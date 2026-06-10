מונדיאל 2026 יצא לדרך באצטדיון האצטקה המיתולוגי - מקסיקו מארחת את דרום אפריקה! שחזור משחק הפתיחה של 2010 בין שתי הקבוצות, אז דרום אפריקה היתה כשידה על העליונה מניצחון קטן של 0:1 משער של סיפיווה צ'באלאלה.