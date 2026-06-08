48 הנבחרות הלאומיות שמשתתפות במונדיאל היו צריכות לרשום סגל של בין 23 ל-26 שחקנים, כולל שלושה שוערים, עד יום שלישי, 2 ביוני. שחקנים פצועים יוכלו להיות מוחלפים מהסגל הזמני לפני המשחק הראשון של הנבחרת.

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סגלי בית א'

מקסיקו

שוערים: קרלוס אסבדו (סנטוס לגונה), גיירמו אוצ'ואה (א.א.ל. לימסול), ראול ראנחל (צ'יבאס).

מגנים: אדסון אלבארס (פנרבחצ'ה), ישראל רייס (קלוב אמריקה), חסוס גאיארדו (טולוקה), חואן ואסקס (גנואה), חורחה סאנצ'ס (פאוק סלוניקי), מטאו צ'אבס (אלקמאר).

קשרים: אלבארו פידאלגו (ריאל בטיס), בריאן גוטיירס (צ'יבאס), אריק לירה (קרוז אזול), גילברטו מורה (טיחואנה), לואיס רומו (צ'יבאס), אובד וארגס (אתלטיקו מדריד), אורבלין פינאדה (א.א.ק. אתונה).

חלוצים: אלכסיס וגה (טולוקה), ארמנדו גונזאלס (צ'יבאס), ססאר הוארטה (אנדרלכט), גיירמו מרטינס (פומאס), חוליאן קיניונס (אל קאדסיה), ראול חימנז (פולהאם), סנטיאגו חימנז (מילאן).

מאמן: חאבייר אגירה

מונדיאל 2026: לוח המשחקים, השעות והבתים

דרום אפריקה

שוערים: סיפו צ'יין (אורלנדו פיראטס), ריקארדו גוס (סיוולה), רונוון ויליאמס (ממלודי סאנדאונס).

מגנים: אוברי מודיבה (ממלודי סאנדאונס), חוליסו מודאו (ממלודי סאנדאונס), נקוסינאטי סיביסי (אורלנדו פיראטס), מבקזלי מבוקאזי (שיקגו פייר), אימה אוקון (הנובר), סמוקלה קאביני (מולדה), חולומאני נדאמאנה (ממלודי סאנדאונס), תבאנג מאטולודי (פולוקוואנה סיטי), קאמוחלו סבלבלה (אורלנדו פיראטס), בראדלי קרוס (קייזר צ'יפס), אולווטי מאקאניה (פילדלפיה יוניון).

קשרים: טבוהו מוקואנה (ממלודי סאנדאונס), ספחלו סיטולה (טונדלה), טאלנטה מבאטה (אורלנדו פיראטס), ג'יידן אדמס (ממלודי סאנדאונס).

חלוצים: תמבה זוואנה (ממלודי סאנדאונס), לייל פוסטר (ברנלי), אבידנס מקגופה (אורלנדו פיראטס), אוסווין אפוליס (אורלנדו פיראטס), איקראם ריינרס (ממלודי סאנדאונס), רלובוהילה מופוקנג (אורלנדו פיראטס), תאפלו מאסקו (א.א.ל. לימסול), צ'פאנג מורמי (אורלנדו פיראטס).

מאמן: הוגו ברוס

דרום קוריאה

שוערים: היון-וו ג'ו (אולסן), סונג-גיו קים (פ.צ. טוקיו), בום-קון סונג (ג'ונבוק).

מגנים: מון-וואן קים (דייז'ון), מין-ג'אה קים (באיירן מינכן), טאה-חיון קים (קאשימה אנטלרס), ג'ין-סאוב פארק (ג'ג'יאנג), יאנג-וו סול (הכוכב האדום בלגרד), ינס קסטרופ (בורוסיה מנשנגלדבאך), קי-היוק לי (גאנגוון), טאה-סוק לי (אוסטריה וינה), האן-בום לי (מיטיולן), יו-מין צ'ו (שארג'ה).

קשרים: ג'ין-גיו קים (ג'ונבוק), ג'ון-הו באה (סטוק סיטי), סונג-הו פאיק (בירמינגהאם), היון-ג'ון יאנג (סלטיק), ג'י-סונג אום (סוונסי), קאנג-אין לי (פריז סן-ז'רמן), דונג-גיונג לי (אולסן), ג'אה-סונג לי (מיינץ), אין-בום הוואנג (פיינורד), הי-צ'אן הוואנג (וולבס).

חלוצים: יונג-מין סון (לוס אנג'לס פ.צ.), היון-גיו או (בשיקטאש), גו-סונג צ'ו (מיטיולן).

מאמן: מיונג-בו הונג.

צ'כיה

שוערים: לוקאש הורניצ'ק (בראגה), מאטיי קובאר (פ.ס.וו איינדהובן), ינדז'יי סטאנק (סלאביה פראג).

מגנים: ולדימיר צופאל (הופנהיים), דוד דודרה (סלאביה פראג), תומאש הולש (סלאביה פראג), רובין הראנאץ' (הופנהיים), סטפאן חאלופק (סלאביה פראג), דוד יוראסק (סלאביה פראג), לדיסלב קרייצ'י (וולברהמפטון), ירוסלב זלני (ספרטה פראג), דוד זימה (סלאביה פראג).

קשרים: לוקאש צ'רב (ויקטוריה פלזן), ולדימיר דרידה (הראדץ קראלובה), לוקאש פרובוד (סלאביה פראג), מיכאל סאדילק (סלאביה פראג), הוגו סוחורק (ספרטה פראג), אלכסנדר סויקה (ויקטוריה פלזן), תומאש סוצ'ק (ווסטהאם), פאבל שולץ (אולימפיק ליון), דניס וישינסקי (ויקטוריה פלזן).

חלוצים: אדם הלוז'ק (הופנהיים), תומאש חורי (סלאביה פראג), מוימיר חיטיל (סלאביה פראג), יאן קוכטה (ספרטה פראג), פטריק שיק (באיירן לברקוזן).

מאמן: מירוסלב קובק

סגלי בית ב'

קנדה

שוערים: מקסים קראפו (אורלנדו סיטי), אוון גודמן (בארנסלי), דיין סנט קלייר (אינטר מיאמי).

מגנים: מואיז בומביטו (ניס), דרק קורנליוס (ריינג'רס), אלפונסו דייוויס (באיירן מינכן), לוק דה פוגרול (דנדר), אליסטר ג'ונסטון (סלטיק), אלפי ג'ונס (מידלסברו), ריצ'י לאריאה (טורונטו), ניקו סיגור (היידוק ספליט), ג'ואל ווטרמן (שיקגו פייר).

קשרים: עלי אחמד (נורוויץ'), טייג'ון ביוקנן (ויאריאל), מתיו שואנייר (לוס אנג'לס פ.צ.), סטיבן אאוסטקיו (לוס אנג'לס פ.צ.), מרסלו פלורס (טיגרס), איסמאל קונה (ססואולו), ליאם מילר (האל סיטי), ג'ונתן אוסוריו (טורונטו), נתן-דילן סאליבה (אנדרלכט), ג'ייקוב שאפלבורג (לוס אנג'לס פ.צ.).

חלוצים: ג'ונתן דייוויד (יובנטוס), פרומיס דייוויד (יוניון סנט ז'ילואז), קייל לארין (סאות'המפטון), טאני אולוואסיי (ויאריאל).

מאמן: ג'סי מארש

בוסניה והרצגובינה

שוערים: ניקולה ואסיל (סנט פאולי), מרטין זלומיסליץ' (רייקה), אוסמן חאדז'יקיץ' (סלאבן בלופו).

מגנים: סיאד קולאסינאץ' (אטאלנטה), אמר דדיץ' (בנפיקה), ניהאד מוייאקיץ' (גזיאנטפ), ניקולה קאטיץ' (שאלקה), טאריק מוהארמוביץ' (ססואולו), סטייפן ראדליץ' (רייקה), דניס חאדזיקאדוניץ' (סמפדוריה), נידאל צ'ליק (לאנס).

קשרים: אמיר חאדז'יאחמטוביץ' (האל סיטי), איוואן שונייץ' (פאפוס), איוואן באשיץ' (אסטנה), דז'ניס בורניץ' (קרלסרוהה), ארמין מהמיץ' (סלובאן ליברץ), בנז'מין טאהירוביץ' (ברונדבי), אמר ממיץ' (ויקטוריה פלזן), ארמין גיגוביץ' (יאנג בויז), כרים אלייבגוביץ' (רד בול זלצבורג), אסמיר באיירקטארביץ' (פ.ס.וו איינדהובן).

