מחלקת עסקים גם לאירופה ויעדים חדשים: הבשורה של ארקיע

חברת התעופה "ארקיע" הודיעה היום (שני) על השקת היעדים החדשים לקיץ הקרוב: איביזה ומלגה בספרד, פוקט בתאילנד ו-וילנה בליטא. כמו כן, החברה תפעיל לראשונה מחלקת עסקים בטיסות לאירופה, כאשר בשלב הראשון תושק המחלקה בקו לפריז.

מחלקת העסקים תופעל במטוסי איירבוס A320 ותכלול 12 מושבים, שירות VIP מלא, גישה לטרקלין, תור ייעודי בצ’ק אין ובעלייה למטוס וכבודה מורחבת הכוללת שתי מזוודות עד 32 ק"ג כל אחת לצד טרולי. במהלך הטיסה יוגש תפריט ייעודי בכלי חרסינה לצד מבחר משקאות.

מחיר כרטיס במחלקה יחל ב-850$ לכיוון. הרחבת מחלקת העסקים מגיעה על רקע ביקושים גבוהים למוצרי פרימיום והצלחת המחלקה בקו לניו יורק.

עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, סיפר כי "איביזה זה יעד מבוקש מאוד - כבר יש לא מעט סגירות לטיסות שיתחילו בסוף יוני". עוד הוסיף כי החברה רוצה להפעיל "יעדים חדשים, לא הכול אותו דבר".

מוקדם יותר היום, ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בעקבות הקמת בסיס "וויז" בישראל. ברלוביץ' הדגיש בהקשר זה כי "התחרות עושה את כולם יותר טובים". עם זאת, פנה לשרת התחבורה מירי רגב בבקשה: "תנו לנו מה שאתם נותנים לוויז ואני מבטיח שנהיה תחרותיים לא פחות".

לפני כשבוע, החברה הודיעה על חתימת הסכם אינטרליין (טיסות המשך) עם ענקית התעופה האמריקנית JetBlue, החברה השישית בגודלה בארה"ב, אשר מפעילה רשת רחבה של נתיבים בצפון אמריקה, אמריקה הלטינית והאיים הקריביים.

ההסכם מהווה קפיצת מדרגה משמעותית ברמת השירות לנוסע הישראלי ומחבר בין לוח הטיסות של ארקיע - המפעילה עד שבע טיסות שבועיות ישירות לשדה התעופה JFK בניו יורק ולשורת יעדים ענפה של JetBlue בארה"ב, הקריביים ומרכז אמריקה.