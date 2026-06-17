מונדיאל 2026: סערה בממלכה - הרכב אנגליה הודלף, שעות לפני המשחק | עדכונים שוטפים
טוכל צפוי לפתוח במשחק הראשון של המונדיאל בלי סאקה וראשפורד, כשמדואקה וגורדון צפויים לפתוח • אמבפה ניפץ את שיאו של ז'ירו והביך את פיפ"א, האלאנד חלק כבוד לאימו, ורוברטו מרטינס מתכנן זעזוע בפורטוגל
מונדיאל 2026 הולך ומשתפר והיום (רביעי) אנחנו מקבלים את אחת היממות המרתקות ביותר מתחילת הטורניר. בזמן שנבחרות הענק של אנגליה ופורטוגל מתכוננות לעלות לראשונה על הדשא בארה"ב, הסערות מאחורי הקלעים תופסות את הכותרות. מהדלפת ההרכב במחנה האנגלי, דרך מענקי מיליונים, ועד לשיאי כל הזמנים שנשברים על המגרש. הנה כל מה שקורה היום בגביע העולם.
לקריאה נוספת
- מונדיאל 2026: לוח המשחקים, השעות והבתים | Avihay Dalal
- מונדיאל 2026: 10 המשתכרים הגדולים שיופיעו בטורניר | Avihay Dalal
- סגרו סגלים: רשימת השחקנים המלאה של הנבחרות למונדיאל 2026 | Avihay Dalal
תחזיות: אנגליה פייבוריטית מול קרואטיה, פורטוגל עדיפה על קונגו
אנגליה נגד קרואטיה (בית י'): לפי מחשב העל והאנליסטים של חברת הסטטיסטיקה OPTA, אנגליה, שמחזיקה ברצף מוקדמות מושלם (8 ניצחונות ו-0 ספיגות), מקבלת 55.9% לניצחון. קרואטיה של לוקה מודריץ' מקבלת 20.8% בלבד להפתעה, בעוד תוצאת התיקו עומדת על 23.3%. המשחק הוא שחזור של חצי גמר 2018 (אז קרואטיה ניצחה בהארכה).
פורטוגל נגד הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (בית י"א): הפורטוגלים מגיעים כפייבוריטים ברורים עם 54.5% לנצח את הנבחרת האפריקאית, שחוזרת למונדיאל לראשונה מזה 52 שנים (אז שיחקה תחת השם זאיר). קונגו מקבלת 23.2% להפתעה מטורפת, ותיקו זוכה ל-22.3%.
דיווח באנגליה: רוברטו מרטינס יעזוב את פורטוגל מיד לאחר המונדיאל
דיווח דרמטי ב-talkSPORT: מאמן נבחרת פורטוגל, רוברטו מרטינס, קיבל החלטה סופית לעזוב את תפקידו מיד עם סיום הטורניר, ללא קשר לתוצאה שתשיג הנבחרת. חוזהו של הספרדי מסתיים בסוף יולי והוא מעוניין לחזור לאמן קבוצות, כאשר השמועות כבר קושרות אותו לקאמבק אפשרי לפרמייר ליג באנגליה.
מרטינס, שמחזיק באחוז הניצחונות הגבוה ביותר בהיסטוריית נבחרת פורטוגל, יפתח הלילה את הטורניר מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, בתקווה לסיים את הקדנציה עם גביע היסטורי לכריסטיאנו רונאלדו (שחוגג מונדיאל שישי בקריירה בגיל 41).
הפרט המסתורי: למה קיליאן אמבפה לובש מדים שונים מחבריו?
במהלך הניצחון של צרפת על סנגל, אוהדים חדי עין שמו לב שעל מדיו של אמבפה מופיע פאץ' (תג) זהוב ייחודי שאין לשאר שחקני הטריקולור.
הסיבה לכך היא חוק רשמי אך מעט מוכר של פיפ"א: שחקנים שזכו בתואר "נעל הזהב" (מלך השערים) במונדיאל הקודם, זכאים ללבוש את תג מלך השערים הזהוב.