חלוצים: ארמדין דמירוביץ' (שטוטגרט), יובו לוקיץ' (אוניברסיטטיה קלוז'), סאמד באז'דאר (יגילוניה ביאליסטוק), האריס טבאקוביץ' (בורוסיה מנשנגלדבאך), אדין דז'קו (שאלקה).

מאמן: סרגיי ברבארז

קטאר

שוערים: סלאח זכריא (אל דוחייל), מחמוד אבו-נדא (אל ריאן), משעל ברשם (אל סאד).

מגנים: האשמי חוסיין (אל ערבי), איוב עלאווי (אל ע'ראפה), בועלאם ח'וח'י (אל סאד), פדרו מיגל (אל סאד), עיסא לאיי (אל ערבי), לוקאס מנדס (אל וקרה), סולטאן אל-בראכ (אל דוחייל), חומאם אל-אמין (קולטורל לאונסה).

קשרים: מוחמד אל-מנאי (אל שמאל), ג'אסם ג'אבר (אל ערבי), כרים בודיאף (אל דוחייל), אחמד פתחי (אל ערבי), עבד אל-עזיז חאתם (אל ריאן), עאסם מאדיבו (אל וקרה).

חלוצים: תהסין מוחמד (אל דוחייל), אדמילסון ג'וניור (אל דוחייל), אלמועז עלי (אל דוחייל), אכרם עפיף (אל סאד), מוחמד מונטארי (אל ע'ראפה), יוסף עבד א-רזאק (אל וקרה), אחמד עלאא (אל ריאן), חסן אל-היידוס (אל סאד), אחמד אל-ג'נאחי (אל ע'ראפה).

מאמן: יולן לופטגי

שווייץ

שוערים: מרווין קלר (יאנג בויז), גרגור קובל (בורוסיה דורטמונד), איבון אמבוגו (לוריאן).

מגנים: מנואל אקאנג'י (אינטר מילאן), אורל אמנדה (איינטרכט פרנקפורט), אראי ג'ומרט (ולנסיה), ניקו אלבדי (בורוסיה מנשנגלדבאך), לוקה חאקז (שטוטגרט), מירו מוהיים (המבורג), ריקארדו רודריגס (ריאל בטיס), סילבן וידמר (מיינץ).

קשרים: מישל אבישר (פיזה), כריסטיאן פאסנאכט (יאנג בויז), רמו פרוילר (בולוניה), ארדון יאשארי (א.צ. מילאן), ז'ואן מנזאמבי (פרייבורג), פביאן רידר (אוגסבורג), ג'יבריל סו (סביליה), רובן וארגס (סביליה), גרניט ג'אקה (סנדרלנד), דניס זקאריה (מונאקו).

חלוצים: זכי אמדוני (ברנלי), בריל אמבולו (ראן), סדריק איטן (פורטונה דיסלדורף), דן נדוי (נוטינגהאם פורסט), נואה אוקאפור (לידס).

מאמן: מוראט יאקין

סגלי בית ג'

ברזיל

שוערים: אליסון (ליברפול), אדרסון (פנרבחצ'ה), וברטון (גרמיו).

מגנים: מרקיניוס (פריז סן-ז'רמן), גבריאל (ארסנל), ברמר (יובנטוס), רוג'ר איבנייז (אל אהלי), לאו פריירה (פלמנגו), דנילו (פלמנגו), אלכס סנדרו (פלמנגו), דאגלס סנטוס (זניט סנט פטרסבורג).

קשרים: קאסמירו (מנצ'סטר יונייטד), ברונו גימראייש (ניוקאסל), פאביניו (אל איתיחאד), דנילו (בוטאפוגו), לוקאס פאקטה (פלמנגו), אדרסון (אטאלנטה).

חלוצים: ויניסיוס ג'וניור (ריאל מדריד), ראפיניה (ברצלונה), מתאוס קוניה (מנצ'סטר יונייטד), לואיז אנריקה (זניט סנט פטרסבורג), איגור טיאגו (ברנטפורד), אנדריק (ריאל מדריד), גבריאל מרטינלי (ארסנל), ראיין (בורנמות'), ניימאר (סנטוס).

מאמן: קרלו אנצ'לוטי

מרוקו

שוערים: יאסין בונו (אל הילאל), מוניר מוחמדי (ר.ס. ברקאן), אחמד רדא תגנאותי (א.ס פאר רבאט).

מגנים: נוסאייר מזראווי (מנצ'סטר יונייטד), אנאס סלאח-אדין (פ.ס.וו איינדהובן), יוסף בלאמרי (אל אהלי), נייף אגרד (מרסיי), שאדי ריאד (קריסטל פאלאס), עיסא דיופ (פולהאם), רדואן חלחל (ק.ו. מכלן), אשרף חכימי (פריז סן-ז'רמן), זקאריה אל-וואחדי (גנק).

קשרים: סמיר אל-מוראבט (שטרסבורג), איוב בועדי (ליל), נייל אל-עינאווי (רומא), סופיאן אמראבט (ריאל בטיס), עז א-דין אונאחי (ג'ירונה), בילאל אל-ח'נוס (שטוטגרט), איסמעיל סייבארי (פ.ס.וו איינדהובן).

חלוצים: עבדה אזלזולי (ריאל בטיס), שמסדין טאלבי (סנדרלנד), סופיאן רחימי (אל עין), איוב אל-כעבי (אולימפיאקוס), ברהים דיאס (ריאל מדריד), יאסין גסיים (שטרסבורג), איוב אמאימוני-אשחויאב (איינטרכט פרנקפורט).

מאמן: מוחמד וואהבי

האיטי

שוערים: ג'וני פלאסיד (בסטיה), אלכסנדר פייר (סושו), ז'וסואה דוברז'ה (פ.צ. קוסמוס קובלנץ).

מגנים: קארלנס ארקוס (אנז'ה), וילגנס פוגאן (זולטה ווארחם), דיוק לקרואה (קולורדו ספרינגס), מרטין אקספריינס (נאנסי), ז'אן-קבין דוברן (גנט), ריקארדו אדא (ל.ד.ו. קיטו), האנס דלקרואה (לוגאנו), קיטו תרמונסי (יאנג בויז).

קשרים: לברטון פייר (ויזלה), קארל-פרד סיינטה (אל פאסו לוקומוטיב), ז'אן-ז'אק דנלי (פילדלפיה יוניון), ז'אן-ריצ'נר בלגארד (וולבס), פייר וודנסקי (ויולט), דומיניק סימון (טטראן פרשוב).

חלוצים: לואיסיוס דידסון (דאלאס), רובן פרובידנס (אלמיירה סיטי), ז'וסואה קזימיר (אוקסר), דריק אטיין (טורונטו), וילסון איסידור (סנדרלנד), דוקנס נאזון (אסטגלל), פרנצדי פיירו (קייסריספור), יאסין פורצ'ן (ויזלה), לני ז'וזף (פרנצווארוש).

מאמן: סבסטיאן מינייה

סקוטלנד

שוערים: קרייג גורדון (הארטס), אנגוס גאן (נוטינגהאם פורסט), ליאם קלי (ריינג'רס).

מגנים: גרנט האנלי (היברניאן), ג'ק הנדרי (אל איתיפאק), ארון היקי (ברנטפורד), דום היאם (ורקסהאם), סקוט מקנה (דינמו זאגרב), נתנאל פאטרסון (אברטון), אנתוני רלסטון (סלטיק), אנדי רוברטסון (טוטנהאם), ג'ון סוטאר (ריינג'רס), קיראן טירני (סלטיק).

קשרים: ראיין כריסטי (בורנמות'), פינדליי קרטיס (ריינג'רס), לואיס פרגוסון (בולוניה), בן גנון-דואק (בורנמות'), טיילר פלטשר (מנצ'סטר יונייטד), ג'ון מקגין (אסטון וילה), קני מקליין (נורוויץ'), סקוט מקטומיניי (נאפולי).

חלוצים: צ'ה אדאמס (טורינו), לינדון דייקס (צ'רלטון), ג'ורג' הירסט (איפסוויץ'), לורנס שנקלנד (ריינג'רס), רוס סטיוארט (סאות'המפטון).

