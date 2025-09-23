המקומות המיוחדים והיפים בארה"ב - שכנראה לא הכרתם

מומלצים -

הגרנד קניון, פארק ילוסטון והרי ראשמור התפרסמו בצדק בזכות המראה הייחודי והמופלא של כל אחד מהמקומות האלה. עם זאת, ברחבי ארצות הברית ישנם עוד המון אתרים עם יופי סוריאליסטי שרוב התיירים מעולם לא שמעו עליהם. מגזין התיירות האמריקני The Travel פרסם שלוש מקומות כאלה שהגיע הזמן שגם אנחנו נכיר.

לייק סיטי, קולורדו

העיר השוכנת בין הרי סן חואן, היא אחד מהמקומות היפים אך לא מוערכים במדינת קולורדו. העיר הוקמה בשנות ה-70 של המאה ה-19 (משמע לפני כ-150 שנים) במהלך הנדידה של אזרחים רבים אל מכרות הכסף של קולורדו. בניגוד לקהילות כרייה רבות לשעבר שהפכו לערי רפאים, לייק סיטי החזיקה מעמד.

כיום, זהו מקום מפלט הררי ושקט, שנראה כאילו קפא בזמן מאז 1870 ומוקף בכמה מהנופים המרשימים ביותר במערב ארצות הברית. למעשה, לייק סיטי מוקפת בהרים המתנשאים לגובה של יותר מ-4,200 מטרים.

https://www.instagram.com/reel/DJxc7YFSptj/?utm_source=ig_web_copy_link לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

אחת מהפסגות המפורסמות באזור, זו פסגת הנדיס, שהיא חלק מרכס סן חואן, אחד ממסלולי הטיול האייקוניים ביותר והאהובים על מטיילים באזור. הסתיו זה העונה המומלצת ביותר לביקור, שכן כל הטבע נצבע בגוונים צהובים ומזג האוויר נעשה מושלם לטיול. אגם סן קריסטובל הסמוך, האגם הטבעי השני בגודלו בקולורדו, הוא מקום נהדר לשייט קיאקים או גלישת סאפ ברקע ההרים הגבוהים והיערות שמסביב.

ביסטי/דה-נה-זין, ניו מקסיקו

במדבר של צפון-מערב ניו מקסיקו שוכן אזור מהפנט בשם Bisti/De-Na-Zin Wilderness. השטח כולו משתרע על פני 45,000 דונם ומכיל ברובו סלעים שנחקקו בצורות יוצאות דופן במשך מיליוני שנים באמצעות מים, רוח וסחף גיאולוגי. למרות גודלו ויופיו העז, המדבר הזה נותר אחד מהמקומות הטבעיים הפחות מתויירים בארצות הברית.

לפני כ-70 מיליון שנה, זרמו במדבר נהרות עצומים והייתה מערכת ביצות שלמה ומיוערת. כיום, זהו אזור עשיר במאובנים שבו נחשפת היסטוריה עתיקה לנגד עינינו. בולי עץ מאובנים, צמחים מאובנים ואפילו שרידי דינוזאורים נמצאו בקניונים של האתר המדברי החשוב הזה.

https://www.instagram.com/reel/C1IkSQ4v8db/?igsh=dm1hbjdpc21uNjE4 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

שם המקום "ביסטי" (שפירושו "בין צורות האבן") ו-"דה-נה-זין" ("עגורים") נועדו כדי לשמור על השמות הקדומים שניתנו לו על ידי הילידים. אין כאן שבילים מסודרים או מקומות מסומנים וזה בעצם כל החוויה. הנוף כולו הוא מבוך של גבעות והמבקרים חופשיים לחקור כרצונם את השטח.

עם השנים, האזור הזה הפך לאתר צילום מבוקש, שכן בשעות הזהב (זריחה או שקיעה), מתבלטים הצללים והגוונים האדומים, האפורים והסגולים בגבעות. עם רדת החשכה, המדבר הופך להיות גן עדן לחובבי תצפיות על כוכבים.

יער הגשם הו, וושינגטון

האתר השוכן בחלקו המערבי של הפארק הלאומי אולימפיק, הוא אחד מיערות הגשם הממוזגים האחרונים שנותרו בארצות הברית. מערכת אקולוגית זו, מציעה הצצה נדירה לסוג הטבע הפראי הקדמון שכיסה בעבר חלק ניכר מצפון מערב האוקיינוס השקט. הרבה לפני שהמקום הפך לאתר שמור, זה היה ביתם של שבט הילידים הו, שחי ביער במשך מאות שנים.

מי שייכנס לשם, יבין כי מדובר למעשה במוזיאון חי ותוסס של עצי אשוח ואדר עטופים בטחב. כל סנטימטר של הסבך התחתון עטוף בירוק. בבקרים ערפיליים, הנוף כולו זוהר כאשר מעט אור שמש חודר מבעד לענפים ומעניק ליער אווירה קסומה. למרות מראהו האגדי, יער הגשם הו אינו פלא טבע עדין. יורדים בו עד 350 מ"מ של גשם בשנה, מה שהופך אותו לבית גידול צפוף ועשיר בלחות למגוון של חיות בר.

למרות שהפארק הלאומי אולימפיק משתרע על פני שטחים רבים, אין ספק שיער הגשם הזה הוא האזור האייקוני והייחודי ביותר שם. למרות שמרוחק מרוב הערים, היער נמצא במרחק נסיעה ציורית ויפיפה של שלוש שעות מסיאטל. השילוב של פלא עתיק ויופי סוחף, הופך את יער הגשם הו לאתר חובה לכל מי שמחפש את המקומות המיוחדים ביותר לטיול בארצות הברית.