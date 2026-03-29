כאוס בנמל התעופה בעקבה: טיסות ארקיע בוטלו במפתיע

המשבר התעופתי ממשיך: חברת ארקיע הודיעה היום (ראשון) על שינוי דרמטי ומיידי שנמסר לה אודות מדיניות הרשויות בירדן, שהוביל לעצירה של חלק מטיסות החברה הפועלות כחלופה לנתב"ג. על פי הודעת החברה, הירדנים אינם מאשרים טיסות המופעלות באמצעות מטוסים אירופאיים ליעדים שונים באירופה וכן לבנגקוק. בעקבות שינוי המדיניות הבלתי צפוי, נאלצה החברה לבטל את הפעילות המתוכננת מנמל התעופה בעקבה עד להודעה חדשה.

כדי לצמצם את הפגיעה בנוסעים, ארקיע נערכת להעברת חלק מהפעילות התפעולית לנמל התעופה בטאבה, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים. כחלק מהפתרונות המיידיים, נוסעי טיסת עקבה-אתונה FI1217, שתוכננה לצאת מעקבה, יועברו לטיסה חלופית שתמריא מטאבה היום בשעה 14:15. מהחברה נמסר כי היא תמשיך לעדכן את הנוסעים באופן שוטף לגבי סטטוס הטיסות והמעברים בין נמלי התעופה השונים בהתאם להתפתחויות.

עבור נוסעי טיסה 591 לבנגקוק, הנמצאים כעת בירדן, גובש מתווה חלופי מורכב: הטיסה תופעל באמצעות שתי טיסות של חברת Jordan Aviation שיובילו את הנוסעים ללרנקה שבקפריסין, ומשם הם ימשיכו בטיסות המשך ליעדם הסופי בתאילנד. חברת ארקיע התנצלה, והבהירה כי מדובר בהחלטות שאינן בשליטתה הנובעות מהמציאות המורכבת שבה נתון ענף התעופה הישראלי בימים אלו.