מאמן: סטיב קלארק

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סגלי בית ד'

ארצות הברית

שוערים: כריס בריידי (שיקגו פייר), מאט פריז (ניו יורק סיטי), מאט טרנר (ניו אינגלנד רבולושן).

מגנים: מקס ארפסטן (קולומבוס קרו), סרג'יניו דסט (פ.ס.וו איינדהובן), אלכס פרימן (ויאריאל), מארק מקנזי (טולוז), טים רים (שארלוט), כריס ריצ'רדס (קריסטל פאלאס), אנטוני רובינסון (פולהאם), מיילס רובינסון (סינסינטי), ג'ו סקאלי (בורוסיה מנשנגלדבאך), אוסטון טראסטי (סלטיק).

קשרים: טיילר אדמס (בורנמות'), סבסטיאן ברהלטר (וונקובר וייטקאפס), וסטון מקני (יובנטוס), ג'יו ריינה (בורוסיה מנשנגלדבאך), קריסטיאן רודאן (סיאטל סאונדרס), מאליק טילמן (באייר לברקוזן).

חלוצים: ברנדן אהרונסון (לידס), פולארין באלוגון (מונאקו), ריקרדו פפי (פ.ס.וו איינדהובן), כריסטיאן פוליסיק (מילאן), טים וואה (מרסיי), האג'י רייט (קובנטרי), אלחנדרו זנדחאס (קלוב אמריקה).

מאמן: מאוריסיו פוצ'טינו

פרגוואי

שוערים: רוברטו ג'וניור פרננדס (סרו פורטניו), אורלנדו חיל (סן לורנסו), גסטון אולביירה (אולימפיה).

מגנים: עומר אלדרטה (סנדרלנד), ג'וניור אלונסו (אתלטיקו מיניירו), פאביאן באלבוונה (גרמיו), חואן חוסה קאסרס (דינמו מוסקבה), חוסה קנאלה (לנוס), גוסטבו גומס (פלמייראס), אלכסנדרו מאידנה (טאז'רס), גוסטבו ולסקס (סרו פורטניו).

קשרים: דמיאן בובאדייה (סאו פאולו), גוסטבו קבאיירו (פורטסמות'), אנדרס קובאס (וונקובר וייטקאפס), מתיאס גלארסה (אטלנטה יונייטד), דייגו גומס (ברייטון), מאוריסיו מגאליינס (פלמייראס), בריאן אוחדה (אורלנדו סיטי), אלחנדרו רומרו (אל עין).

חלוצים: מיגל אלמירון (אטלנטה יונייטד), גבריאל אבלוס (אינדפנדיינטה), אלכס ארסה (אינדפנדיינטה ריבדביה), חוליו אנסיסו (שטרסבורג), איסידרו פיטה (ברגנטינו), אנטוניו סנאבריה (קרמונזה), רמון סוסה (פלמייראס).

מאמן: גוסטבו אלפארו

אוסטרליה

שוערים: מאטי ראיין (לבנטה), פול איצו (ראנדרס), פטריק ביץ' (מלבורן סיטי).

מגנים: עזיז בהיץ' (מלבורן סיטי), ג'ורדן בוס (פיינורד), קמרון ברג'ס (סוונסי סיטי), אלסנדרו צ'ירקאטי (פארמה), מילוש דגנק (אפואל ניקוסיה), ג'ייסון גריה (אלבירקס ניגאטה), לוקאס הרינגטון (קולורדו ראפידס), ג'ייקוב איטליאנו (גראזר), הארי סוטאר (לסטר סיטי), קאי טרווין (ניו יורק סיטי).

קשרים: קמרון דבלין (הארטס), איידין הרוסטיץ' (הראקלס אלמלו), ג'קסון אירוויין (סנט פאולי), קונור מטקאלף (סנט פאולי), איידן או'נייל (ניו יורק סיטי), פול אוקון-אנגסטלר (סידני פ.צ.).

חלוצים: נסטורי אירנקונדה (ווטפורד), מת'יו לקי (מלבורן סיטי), אוור מאביל (קסטלון), מוחמד טורה (נורוויץ' סיטי), נישאן ולופילאי (מלבורן ויקטורי), כריסטיאן וולפאטו (ססואולו), טטה ינגי (מאצ'ידה זלביה).

מאמן: טוני פופוביץ'

טורקיה

שוערים: אוגורג'אן צ'אקיר (גלאטסראיי), אלטאי באיינדיר (מנצ'סטר יונייטד), מרט גונוק (בשיקטאש).

מגנים: פרדי קאדיאולו (ברייטון), מריח דמיראל (אל אהלי), זקי צ'ליק (רומא), אוזאן קבאק (הופנהיים), מרט מולדור (פנרבחצ'ה), עבדולקרים ברדאקצ'י (גלאטסראיי), ארן אלמאלי (גלאטסראיי), צ'גלאר סויונג'ו (פנרבחצ'ה), סאמט אקאידין (ריזספור).

קשרים: ארדה גולר (ריאל מדריד), ג'אן אוזון (איינטרכט פרנקפורט), אורקון קקצ'י (בשיקטאש), חקאן צ'להאנולו (אינטר מילאן), איסמעיל יוקסק (פנרבחצ'ה), קאן אייהאן (גלאטסראיי), סאליח אוזג'אן (בורוסיה דורטמונד).

חלוצים: קנאן ילדיז (יובנטוס), באריש אלפר יילמאז (גלאטסראיי), כרם אקטורקולו (פנרבחצ'ה), יונוס אקגון (גלאטסראיי), אואוז איידין (פנרבחצ'ה), דניז גול (פורטו), אירפאן ג'אן קהבצ'י (פנרבחצ'ה).

מאמן: וינצ'נצו מונטלה

לקריאה נוספת - סדרת הכתבות "הסודות מחוץ למגרש":

סודות מחוץ למגרש: מה עושים במדינה הכי לוהטת של המונדיאל?

סודות מחוץ למגרש: נדהמנו ממה שיש למדינה הזו להציע חוץ ממונדיאל

סודות מחוץ למגרש: הערים אליהם טראמפ ירצה שהתיירים יגיעו

סגלי בית ה'

גרמניה

שוערים: אוליבר באומן (הופנהיים), מנואל נוייר (באיירן מינכן), אלכסנדר נובל (באיירן מינכן).

מגנים: ואלדמאר אנטון (בורוסיה דורטמונד), נתנאל בראון (איינטרכט פרנקפורט), דוד ראום (רד בול לייפציג), אנטוניו רודיגר (ריאל מדריד), ניקו שלוטרבק (בורוסיה דורטמונד), ג'ונתן טאה (באיירן מינכן), מאליק ת'יאו (ניוקאסל).

קשרים: פסקל גרוס (ברייטון), ג'ושוע קימיך (באיירן מינכן), פליקס נמצ'ה (בורוסיה דורטמונד), אלכסנדר פבלוביץ' (באיירן מינכן), אנג'לו שטילר (שטוטגרט), לאון גורצקה (באיירן מינכן), פלוריאן וירץ (ליברפול), ג'יימי לוולינג (שטוטגרט).

חלוצים: מקסימיליאן באייר (בורוסיה דורטמונד), קאי האברץ (ארסנל), אסאן אואדראוגו (רד בול לייפציג), ג'מאל מוסיאלה (באיירן מינכן), לירוי סאנה (גלאטסראיי), דניז אונדאב (שטוטגרט), ניק וולטמאדה (ניוקאסל).

מאמן: יוליאן נגלסמן

קוראסאו

שוערים: טייריק בודאק (טלסטאר), טרבור דורנבוש (וונלו), אילוי רום (מיאמי פ.צ.).

מגנים: רישדלי באזור (קוניאספור), ג'ושוע ברנט (קייסריספור), רושון ואן איימה (וואלווייק), שרל פלוראנוס (צְווֹלֶה), דברון פונביל (ניימכן), ג'וריין חארי (אבהא קלאב), ארמנדו אוביספו (פ.ס.וו איינדהובן), שוראנדי סמבו (ספרטה רוטרדם).

קשרים: ג'וניניו באקונה (פולנדם), ליאנדרו באקונה (אדיר), ליבאנו קומננציה (פ.צ. ציריך), קווין פלידה (דן בוש), ארג'ני מרתה (רודרהאם), טייריס נוזלין (טלסטאר), גודפריד רומראטו (וואלווייק).

