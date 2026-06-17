תחזיות: אנגליה פייבוריטית מול קרואטיה, פורטוגל עדיפה על קונגו

אנגליה נגד קרואטיה (בית י'): לפי מחשב העל והאנליסטים של חברת הסטטיסטיקה OPTA, אנגליה, שמחזיקה ברצף מוקדמות מושלם (8 ניצחונות ו-0 ספיגות), מקבלת 55.9% לניצחון. קרואטיה של לוקה מודריץ' מקבלת 20.8% בלבד להפתעה, בעוד תוצאת התיקו עומדת על 23.3%. המשחק הוא שחזור של חצי גמר 2018 (אז קרואטיה ניצחה בהארכה).

פורטוגל נגד הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (בית י"א): הפורטוגלים מגיעים כפייבוריטים ברורים עם 54.5% לנצח את הנבחרת האפריקאית, שחוזרת למונדיאל לראשונה מזה 52 שנים (אז שיחקה תחת השם זאיר). קונגו מקבלת 23.2% להפתעה מטורפת, ותיקו זוכה ל-22.3%.