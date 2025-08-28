מכה קלה בכנף: ירידה בהכנסות חברת אל על

מומלצים -

השפעות המלחמה מול איראן: חברת התעופה אל-על פרסמה היום (חמישי) את סיכום הרבעון השני של שנת 2025, ממנו עולה כי התוצאות הושפעו בעיקר מסגירת המרחב האוויר בישראל בעקבות מלחמת "עם כלביא" מול איראן – על כל השפעותיה.

יחד עם זאת, ההכנסות ברבעון השני השתסכנו לכ-777 מיליון דולרים, כשהרווח הנקי עומד על כ-66 מיליון. במקביל, בחברה מציינים כי נצפה קיטון של 55% ברווחים לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה זאת בעקבות הנזקים מהמלחמה מול איראן – שנאמדים על כ-100 מיליון דולרים.

כזכור, לאורך כל תקופת המבצע פעלה החברה להשבת ישראלים רבים מרחבי העולם והפעילה טיסות חילוץ רבות מיעדים אשר בוטלו על ידי חברות תעופה זרות בעקבות הלחימה, בכפוף למתווה מוסדר, לצד אפשרויות ביטול וקבלת החזרים כספיים ללקוחות. עוד צוין כי אילולא המבצע – החברה צופה כי היתה מציגה תוצאות דומות לרבעון המקביל בשנה שעברה.

מנכ"לית אל על, דינה בן טל גננסיה: "אנו ממשיכים ליישם בעקביות את התוכנית האסטרטגית ארוכת הטווח שלנו, גם לנוכח האתגרים שעומדים בפנינו במציאות הבטחונית המשתנה בכלל ובתקופת המלחמה עם איראן בפרט. ברבעון זה קלטנו לצי החברה את מטוס הדרימליינר ה-17 והחזרנו לשירות מטוס 777, שהגדילו את היצע המושבים. אנו ממשיכים במימוש תוכנית ההצטיידות, זאת לצד המשך שדרוג הצי הקיים של מטוסי ה-777. במהלך 2026, אנו צפויים להכניס לשורות החברה שני מטוסי 737 ולהחזיר לפעילות את מטוס ה-777 השישי והאחרון מאז הקורונה. הפעילות התעופתית של החברה נוהלה בתקופה המורכבת הזו באופן קפדני ואחראי, תוך הקפדה על המשכיות עסקית ורציפות תפעולית לצד שימת דגש משמעותי על הבטיחות ועל ביטחון הצוותים והנוסעים. לצד זאת, אנו בשיאה של תקופה עמוסה ומלאה פעילות, וממשיכים לפעול מתוך אמונה בחוסנה של אל על וביכולתה להמשיך ולהוביל את ענף התעופה הישראלי קדימה עוד שנים רבות".

סמנכ"ל הכספים באל על, ינקלה שחר: "מתחילת הרבעון ועד לחודש יוני ראינו את המשך המגמה החיובית בתוצאות החברה כאשר שיעור התפוסה הגיע לכ-93%. באפריל ובמאי, החברה המשיכה במגמת הצמיחה והגדילה את פעילותה בכ-14%. בשל השפעות המלחמה ומבצע "עם כלביא" אשר הביאו לסגירת השמיים ולהפסקת הפעילות הסדירה, התוצאות התפעוליות ברבעון הושפעו לשלילה. החברה מעריכה את הפגיעה ברווחיות כתוצאה מהמבצע בכ-100 מיליון דולר. סיימנו את הרבעון עם רווח נקי של כ-66 מיליון דולר. בתחילת יולי חזרנו לפעילות מלאה ואף הגדלנו את היצע המושבים בכ-8% ביחס ליולי אשתקד, ברבעון השלישי כולו צפוי גידול בהיצע המושבים ביחס לרבעון מקביל אשתקד, כמו כן אנו מעריכים כי הביקושים הגבוהים לטיסות הקבוצה, לצד הגידול בקיבולת והאיתנות הפיננסית שלנו, בשילוב בסיס ההון המוצק והרווחיות, יתמכו בהמשך צמיחת החברה בעתיד ובהמשך מימוש התוכנית האסטרטגית".