חלוצים: ג'רמי אנטוניסה (קיפיסיה), טהית' צ'ונג (שפילד יונייטד), קנז'י גורה (מכבי חיפה), סונצ'ה האנסן (מידלסברו), חרוואן קסטנר (טרנגנו), ברנדלי קוואס (פולנדם), יורגן לוקאדיה (מיאמי פ.צ.), ג'ארל מרגריטה (בוורן).

מאמן: דיק אדבוקאט

חוף השנהב

שוערים: יחיא פופאנה (ריזספור), מוחמד קונה (שרלרואה), אלבאן לאפון (פנאתינאיקוס).

מגנים: עמנואל אגבאדו (בשיקטאש), קלמנט אקפה (אוקסר), עוסמאן דיומאנדה (ספורטינג ליסבון), גואלה דואה (שטרסבורג), גיסלן קונאן (ז'יל ויסנטה), אודילון קוסונו (אטאלנטה), אוון נדיקה (רומא), וילפריד סינגו (גלאטסראיי).

קשרים: סקו פופאנה (פורטו), פרפאי גיאגון (שרלרואה), כריסט אינאו אולאי (טרבזונספור), פרנק קסייה (אל אהלי), איברהים סנגארה (נוטינגהאם פורסט), ז'אן-מיכאל סרי (מריבור).

חלוצים: סימון אדינגרה (מונאקו), אנז'-יואן בוני (אינטר מילאן), אמאד דיאלו (מנצ'סטר יונייטד), אומאר דיאקיטה (סרקל ברוז'), יאן דיומאנדה (רד בול לייפציג), אוואן גסאן (אסטון וילה), ניקולאס פפה (ויאריאל), באזוmanaged טורה (הופנהיים), אליי וואהי (ניס).

מאמן: אמרס פאה

אקוודור

שוערים: הרנאן גלינדס (הוראקן), מויסס ראמירס (קיפיסיה), גונסאלו ואז'ה (ל.ד.ו. קיתו).

מגנים: פיירו הינקאפיה (ארסנל), ויליאן פאצ'ו (פריז סן-ז'רמן), פרביס אסטופיניאן (מילאן), פליקס טורס (אינטרנסיונל), ג'ואל אורדונייס (קלאב ברוז'), ג'קסון פורוסו (טיחואנה), אנחלו פרסיאדו (אתלטיקו מיניירו).

קשרים: מויסס קאייסדו (צ'לסי), אלן פרנקו (אתלטיקו מיניירו), קנדרי פאאס (ריבר פלייט, מושאל מצ'לסי), פדרו ויטה (אונא"ם פומאס), חורדי אלסיבאר (אינדפנדיינטה דל ואז'ה), דניל קסטייו (מיטיולן), יאימאר מדינה (גנק).

חלוצים: אנר ולנסיה (פצ'וקה), קווין רודריגס (יוניון סנט ז'ילואז), חורדי קאייסדו (הוראקן), נילסון אנגולו (סנדרלנד), אנתוני ולנסיה (אנטוורפן), ג'רמי ארבאלו (שטוטגרט).

מאמן: סבסטיאן בקסצ'ה

סגלי בית ו'

הולנד

שוערים: בארט ורברוגן (ברייטון), מארק פלקן (באייר לברקוזן), רובין רופס (סנדרלנד).

מגנים: וירג'יל ואן דייק (ליברפול), יאן פול ואן הקע (ברייטון), נתן אקה (מנצ'סטר סיטי), מיקי ואן דה ון (טוטנהאם), דנזל דומפריס (אינטר מילאן), ג'ורל האטו (צ'לסי), יוריין טימבר (ארסנל).

קשרים: פרנקי דה יונג (ברצלונה), טיג'אני ריינדרס (מנצ'סטר סיטי), ג'סטין קלייברט (בורנמות'), קווינטן טימבר (מרסיי), טון קופמיינרס (יובנטוס), ראיין חראפנברך (ליברפול), מארטן דה רון (אטאלנטה), חוס תיל (פ.ס.וו איינדהובן), מאטס וייפר (ברייטון).

חלוצים: קודי גאקפו (ליברפול), דונייל מאלן (רומא), בריאן ברובי (סנדרלנד), נואה לאנג (גלאטסראיי/נאפולי), ממפיס דפאי (קורינתיאנס), ואוט וחהורסט (אייאקס), קריסנסיו סאמרוויל (ווסטהאם).

מאמן: רונאלד קומאן

יפן

שוערים: טומוקי היאקאווה (קאשימה אנטלרס), קייסוקה אוסאקו (סאנפרצ'ה הירושימה), ציון סוזוקי (פארמה).

מגנים: יוטו נגאטומו (פ.צ. טוקיו), שוגו טאניגוצ'י (סינט טרוידן), קו איטקורה (אייאקס), טסויושי וואטאנבה (פיינורד), טאקהירו טומיאסו (אייאקס), הירוקי איטו (באיירן מינכן), איומו סקו (לה האבר), יוקינארי סוגאווארה (ורדר ברמן/סאות'המפטון), ג'ונוסוקה סוזוקי (קופנהגן).

קשרים: וואטארו אנדו (ליברפול), ג'וניה איטו (גנק), דאיצ'י קמאדה (קריסטל פאלאס), קוקי אוגאווה (ניימכן), דאיזן מאדה (סלטיק), ריטסו דואן (איינטרכט פרנקפורט), אאו טנאקה (לידס), קאישו סאנו (מיינץ), טאקפוסה קובו (ריאל סוסיאדד).

חלוצים: איאסה אואדה (פיינורד), קאיטו נאקאמורה (ריימס), איטו סוזוקי (פרייבורג), קנטו שיודה (וולפסבורג), קייסוקה גוטו (סינט טרוידן).

מאמן: האג'ימה מוריאסו

שוודיה

שוערים: ויקטור יונאסון (סטוק סיטי), קריסטופר נורדפלט (א.א.ק סולנה), יאקוב וידל זטרסטרום (דרבי קאונטי).

מגנים: יאלמאר אקדאל (ברנלי), גבריאל גודמונדסון (לידס), איסאק היאן (אטאלנטה), אמיל הולם (יובנטוס), גוסטף לאגרבילקה (בראגה), ויקטור לינדלוף (אסטון וילה), אריק סמית' (סנט פאולי), קארל סטארפלט (סלטה ויגו), אליוט סטרוד (מיאלבי), דניאל סוונסון (בורוסיה דורטמונד).

קשרים: טאהא עלי (מאלמה), יאסין איארי (ברייטון), לוקאס ברגוואל (טוטנהאם), יספר קרלסטרום (אודינזה), קן סמה (פאפוס), מתיאס סוונברג (וולפסבורג), בספורט זנלי (יוניון סנט ז'ילואז).

חלוצים: אלכסנדר ברנהרדסון (הולשטיין קיל), אנתוני אלנגה (ניוקאסל), ויקטור דיוקרש (ארסנל), אלכסנדר איסאק (ליברפול), גוסטף נילסון (קלאב ברוז'), בנימין ניגרן (סלטיק).

מאמן: גרהאם פוטר

תוניסיה

שוערים: סברי בן חסן (אטואל דו סאהל), עבד אל-מוהיב שאמח (קלוב אפריקאן), איימן דחמאן (צס ספקסיאן).

מגנים: עלי עבדי (ניס), אדם ערוס (קסימפאשה), מוחמד אמין בן חמידה (אספרנס), דילן ברון (סרבט ז'נבה), ראעד צ'יחאווי (מונסטיר), מותאז נפאטי (נורשפינג), עומר רקיק (מריבור), מונטסאר טאלבי (לוריאן), יאן ואלרי (יאנג בויז).

קשרים: מורטדה בן וואנס (קסימפאשה), אניס בן סלימאן (נורוויץ'), איסמעיל ע'רבי (אוגסבורג), ראני חדירה (אוניון ברלין), מוחמד חאג' מחמוד (לוגאנו), חניבעל מג'ברי (ברנלי), אליאס סחירי (איינטרכט פרנקפורט).

חלוצים: אליאס עאשורי (קופנהגן), חליל עיארי (פריז סן-ז'רמן), פיראס שוואט (קלוב אפריקאן), ראיין עלומי (ונקובר וייטקאפס), חאזם מסטורי (דינמו מחצ'קלה), אליאס סעד (הנובר), סבסטיאן טונקטי (סלטיק).

