גביע העולם בכדורגל מתקרב בצעדי ענק עם שינוי חסר תקדים שישנה לחלוטין את הטורניר המוכר. לראשונה בהיסטוריה, הטורניר יכלול 48 נבחרות ומרתון של 104 משחקים, כמהלך שמנסה לשבור את השליטה המסורתית של אירופה ודרום אמריקה ולהכפיל את כוחן של אפריקה ואסיה.

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ההרחבה הזו מייצרת אתגר לוגיסטי מטורף, כאשר נבחרות כמו ספרד ייאלצו לטוס כ-12 אלף קילומטרים לאורך הטורניר בין אזורי זמן שונים. מעבר לטיסות המעייפות, השחקנים יתמודדו עם תנאים מורכבים כמו אוויר דליל באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי, לצד הצורך של האמריקbים לשתול משטחי דשא טבעי זמניים בטכנולוגיית "סאב-אייר" מתקדמת באצטדיוני הפוטבול הסינתטיים.

בנוסף, הבינה המלאכותית תהפוך לראשונה ל"שחקן הרכב קבוע" בטורניר. מערכת נבדל חצי-אוטומטית מתקדמת תספק החלטות מהירות ותייצר שחזורים תלת-ממדיים דיגיטליים שיציגו רגעים שנויים במחלוקת בזמן אמת על המסך עבור האוהדים בבית ובמגרש. האם המהפכה הזו תצליח לשמור על רמת כדורגל איכותית וגם לאחד את העולם? נחכה לתוצאות.