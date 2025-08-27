ארקיע חוזרת לטוס ליעד האהוב על הישראלים באירופה

מומלצים -

בארקיע הודיעו היום (רביעי) על הרחבת מפת היעדים והשיקו יעד חדש: חברת התעופה תחזור להפעיל טיסות ישירות לליסבון שבפורטוגל.

הטיסות יתבצעו במטוס "איירבוס 321" עם מערכת WIFI. עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע: "אני שמח להודיע כי ארקיע חוזרת לטוס טיסות ישירות לליסבון - יעד אטרקטיבי ואהוב מאוד על הישראלים בשנים האחרונות. ארקיע קשובה לצורכי הקהל ולרמת הביקושים ופתיחת הקו החדש מצטרפת ליעדים שהשקנו לאחרונה: תאילנד ווייטנאם לצד לונדון ומינכן. ארקיע נמצאת כל העת בתהליך מתמשך של הרחבת פעילותה, עם אוזן קשבת לביקושים של הציבור הישראלי, במטרה להציע יותר אפשרויות, יותר זמינות ויותר חוויות טובות ללקוחותינו".

מוקדם יותר החודש ארקיע השיקה מחדש את הקו לתאילנד החל מנובמבר הקרוב בנוסף לקו לויאטנם שיושק החל מינואר.

הקו לבנגקוק יצא פעמיים בשבוע וכרטיס אליו יחל ב-1,000 דולר הלוך ושוב. הקו להאנוי יצא פעם בשבוע, והכרטיס הלוך חזור יחל ב-1,500 דולר. מנכ"ל ארקיע הודיע שהטיסות יתבצעו במטוס Airbus A330 הכולל מחלקת עסקים יוקרתית. לדבריו, המהלך שיציב את ארקיע כחברת התעופה הישראלית היחידה שמפעילה טיסות ישירות ליעד זה. בנוסף, הודיע ברלוביץ' כי החברה תפעיל טיסות גם לסרי לנקה.