מאמן: סברי למושי

סגלי בית ז'

בלגיה

שוערים: טיבו קורטואה (ריאל מדריד), סנה לאמנס (מנצ'סטר יונייטד), מייק פנדרס (ראסינג שטרסבורג).

מגנים: טימוטי קסטאן (פולהאם), זנו דבאסט (ספורטינג ליסבון), מקסים דה קויפר (ברייטון), קוני דה וינטר (מילאן), ברנדון מישלה (קלאב ברוז'), תומאס מונייה (ליל), נתן נגוי (ליל), ז'ואקים סייס (קלאב ברוז'), ארתור תיאט (איינטרכט פרנקפורט).

קשרים: קווין דה בריינה (נאפולי), אמאדו אונאנה (אסטון וילה), ניקולאס רסקין (ריינג'רס), יורי טילמנס (אסטון וילה), האנס ואנאקן (קלאב ברוז'), אקסל ויטסל (ג'ירונה).

חלוצים: שארל דה קטלארה (אטאלנטה), ז'רמי דוקו (מנצ'סטר סיטי), מתיאס פרננדס-פארדו (ליל), רומלו לוקאקו (נאפולי), דודי לוקבאקיו (בנפיקה), דייגו מוריירה (שטרסבורג), אלכסיס סאלמאקרס (א.צ. מילאן), לאנדרו טרוסארד (ארסנל).

מאמן: רודי גרסיה

מצרים

שוערים: מוחמד אל-שנאווי (אל אהלי), מוסטפא שובייר (אל אהלי), אל-מהדי סולימאן (זמאלק), מוחמד עלאא (אל גונה).

מגנים: מוחמד האני (אל אהלי), טארק עלאא (זד), חמדי פתחי (אל וקרה), ראמי רביעה (אל עין), יאסר איברהים (אל אהלי), חוסאם עבד אל-מג'יד (זמאלק), מוחמד עבד אל-מונעם (ניס), אחמד פתוח (זמאלק), קארים חאפז (פירמידס).

קשרים: מרוואן עטייה (אל אהלי), מוהנד לאשין (פירמידס), נביל עמאד (אל נג'מה), מחמוד סאבר (זד), אחמד זיזו (אל אהלי), אימאם עאשור (אל אהלי), מוסטפא זיקו (פירמידס), מחמוד טרזגה (אל אהלי), איברהים עאדל (נורשלנד), הייטם חסן (ריאל אוביידו).

חלוצים: עומר מרמוש (מנצ'סטר סיטי), מוחמד סלאח (ליברפול), אקטאי עבדאללה (אנפי), חמזה עבד אל-כרים (ברצלונה).

מאמן: חוסאם חסן

איראן

שוערים: עלירזה בירנבאנד (טרקטור סאזי), סייד חוסיין חוסייני (ספהאן), פיאם ניאזמנד (פרספוליס).

מגנים: דניאל אירי (מלאבאן), אחסאן חאג'-ספי (ספהאן), סאלח הרדאני (אסטגלל), חוסיין כנעאני (פרספוליס), שוג'אע ח'ליל-זאדה (טרקטור סאזי), מילאד מוחמדי (פרספוליס), עלי נמאטי (פולאד), ראמין רזאיאן (פולאד).

קשרים: רוזבה צ'שמי (אסטגלל), סעיד עזת-אללהי (שבאב אל אהלי), מהדי קאידי (אל נאסר דובאי), סמאן קודוס (כלבא), מוחמד קורבאני (אל וואהדה), עלירזה ג'האנבח'ש (דנדר), מוחמד מוהבי (רוסטוב), אמיר מוחמד רזאגיניה (אסטגלל), מהדי תוראבי (טרקטור סאזי), אריה יוספי (ספהאן).

חלוצים: עלי אליפור (פרספוליס), דניס דרגאהי (סטנדרד ליאז'), אמיר-חוסיין חוסיינזאדה (טרקטור סאזי), מהדי טארמי (אולימפיאקוס), שהריאר מוגאנלו (כלבא).

מאמן: אמיר קלנואי

ניו זילנד

שוערים: מקס קרוקומב (מילוול), אלכס פאולסן (לכיה גדנסק), מייקל ווד (אוקלנד פ.צ.).

מגנים: תים פיין (וולינגטון פיניקס), פרנסיס דה פריז (אוקלנד פ.צ.), טיילר בינדון (נוטינגהאם פורסט), מייקל בוקסאל (מינסוטה יונייטד), ליברטו קקאצ'ה (ורקסהאם), נאנדו פינאקר (אוקלנד פ.צ.), פין סורמן (פורטלנד טימברס), קאלן אליוט (אוקלנד פ.צ.), טומי סמית' (בריינטרי טאון).

קשרים: ג'ו בל (ויקינג), מאט גארבט (פיטרבורו), מרקו סטמניץ' (סוונסי), סרפריט סינג (וולינגטון פיניקס), אלכס רופר (וולינגטון פיניקס), ראיין תומאס (פ.ס.וו צְווֹלֶה).

חלוצים: כריס ווד (נוטינגהאם פורסט), אלי ג'אסט (מאדרוול), קוסטה ברברוסס (וסטרן סידני וונדררס), בן ויין (פורט וייל), בן אולד (סנט אטיין), קאלם מקוואט (סילקבורג), ג'סי רנדל (אוקלנד פ.צ.), לחלן בייליס (ניוקאסל ג'טס).

מאמן: דארן בייזלי

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בית ח'

ספרד

שוערים: אונאי סימון (אתלטיק בילבאו), דוד ראיה (ארסנל), ז'ואאן גרסיה (ברצלונה).

מגנים: איימריק לאפורט (אתלטיק בילבאו), מארק קוקורייה (צ'לסי), מרקוס יורנטה (אתלטיקו מדריד), אריק גרסיה (ברצלונה), פדרו פורו (טוטנהאם), אלכס גרימאלדו (באייר לברקוזן), פאו קובארסי (ברצלונה), מארק פוביל (אתלטיקו מדריד).

קשרים: רודרי (מנצ'סטר סיטי), פביאן רואיס (פריז סן-ז'רמן), מיקל מרינו (ארסנל), פדרי (ברצלונה), גאבי (ברצלונה), מרטין זובימנדי (ארסנל), אלכס באאנה (אתלטיקו מדריד).

חלוצים: פראן טורס (ברצלונה), מיקל אויארסבאל (ריאל סוסיאדד), דני אולמו (ברצלונה), ניקו ויליאמס (אתלטיק בילבאו), לאמין ימאל (ברצלונה), ירמי פינו (קריסטל פאלאס), בורחה איגלסיאס (סלטה ויגו), ויקטור מוניוס (אוססונה).

מאמן: לואיס דה לה פואנטה

כף ורדה

שוערים: ווזיניה (שאבש), מרסיו רוזה (מונטנה), סי.ג'יי דוס סנטוס (סן דייגו).

מגנים: סטופירה (טורנסה), רוברטו לופס (שמרוק רוברס), ז'ואאו פאולו (סטיאווה בוקרשט / FCSB), דיני (אל בטאח), לוגאן קוסטה (ויאריאל), סטיבן מוריירה (קולומבוס קרו), ואגנר פינה (טרבזונספור), סידני לופס קבראל (בנפיקה), קלווין פירס (SJK).

קשרים: ז'אמירו מונטיירו (פ.ס.וו צְווֹלֶה), קווין פינה (קרסנודאר), דרוי דוארטה (לודוגורץ), טלמו ארקנז'ו (ויטוריה גימארייש), לארוס דוארטה (פושקש אקדמיה), יאניק סמדו (פארנסה).

חלוצים: ראיין מנדש (אדיר), גארי רודריגס (אפולון לימסול), ווילי סמדו (אומוניה ניקוסיה), ז'ובאנה קבראל (אסטרלה אמדורה), ז'ילסון טבארש (אקרון טוליאטי), דיילון ליברמנטו (קאזה פיה), הליו וארלה (מכבי תל אביב), נונו דה קוסטה (איסטנבול בשאקשהיר).

מאמן: פדרו לייטאו בריטו (בוביסטה)

ערב הסעודית

שוערים: מוחמד אל-עוויס (אל אולא), נוואף אל-עקידי (אל נאסר), אחמד אל-כסאר (אל קאדסיה).