השניים הנוספים בטורניר שזכאים לפאץ' הזה הם קפטן אנגליה הארי קיין (מלך השערים ב-2018) וחאמס רודריגז מקולומביה (2014).
https://x.com/i/web/status/2066949333178605979
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
אמבפה שבר את שיא השערים של צרפת - כשמלך השערים הקודם פרשן את המשחק
רגע דרמטי נרשם באולפני ה-BBC, כאשר אוליבייה ז'ירו, המשמש כפרשן בטורניר, צפה בשידור חי בקיליאן אמבפה מנפץ את שיא השערים שלו בנבחרת צרפת.
אמבפה כבש צמד בניצחון 1:3 על סנגל בניו ג'רזי, והעלה את מאזנו ל-58 שערים במדים הלאומיים (אחד יותר מז'ירו). בנוסף, אמבפה הגיע ל-15 שערי מונדיאל בקריירה – כשהוא משתווה לרונאלדו נאזאריו וגרד מילר, ובמרחק שער אחד בלבד משיאו של מירוסלב קלוזה (16).
ז'ירו פרגן לחברו על המסך: "הוא ישבור כל שיא אפשרי, הוא בקלות יכול להגיע ל-100 שערים בנבחרת".
למה ארלינג האלאנד משחק עם השם בראוט על החולצה?
כוכב נבחרת נורווגיה, ארלינג האלאנד, חגג את החזרה של נבחרתו למונדיאל אחרי 28 שנות היעדרות עם צמד מרשים ב-1:4 על עיראק (והגיע ל-57 שערים בינלאומיים). אך מה שצד את עיני האוהדים הוא השם שעל גב חולצתו: "Braut Haaland", בניגוד לשם "Haaland" המוכר ממנצ'סטר סיטי.
הסיבה לכך היא מחווה מצידו של החלוץ לשם נעוריה של אמו, גרי מריטה בראוט, שהייתה אלופת קרב שבע בעברה. מדובר במנהג נורווגי נפוץ המשלב את שמות שני ההורים, והאלאנד בחר להציג אותו בגאווה על הבמה הבינלאומית.
מוטיבציית שיא: חצי מיליון פאונד לכל שחקן אנגלי על זכייה במונדיאל
התאחדות הכדורגל האנגלית (ה-FA) הלכה עד הסוף כדי לתמרץ את השחקנים להביא גביע ראשון מזה 60 שנה.
על פי דיווחים, כל שחקן בסגל יקבל בונוס אישי מטורף של למעלה מ-500,000 פאונד אם אנגליה תזכה בטורניר, המענק הגבוה ביותר מבין הנבחרות האירופיות (ספרד תשלום 400 אלף וצרפת 450 אלף במקרה של זכייה).
המרוויח הגדול ביותר יהיה המאמן תומאס טוכל, שמחזיק בסעיף שישלשל לכיסו "מספר מיליוני פאונדים" אם יניף את התואר. הנבחרת היחידה שמציעה מענק גבוה יותר היא ברזיל, עם מיליון דולר לכל שחקן.
סערה באנגליה: הרכב "שלושת האריות" למשחק הפתיחה הודלף
נבחרת אנגליה תפתח הלילה את משחקיה בבית י"ב מול קרואטיה בארלינגטון, אך המדינה כולה סוערת בעקבות הדלפה מוקדמת של ההרכב הפותח של תומאס טוכל.
על פי הדיווחים ב-BBC ובדיילי מייל, המאמן הגרמני קיבל החלטות אמיצות במיוחד: בוקאיו סאקה (שסובל מבעיות כשירות) ומרקוס ראשפורד ייפתחו על הספסל, בעוד נוני מדואקה ואנתוני גורדון יפתחו במקומם בכנפיים. זעזוע נרשם גם בהגנה, כשמארק גהי יאבד את מקומו לאזרי קונסה שיפתח לצד ג'ון סטונס. ג'וד בלינגהאם ינווט בקישור מאחורי הקפטן הארי קיין.