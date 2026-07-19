משחקי ספורט גדולים משפיעים לעיתים על הרבה יותר מנתוני הצפייה. בחצי גמר המונדיאל בין ארגנטינה לאנגליה נרשמה השפעה חריגה גם על מערכת החשמל הארצית כאשר מיליוני צופים שינו את דפוסי צריכת החשמל שלהם כמעט באותו רגע.

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על פי נתוני מפעילת מערכת החשמל של ארגנטינה (CAMMESA), במהלך המחצית הראשונה ירד הביקוש לחשמל בכ-1,700 מגה-ואט. בהשוואה ליום רגיל באותה שעה, הפער הגיע לכ-2,300 מגה-ואט, כ-13% מצריכת החשמל הצפויה. הירידה החלה עוד לפני שריקת הפתיחה, כשמדינה שלמה התיישבה מול המסך.

אבל עבור מפעילי הרשת, גודל הירידה היה רק חלק מהסיפור. האתגר האמיתי היה קצב השינוי: בתוך שש דקות בלבד במהלך המחצית נרשמה קפיצה של כמעט 1,000 מגה-ואט ככל הנראה בעקבות הדלקה בו-זמנית של קומקומים, מיקרוגלים ותאורה במיליוני בתים. מיד אחרי שריקת הסיום נרשמה עלייה נוספת של כ-1,500 מגה-ואט בתוך כחצי שעה.

למה זה מסוכן?

מערכת חשמל נדרשת לשמור בכל רגע על איזון מדויק בין ייצור לצריכה. כשהביקוש קופץ בפתאומיות, מערך הייצור חייב להגיב בזמן אמת אחרת הרשת עלולה לצאת מאיזון.

"אחד האתגרים המרכזיים של רשת החשמל כיום הוא קצב השינויים בביקוש, ולא רק היקף הצריכה הכולל,” מסבירה עדי חכמון, שותפה מייסדת בחברת האנרגיה-טכנולוגיה nGrid, שמפתחת אלגוריתמים מבוססי בינה מלאכותית לחיזוי ביקושי חשמל וניהול מערכות אגירה. “אירועים כמו משחקי מונדיאל יוצרים קפיצות חדות מאוד בתוך דקות בודדות, והמערכת צריכה להגיב אליהן כמעט בזמן אמת".

הדפוס, היא מציינת, אינו ייחודי לכדורגל: גלי חום, אירועי תרבות גדולים או התראות חירום. כל אירוע שגורם למאות אלפי אנשים לפעול בו-זמנית עלול לזעזע את הרשת.

לקראת הגמר הערב מול ספרד, הודיעה CAMMESA כי תפעיל ניטור ייעודי של ביקושי החשמל בכל משחק של הנבחרת מתוך הבנה שהאתגר אינו היקף הצריכה, אלא מהירות התגובה לשינויים חדים בהתנהגות הצרכנים.

ומה זה אומר על ישראל?

גם בישראל הביקוש לחשמל נמצא בעלייה מתמשכת: גידול באוכלוסייה, מיזוג אוויר, מרכזי נתונים, רכב חשמלי והתרחבות השימוש בבינה מלאכותית. במקביל, חלקן של תחנות הכוח הקונבנציונליות יורד, ומשקלם של מקורות מתחדשים התלויים במזג האוויר עולה שילוב שמחייב יכולת תגובה מהירה יותר מאי פעם.

"במקום להסתפק בבניית עוד ועוד תחנות כוח שמטרתן להתמודד עם שעות שיא בודדות, אפשר לנהל את הביקוש בצורה חכמה יותר", אומרת חכמון.

"ניהול ואופטימיזציה מאפשרים להעביר חלק מהצריכה מזמן אחד לאחר, וכך לנצל טוב יותר את התשתיות הקיימות. בסופו של דבר, רשת חשמל היא מערכת שצריכה להגיב בזמן אמת להתנהגות של מיליוני אנשים".

האירוע בארגנטינה, אם כן, הוא הצצה לאחד האתגרים המרכזיים של מערכות החשמל בעולם וגם בישראל בשנים הקרובות.