מגנים: עבדולילאה אל-עמרי (אל נאסר), חסאן תמבכתי (אל הילאל), ג'יהאד ת'יכרי (אל קאדסיה), עלי לאג'אמי (אל הילאל), חסאן קאדש (אל איתיחאד), סעוד עבדולהמיד (לאנס, מושאל מרומא), מוחמד אבו אל-שמאט (אל קאדסיה), עלי מג'רשי (אל אהלי), מוטב אל-חspaceרבי (אל הילאל), נוואף בושאל (אל נאסר), סולטאן אל-גנאם (אל נאסר).

קשרים: מוחמד כנו (אל הילאל), עבדולאללה אל-ח'יבארי (אל נאסר), זיאד אל-ג'והאני (אל אהלי), נאצר אל-דאווסארי (אל הילאל), מוסעב אל-ג'ווייר (אל קאדסיה), עלאא אל-חאג'י (ניאום), סאלם אל-דאווסארי (אל הילאל), ח'אלד אל-גנאם (אל איתיפאק), איימן יחיא (אל נאסר).

חלוצים: פיראס אל-בורייכאן (אל אהלי), סאלח אל-שהרי (אל איתיחאד), עבדאללה אל-חמדאן (אל נאסר).

מאמן: גאורגיוס דוניס

אורוגוואי

שוערים: סרחיו רוצ'ט (אינטרנסיונל), פרננדו מוסלרה (אסטודיאנטס), סנטיאגו מלה (מונטריי).

מגנים: גילרמו וארלה (פלמנגו), רונאלד אראוחו (ברצלונה), חוסה מריה חימנס (אתלטיקו מדריד), סנטיאגו בואנו (וולבס), סבסטיאן קאסרס (קלוב אמריקה), מתיאס אוליברה (נאפולי), חואקין פיקראס (פלמייראס), מתיאס וינייה (פלמנגו), חואן מנואל סנאבריה (ריאל סולט לייק).

קשרים: מנואל אוגרטה (מנצ'סטר יונייטד), אמיליאנו מרטינס (פלמייראס), רודריגו בנטנקור (טוטנהאם), פדריקו ואלוורדה (ריאל מדריד), אגוסטין קנוביו (פלומננסה), ג'ורג'יאן דה ארסקאטה (פלמנגו), ניקולאס דה לה קרוז (פלמנגו), פקונדו פליסטרי (פנאתינאיקוס), רודריגו סלסאר (בראגה), מקסי אראוחו (ספורטינג ליסבון), בריאן רודריגס (קלוב אמריקה).

חלוצים: רודריגו אגירה (קלוב אמריקה), פדריקו ויניאס (ריאל אוביידו), דרווין נונייס (אל הילאל).

מאמן: מרסלו ביילסה

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סגלי בית ט'

צרפת

שוערים: מייק מניאן (מילאן), רובין ריסר (לאנס), בריס סמבה (ראן).

מגנים: לוקה דין (אסטון וילה), מאלו גוסטו (צ'לסי), לוקאס הרננדס (פריז סן-ז'רמן), תיאו הרננדס (אל הילאל), איברהימה קונאטה (ליברפול), ז'ול קונדה (ברצלונה), מקסנס לקרואה (קריסטל פאלאס), ויליאם סאליבה (ארסנל), דאיו אופמקאנו (באיירן מינכן).

קשרים: אנגולו קאנטה (פנרבחצ'ה), מאנו קונה (רומא), אדריאן ראביו (א.צ. מילאן), אורליאן טשואמני (ריאל מדריד), וורן זאיר-אמרי (פריז סן-ז'רמן).

חלוצים: מאגנס אקליוש (מונאקו), ברדלי ברקולה (פריז סן-ז'רמן), ראיין שרקי (מנצ'סטר סיטי), עוסמאן דמבלה (פריז סן-ז'רמן), דזירה דואו (פריז סן-ז'רמן), ז'אן-פיליפ מאטטה (קריסטל פאלאס), קיליאן אמבפה (ריאל מדריד), מייקל אוליסה (באיירן מינכן), מרקוס תוראם (אינטר מילאן).

מאמן: דידייה דשאן

סנגל

שוערים: אדואר מנדי (אל אהלי), מורי דיאו (לה האבר), יבאן דיוף (ניס).

מגנים: קרפין דיאטה (מונאקו), אנטואן מנדי (ניס), קאלידו קוליבאלי (אל הילאל), אל חאג'י מאליק דיוף (ווסטהאם), ממאדו סאר (צ'לסי), מוסא ניאקאטה (ליון), מוסטפא אמבאו (פריז פ.צ.), עבדולאיי סק (מכבי חיפה), איסמעיל יאקובס (גלאטסראיי), אילאי קמארה (אנדרלכט).

קשרים: אידריסה גיי (אברטון), פאפ גיי (ויאריאל), לאמין קמארה (מונאקו), חביב דיארה (סנדרלנד), פאטה סיס (ראיו ואייקאנו), פאפ מאטאר סאר (טוטנהאם), בארה סאפוקו אנדיאיי (באיירן מינכן).

חלוצים: סאדיו מאנה (אל נאסר), איסמעילה סאר (קריסטל פאלאס), אלימאן אנדיאיי (אברטון), אסאן דיאו (קומו), איברהים אמבאי (פריז סן-ז'רמן), ניקולאס ג'קסון (צ'לסי), במבה דיאנג (לוריאן), שריף אנדיאיי (סמסונספור).

מאמן: פאפ ת'יאו

עיראק

שוערים: פהאד טאליב (אל טלאבה), ג'לאל חסן (אל זאוורא), אחמד באסיל (אל שורטה).

מגנים: חוסיין עלי (פוגון שצ'צ'ין), מנאף יוניס (אל שורטה), מוסטפא סעדון (אל שורטה), אחמד חסן מקנזי (אל קארמה), זאיד תהסין (פחטקור), רבין סולאקה (פורט פ.צ.), אקאם האשם (אל זאוורא), מירחאס דוסקי (ויקטוריה פלזן), זאיד איסמעיל (אל טלאבה), פראנס פוטרוס (פרסיב באנדונג).

קשרים: אמיר אל-עמארי (קראקוביה), קווין יאקוב (אורהוס), זידאן איקבל (אוטרכט), איימאר שר (סארפסבורג), איברהים באיש (אל דאפרה), אחמד קאסם (נאשוויל), יוסף אמין (א.א.ק לרנקה), מרקו פרג'י (ונציה).

חלוצים: עלי ג'אסם (אל נג'מה), עלי אל-חמאדי (איפסוויץ'), עלי יוסף (אל טלאבה), איימן חוסיין (אל קארמה), מוהנד עלי (דיבה).

מאמן: גרהאם ארנולד

נורווגיה

שוערים: אוריין נילאנד (סביליה), אגיל סלוויק (ווטפורד), סאנדר טאנגוויק (המבורג).

מגנים: יוליאן ריירסון (בורוסיה דורטמונד), מרקוס הולמגרן פדרסן (טורינו), דוד מולר וולף (וולבס), פרדריק ביורקאן (בודו גלימט), קריסטופר אייר (ברנטפורד), טורביורן הגם (בולוניה), לאו אוסטיגרד (גנואה), סונדרה לאנגאס (דרבי קאונטי), הנריק פאלכנר (ויקינג).

קשרים: מרטין אודגור (ארסנל), סאנדר ברגה (פולהאם), פרדריק אורסנס (בנפיקה), פטריק ברג (בודו גלימט), קריסטיאן תורסטוודט (ססואולו), מורטן תורסבי (קרמונזה), ת'לו אסגארד (ריינג'רס).

חלוצים: ארלינג הולאנד (מנצ'סטר סיטי), אלכסנדר סורלות' (אתלטיקו מדריד), יורגן סטרנד לארסן (קריסטל פאלאס), אנטוניו נוסה (רד בול לייפציג), אוסקר בוב (פולהאם), אנדריאס שלדרופ (בנפיקה), ינס פטר האוגה (בודו גלימט).

מאמן: סטול סולבאקן

סגלי בית י'

ארגנטינה

שוערים: אמיליאנו מרטינס (אסטון וילה), חואן מוסו (אתלטיקו מדריד), חרונימו רולי (מרסיי).

