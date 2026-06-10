מונדיאל 2026 נפתח: מקסיקו מארחת את דרום אפריקה
האירוע הגדול של הכדורגל נפתח בשעה 22:00 • קיניונס כבש את השער הראשון לטורניר והעלה את מקסיקו ליתרון • בשעה 05:00 שעון ישראל, דרום קוריאה תפגוש את צ'כיה למשחק השני בבית א'
מונדיאל 2026 יצא לדרך! מקסיקו המארחת פתחה את הטורניר כשאירחה את דרום אפריקה, לשחזור משחק הפתיחה של מונדיאל 2010, אז בדרום אפריקה, שגם ניצחה באותו המשחק.
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השער הראשון במונדיאל! חוליאן קיניונס כבש והעלה את מקסיקו המארחת 0:1
מונדיאל 2026 יצא לדרך באצטדיון האצטקה המיתולוגי - מקסיקו מארחת את דרום אפריקה! שחזור משחק הפתיחה של 2010 בין שתי הקבוצות, אז דרום אפריקה היתה כשידה על העליונה מניצחון קטן של 0:1 משער של סיפיווה צ'באלאלה.
יצא לדרך טקס הפתיחה של המונדיאל באצטדיון האצטקה, שכלל טקס מסורתי והופעת ענק של שאקירה ששרה את שירי המונדיאל של 2010 ו-2026.