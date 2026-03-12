שרת התחבורה מירי רגב אמרה היום (חמישי) במסיבת עיתונאים כי החל מיום ראשון הקרוב, יתוגברו הטיסות למזרח הרחוק בניסיון להשיב את כלל הישראלים ארצה עוד לפני חג הפסח. "אפשר לעשות זאת תוך שבוע", אמרה.

היעדים אליהם יתוגברו הטיסות הם פוקט ובנגקוק בתאילנד וטוקיו שביפן. בתוך כך, קראה השרה רגב להימנע מהגעה לאיחוד האמירויות, בצל מתקפת הטילים והכטב"מים האיראנית, וציינה כי עד מוצאי השבת יוחזרו כלל הישראלים מהאמירויות ארצה.

במענה לשאלת i24NEWS על מתווה הטיסות היוצאות ואי-אכפת הגבלת החזרה במשך 30 יום, אמרה השרה רגב כי האכיפה תחל בשבוע הבא: "מי שירצה לחזור יצטרך להציג את כרטיס היציאה שלו מהארץ, אם הוא נסע אחרי תחילת המתווה וירצה לחזור לפני סיום 30 הימים - יבדקו אם הוא לא בא על חשבון נוסע על תקן הומניטרי".

לאחר הכרזת רגב, הודיעה אל על כי היא צפויה להכפיל את היקף הטיסות השבועיות שלה ליעדי החילוץ במזרח הרחוק. חברת התעופה ציינה כי בשבוע הבא יופעלו כ-20 טיסות לאזור, בעיקרן מבנגקוק, שישיבו ארצה יותר מ-6,000 נוסעים. "השיבוץ מתבצע תוך מתן עדיפות ללקוחות אל על שטיסתם בוטלה", צוין.

במקביל, פועלת החברה בשעות אלה להשלמת שיבוץ כלל לקוחותיה מהמזרח על טיסות החילוץ. עם השלמת התהליך ייפתחו יתרת המושבים להזמנה עבור נוסעים נוספים, ובהם גם לקוחות של חברות תעופה זרות שטיסתם בוטלה. המכירה תיפתח באתר אל על ובאמצעות סוכני הנסיעות, במחיר חילוץ אחיד של 599 דולר לכרטיס בכיוון אחד לישראל.