בין פוליטיקה ליוקר המחייה: מה מעכב הקמת שדות תעופה חדשים?

הצעת החוק להקמת שני שדות תעופה בינלאומיים חדשים, בצפון ובדרום, שעברה לאחרונה קריאה ראשונה בכנסת, מציפה מחדש מחלוקת מרכזית בענף התעופה: כיצד ישראל נערכת לגידול הצפוי במספר הנוסעים, ומהן ההשלכות הכלכליות של היעדר תשתיות משלימות לנתב"ג.

לפי תחזית רשות התעופה האזרחית, עד שנת 2029 צפוי נמל התעופה בן גוריון להגיע לקצה גבול היכולת שלו, עם כ-40 מיליון נוסעים וכ-250 אלף תנועות מטוסים בשנה. נתב"ג, שהורחב במסגרת פרויקט "נתב"ג 2000" ונפתח בשנת 2004, תוכנן בהתאם לנתוני הביקוש של תחילת שנות ה-2000, לפני כמעט שני עשורים.

בענף מזהירים כי ללא הקמת שדות תעופה משלימים, המשמעות עלולה להיות עומסים כבדים, קושי בפתיחת קווים חדשים והגבלת היצע הטיסות - תרחיש שעשוי להפעיל לחץ כלפי מעלה על מחירי הכרטיסים.

עלויות לנוסע והמבנה התפעולי

כיום, חלק משמעותי ממחיר כרטיס טיסה של נוסע ישראלי מורכב ממיסי נמל ואגרות, הנחשבים גבוהים ביחס לממוצע באירופה. גורמים בענף מצביעים על מבנה רשות שדות התעופה כגורם המשפיע על רמת העלויות ועל קצב פיתוח התשתיות.

לדבריהם, מעבר להפעלת שדות תעופה חדשים באמצעות זכיינות פרטית עשוי להכניס תחרות גם ברמת התשתית, ולא רק בין חברות התעופה, ולתרום לייעול תפעולי, להפחתת אגרות ולשיפור חוויית הנוסע. בסופו של דבר, מדבור על שינוי משמעותי באיכות החיים של תושבי ישראל המעוניינים לטוס לחו״ל או ברחבי הארץ.

היבטים תעופתיים: חלוקת עומסים והרחבת פעילות

מבחינה תעופתית, הקמת שדות תעופה בינלאומיים בצפון ברמת דוד, ובדרום בצקלג, עשויה לאפשר פיזור נכון יותר של תנועת הנוסעים והמטוסים, הקלה על נתב"ג, והרחבת פעילות של טיסות לואו-קוסט וטיסות שכר, במיוחד בשעות ובקווים שבהם נתב"ג מתקשה כיום לתת מענה.

החלטת ממשלה ולחצים פוליטיים

הצעת החוק גובשה בהתאם להחלטת ממשלה ולהנחיית ראש הממשלה לקדם הקמה של שני שדות תעופה במקביל, בצפון ובדרום. כך גם עולה מסיכום דיון שנערך במשרד ראש הממשלה, שבו הודגש כי מדובר בפתרון אסטרטגי למשבר התעופה ולא במהלך נקודתי.

עם זאת, גורמים המעורבים בדיונים מציינים כי בשלב זה מופעלים לחצים שונים במטרה לשנות את נוסח החוק או להוציאו מחוק ההסדרים - מהלך שעשוי לעכב את יישומו.

פריפריה, תעסוקה ונגישות

מעבר להיבט התעופתי, הקמת שדות תעופה חדשים נתפסת ככלי לפיתוח כלכלי אזורי. רשויות מקומיות ועיירות פיתוח בצפון ובדרום מביעות תמיכה במהלך, בין היתר בשל הפוטנציאל ליצירת מקומות עבודה, שיפור הנגישות לתחבורה בינלאומית וחיזוק הפעילות העסקית והתיירותית.

מנגד, קיימות התנגדויות מקומיות להקמת השדה בצפון, בעיקר באזור רמת דוד, מצד גורמים שמתגוררים באיזור החוששים מהשלכות סביבתיות ופגיעה באיכות החיים - סוגיה המדגישה את המתח בין תכנון תשתיות לאומיות לבין שיקולים מקומיים.

מבט קדימה

ההכרעה סביב הקמת שדות התעופה משלבת שיקולים כלכליים, תעופתיים וחברתיים: האם ישראל תרחיב את תשתיות התעופה שלה בזמן כדי לעמוד בביקושים הצפויים ולהגביר תחרות, או שתמשיך להסתמך כמעט באופן בלעדי על נתב"ג, עם המשמעויות הכלכליות הנלוות לכך. הדיון צפוי להימשך בוועדות הכנסת בשבועות הקרובים.