם מהליגה האנגלית עם עשרה שערים בכל המסגרות. חימנס, המדורג שלישי בטבלת כובשי כל הזמנים של מקסיקו עם 44 שערים ב-124 הופעות, הציג כושר שיא בנבחרת בשנת 2025 כאשר כבש תשעה שערים ב-14 משחקים, כולל צמדים בחצי גמר ובגמר ליגת האומות ושער בגמר גביע הזהב מול ארצות הברית.

לצדו, עיני עולם הכדורגל נשואות אל קשר נבחרת מקסיקו וטיחואנה, גילברטו מורה בן ה-17, שנחשב לאחד הקשרים המוכשרים ביותר בכדורגל העולמי וצפוי להפוך לשחקן השישי הצעיר ביותר בתולדות המונדיאל אם ישותף על ידי המאמן חאבייר אגירה.

התקפת דרום אפריקה תתבסס על חלוץ ברנלי לייל פוסטר בן ה-25, שמגיע לאחר עונה קשוחה באנגליה שבה כבש שלושה שערים ב-27 משחקים. פוסטר, רוצה לשחזר של יכולתו מאליפות אפריקה, שם רשם שני שערים ושני בישולים, והוא יהיה קריטי לסיכוייה של דרום אפריקה להעפיל מבית א'.