מגנים: לאונרדו באלרדי (מרסיי), ליסנדרו מרטינס (מנצ'סטר יונייטד), פקונדו מדינה (מרסיי), נחואל מולינה (אתלטיקו מדריד), גונסאלו מונטייל (ריבר פלייט), ניקולאס אוטמנדי (בנפיקה), כריסטיאן רומרו (טוטנהאם), ניקולאס טגליאפיקו (ליון).

קשרים: ולנטין בארקו (שטרסבורג), רודריגו דה פול (אינטר מיאמי), אנסו פרננדס (צ'לסי), ג'ובאני לו סלסו (ריאל בטיס), אלכסיס מק אליסטר (ליברפול), אסקייל פלאסיוס (באייר לברקוזן), לאנדרו פארדס (בוקה ג'וניורס).

חלוצים: טיאגו אלמדה (אתלטיקו מדריד), חוליאן אלברס (אתלטיקו מדריד), ניקולאס גונזאלס (אתלטיקו מדריד), חוסה מנואל לופס (פלמייראס), לאוטרו מרטינס (אינטר מילאן), ליאונל מסי (אינטר מיאמי), ניקו פאז (קומו), ג'וליאנו סימאונה (אתלטיקו מדריד).

מאמן: ליאונל סקאלוני

אלג'יריה

שוערים: לוקה זידאן (גרנדה), אוסאמה בנבוט (יו אס אם אלג'ר), מלווין מאסטיל (סטאד ניונאי).

מגנים: עיסא מאנדי (ליל), רמי בנסבאיני (בורוסיה דורטמונד), מוחמד אמין תוגאי (אספרנס), ראיין אייט-נורי (מנצ'סטר סיטי), ג'אוון חג'אם (יאנג בויז), רפיק בלגאלי (הלאס ורונה), זינאדין בלאיד (ז'י אס קבילי), אשרף עבאדה (יו אס אם אלג'ר), סמיר שרגי (פריז פ.צ.).

קשרים: נביל בנטאלב (ליל), ראמיז זרוקי (טוונטה), הישאם בודאווי (ניס), פארס שאיבי (איינטרכט פרנקפורט), חוסאם עואר (אל איתיחאד), איברהים מאזה (באייר לברקוזן), יאסין טיטראווי (שרלרואה).

חלוצים: ריאד מחרז (אל אהלי), מוחמד אמורה (וולפסבורג), אמין גואירי (מרסיי), אניס חאג' מוסא (פיינורד), עאדל בולבינה (אל דוחייל), נזיר בנבואלי (גיור), פארס חג'מיס (פרוזינונה).

מאמן: ולדימיר פטקוביץ'

אוסטריה

שוערים: אלכסנדר שלאגר (רד בול זלצבורג), פלוריאן ויגלה (ויקטוריה פלזן), פטריק פנץ (ברונדבי).

מגנים: דוד אפנגרובר (אלצ'ה), קווין דנסו (טוטנהאם), סטפן פוש (קומו), דוד אלאבה (ריאל מדריד), פיליפ לינהארט (פרייבורג), פיליפ מוונה (מיינץ), אלכסנדר פראס (הופנהיים), מרקו פרידל (וורדר ברמן), מיכאל סבובודה (ונציה).

קשרים: קסאבר שלאגר (רד בול לייפציג), ניקולאס זיוואלד (רד בול לייפציג), מרסל זביצר (בורוסיה דורטמונד), פלוריאן גריליטש (בראגה), קרני צ'וקוואמקה (בורוסיה דורטמונד), רומאנו שמיד (וורדר ברמן), קונראד ליימר (באיירן מינכן), פטריק וימר (וולפסבורג), פאול ואנר (פ.ס.וו איינדהובן), אלסנדרו שופף (וולפסברגר).

חלוצים: מרקו ארנאוטוביץ' (הכוכב האדום בלגרד), מיכאל גרגוריטש (ברונדבי), סאשה קליידז'יץ' (וולבס).

מאמן: רלף ראנגניק

**כריסטוף באומגרטנר נכלל בסגל בתחילה אך נפצע. אוסטריה בחרה שלא לזמן לו מחליף.*

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ירדן

שוערים: יזיד אבו ליילא (אל חוסיין), עבדאללה אל-פאח'ורי (אל ויחדאת), נור בני עטייה (אל פייסלי).

מגנים: אחסאן חדאד (אל חוסיין), יזאן אל-ערב (פ.צ. סיאול), עבדאללה נסיב (אל זאוורא), מוחמד אבו חשיש (אל קארמה), סעד אל-רוסאן (אל חוסיין), חוסאם אבו דהאב (אל פייסלי), מו אבו אל-נאדי (סלאנגור), סלים עובייד (אל חוסיין), אנס בדאווי (אל פייסלי).

קשרים: רג'אי עאיד (אל חוסיין), נור אל-רואבדה (סלאנגור), איברהים סעדה (אל קארמה), ניזאר אל-רשדאן (קטאר ספורט קלאב), מוהנד אבו טהא (אל קווה אל ג'וויה), עאמר ג'אמוס (אל זאוורא), מוחמד אל-דאוד (אל ויחדאת).

חלוצים: מוסא אל-תעמרי (ראן), מחמוד אל-מרדי (אל חוסיין), עלי עלוואן (אל סאיליה), מוחמד אבו זרייק "שרחארה" (רג'א קזבלנקה), עודה אל-פאח'ורי (פירמידס), איברהים סברה (לוקומוטיבה זאגרב), עלי עזאיזה (אל שבאב).

מאמן: ג'מאל סלאמי

סגלי בית י"א

פורטוגל

שוערים: דיוגו קושטה (פורטו), ז'וזה סה (וולבס), רוי סילבה (ספורטינג ליסבון), ריקרדו וליו (גנצ'לרבירליאה).

מגנים: דיוגו דאלו (מנצ'סטר יונייטד), מתאוס נונס (מנצ'סטר סיטי), נלסון סמדו (פנרבחצ'ה), ז'ואאו קאנסלו (ברצלונה), נונו מנדש (פריז סן-ז'רמן), גונסאלו אינסיו (ספורטינג ליסבון), רנאטו וייגה (ויאריאל), רובן דיאש (מנצ'סטר סיטי), תומאש אראוחו (בנפיקה).

קשרים: רובן נבש (אל הילאל), סמואל קושטה (מיורקה), ז'ואאו נבש (פריז סן-ז'רמן), ויטיניה (פריז סן-ז'רמן), ברונו פרננדש (מנצ'סטר יונייטד), ברנרדו סילבה (מנצ'סטר סיטי).

חלוצים: ז'ואאו פליקס (אל נאסר), פרנסיסקו טרינקאו (ספורטינג ליסבון), פרנסיסקו קונסייסאו (יובנטוס), פדרו נטו (צ'לסי), רפאל לאאו (א.צ. מילאן), גונסאלו גדש (ריאל סוסיאדד), גונסאלו ראמוש (פריז סן-ז'רמן), כריסטיאנו רונאלדו (אל נאסר).

מאמן: רוברטו מרטינס

הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו

שוערים: מתייה אפולו (סטנדרד ליאז'), טימותי פאילולו (נח פ.צ.), ליונל אמפאסי (לה האבר).

מגנים: דילן בטובינסיקה (לאריסה), רוקי בושירי (היברניאן), גדעון קאלולו (אריס לימסול), סטיב קפואדי (וידזב לודז'), ז'וריס קאיימבה (גנק), ארתור מסואקו (לאנס), שאנסל אמבמבה (ליל), אקסל טואנזב (ברנלי), ארון ואן-ביסאקה (ווסטהאם).

קשרים: תיאו בונגונדה (ספרטק מוסקבה), בריאן סיפנגה (קסטלון), משאק אליה (אלניהספור), גאל קאקוטה (לאריסה), אדו קאיימבה (ווטפורד), נתנאל אמבוקו (מונפלייה), סמואל מוטוסאמי (אטרומיטוס), נגאלאייל מוקאו (ליל), צ'ארלס פיקל (אספניול), נואה סאדיקי (סנדרלנד).

חלוצים: סדריק בקאמבו (ריאל בטיס), סימון באנזה (אל ג'זירה), פיסטון מיילה (פירמידס), יואן ויסה (ניוקאסל).

מאמן: סבסטיאן דסאבר

אוזבקיסטן

שוערים: אוטקיר יוסופוב (נבבאחור), עבדובוחיד נמטוב (נסאף), בוטוראלי ארגשב (נפטצ'י פרגנה).

