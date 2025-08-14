חברת הלואו קוסט מרחיבה פעילותה בישראל: אלו הקווים החדשים

מומלצים -

חברת הלואו קוסט ההונגרית וויז אייר הודיעה היום (חמישי) כי תרחיב את פעילותה בישראל ותשיק בחודשים הקרובים שני קווים חדשים מנתב"ג - לוונציה שבאיטליה ולסלוניקי שביוון.

הקו לוונציה יפעל פעמיים בשבוע מ-1 בדצמבר, המחיר צפוי להיות החל מ-450 שקלים לכיוון. הקו מתווסף לשאר קווי החברה בין ישראל לאיטליה, ובהם רומא, מילאנו ונאפולי.

הקו לסלוניקי יפעל שלוש פעמים בשבוע מ-28 באוקטובר, המחיר צפוי להיות החל מ-318 שקלים לכיוון. גם הקו הזה מתווסף לשאר קווי החברה בין ישראל ליוון, ובהם אתונה, כרתים ורודוס.

כזכור, החברה שבה לפעול בישראל בשבוע שעבר לאחר שהפסיקה עקב המבצע באיראן, כאשר הקווים שהתחדשו עד כה הם לבודפשט וללרנקה.

הקו לאבו דאבי צפוי להתחדש החל ממחר, הקו ללונדון יפעל מיום שישי הבא - והקווים למילאנו, וינה, רומא, יאשי וסופיה יתחדשו ב-1 בספטמבר. יתר הקווים שהיו קיימים בישראל ישובו לפעול החל ב-15 לספטמבר.