מגנים: רוסטם אשורמטוב (אסטגלל), פארוק סאיפייב (נפטצ'י פרגנה), חוג'יאקבר אליג'ונוב (פחטקור), שרזוד נסרולאייב (נסאף), אומאר אשמורודוב (נסאף), עבדוקודיר חוסאנוב (מנצ'סטר סיטי), עבדולא עבדולאייב (דיבה), בחרוז קרימוב (סורחן), ג'חונגיר אורוזוב (דינמו סמרקנד), אוואזבק אולמאסאלייב (AGMK).

קשרים: אוטאבק שוקורוב (בניאס), ג'אלולידין משאריפוב (אסטגלל), אודילג'ון חמרולבקוב (טרקטור סאזי), אוסטון אורונוב (פרספוליס), ג'משיד איסקנדרוב (נפטצ'י פרגנה), דוסטונבק חמדאמוב (פחטקור), אבוסבק פייזולאייב (איסטנבול בשאקשהיר), אקמאל מוזגובוי (פחטקור), עזיזג'ון גאנייב (אל בטאח), שרזוד אסאנוב (בוכרה).

חלוצים: אלדור שומורודוב (איסטנבול בשאקשהיר), איגור סרגייב (פרספוליס), עזיזבק אמונוב (בוכרה).

מאמן: פאביו קנאבארו

קולומביה

שוערים: קמילו וארגס (אטלס), אלברו מונטרו (ולס סארספילד), דוד אוספינה (אתלטיקו נסיונל).

מגנים: דבינסון סאנצ'ס (גלאטסראיי), ג'ון לוקומי (בולוניה), ירי מינה (קליארי), וילר דיטה (קרוז אזול), דניאל מוניוס (קריסטל פאלאס), סנטיאגו אריאס (אינדפנדיינטה), ג'והאן מוחיקה (מיורקה), דייבר מאצ'אדו (נאנט).

קשרים: ריצ'רד ריוס (בנפיקה), ג'פרסון לרמה (קריסטל פאלאס), קווין קסטאניו (ריבר פלייט), חואן קמילו פורטייה (אתלטיקו פראנאנסה), גוסטבו פוארטה (ראסינג סנטנדר), ג'ון אריאס (פלמייראס), חורחה קראסקל (פלמנגו), חואן פרננדו קינטרו (ריבר פלייט), חאמס רודריגס (מינסוטה יונייטד), חמינטון קמפאס (רוסאריו סנטרל).

חלוצים: חואן קמילו הרננדס (ריאל בטיס), לואיס דיאס (באיירן מינכן), לואיס סוארס (ספורטינג ליסבון), קרלוס אנדרס גומס (ואסקו דה גאמה), ג'ון קורדובה (קרסנודאר).

מאמן: נסטור לורנסו

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סגלי בית י"ב

אנגליה

שוערים: ג'ורדן פיקפורד (אברטון), דין הנדרסון (קריסטל פאלאס), ג'יימס טראפורד (מנצ'סטר סיטי).

מגנים: ריס ג'יימס (צ'לסי), עזרי קונסה (אסטון וילה), ג'ארל קוואנסה (באייר לברקוזן), ג'ון סטונס (מנצ'סטר סיטי), מארק גהי (מנצ'סטר סיטי), דן ברן (ניוקאסל), ניקו או'ריילי (מנצ'סטר סיטי), ג'ד ספנס (טוטנהאם), טינו ליברמנטו (ניוקאסל).

קשרים: דקלן רייס (ארסנל), אליוט אנדרסון (נוטינגהאם פורסט), קובי מיינו (מנצ'סטר יונייטד), ג'ורדן הנדרסון (ברנטפורד), מורגן רוג'רס (אסטון וילה), ג'וד בלינגהאם (ריאל מדריד), אברצ'י אזה (ארסנל).

חלוצים: הארי קיין (באיירן מינכן), איוון טוני (אל אהלי), אולי ווטקינס (אסטון וילה), בוקאיו סאקה (ארסנל), מרקוס ראשפורד (ברצלונה), אנתוני גורדון (ברצלונה), נוני מדואקה (ארסנל).

מאמן: תומאס טוכל

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קרואטיה

שוערים: דומיניק ליבאקוביץ' (דינמו זאגרב), דומיניק קוטארסקי (קופנהגן), איבור פאנדור (האל סיטי).

מגנים: יושקו גברדיול (מנצ'סטר סיטי), דויה צ'אלטה-צאר (ריאל סוסיאדד), יוסיפ שוטאלו (אייאקס), יוסיפ סטנישיץ' (באיירן מינכן), מארין פונגראצ'יץ' (פיורנטינה), מרטין ארליץ' (מיטיולן), לוקה וושקוביץ' (המבורג).

קשרים: לוקה מודריץ' (מילאן), מתאו קובאצ'יץ' (מנצ'סטר סיטי), מריו פשאליץ' (אטאלנטה), ניקולה ולאשיץ' (טורינו), לוקה סוצ'יץ' (ריאל סוסיאדד), מרטין באטורינה (קומו), קריסטיאן יאקיץ' (אוגסבורג), פטאר סוצ'יץ' (אינטר מילאן), ניקולה מורו (בולוניה), טוני פרוק (רייקה).

חלוצים: איבאן פרישיץ' (פ.ס.ו איינדהובן), אנדריי קראמאריץ' (הופנהיים), אנטה בודימיר (אוססונה), מרקו פשאליץ' (אורלנדו סיטי), פטאר מוסה (דאלאס), איגור מטאנוביץ' (פרייבורג).

מאמן: זלאטקו דאליץ'

גאנה

שוערים: בנימין אסארה (הארטס אוף אוק), לורנס אטי-זיגי (סנט גאלן), ג'וזף אנאנג (סנט פטריקס אתלטיק).

מגנים: באבא רחמן (פאוק סלוניקי), גידאון מנסה (אוקסר), מרווין סנאיה (אוקסר), אלידו סיידו (ראן), עבדול מומין (ראיו ואייקאנו), ג'רום אופוקו (איסטנבול בשאקשהיר), ג'ונאס אדג'טיי (וולפסבורג), קוג'ו אופונג פפרה (ניס), אלישע אווסו (אוקסר), דריק לוקאסן (פאפוס).

קשרים: תומאס פארטיי (ויאריאל), קוואסי סיבו (ריאל אוביידו), אוגוסטין בואקייה (סנט אטיין), קאלב ירנקי (נורשלנד), עבדול פאטאו איסאהאקו (לסטר סיטי).

חלוצים: קמאלדין סולימאנה (אטאלנטה), כריסטופר בונסו באה (אל קאדסיה), ארנסט נואמה (ליון), אנטואן סמניו (מנצ'סטר סיטי), ברנדון תומאס-אסאנטה (קובנטרי), פרינס קוואבנה אדו (ויקטוריה פלזן), איניאקי ויליאמס (אתלטיק בילבאו), ג'ורדן איוו (לסטר סיטי).

מאמן: קרלוס קיירוש

פנמה

שוערים: לואיס מחייה (נסיונל), אורלנדו מוסקרה (אל פאייחה), סזאר סמודיו (מרתון).

מגנים: אריק דייוויס (פלאזה אמדור), פידל אסקובר (סאפריסה), מייקל אמיר מורייו (בשיקטאש), רודריק מילר (טוראן טובוז), אנדרס אנדרדה (ל.א.ס.ק לינץ), סזאר בלקמן (סלובן ברטיסלאבה), חוסה קורדובה (נורוויץ'), ג'יובאני ראמוס (פוארטו קבייו), חורחה גוטיירס (דפורטיבו לה גואירה), אדגרדו פאריניה (פארי ניז'ני נובגורוד).

קשרים: אניבל גודוי (סן דייגו), אלברטו קינטרו (פלאזה אמדור), יואל ברקנאס (מזטלאן), אדלברטו קראסקייה (אונא"ם פומאס), חוסה לואיס רודריגס (חוארס), כריסטיאן מרטינס (עירוני קריית שמונה), סזאר יאניס (קובריסאל), קרלוס הארווי (מינסוטה יונייטד), אזריאס לונדוניו (אוניברסידד קתוליקה).

חלוצים: חוסה פחארדו (אוניברסידד קתוליקה), איסמאל דיאס (לאון), ססיליו ווטרמן (אוניברסידד דה קונספסיון), תומאס רודריגס (סאפריסה).

מאמן: תומאס כריסטיאנסן