בזמן שלא הייתה תחרות והמחירים התייקרו: ישראייר חשפה רווחי שיא ב-2025

חברת ישראייר סיכמה את שנת 2025 עם תוצאות שיא, גם על רקע תנאי שוק מורכבים ואירועים ביטחוניים משמעותיים, כך פורסם היום (שני). לראשונה בתולדותיה חצתה החברה את רף 2 מיליון הנוסעים - גידול של כ‑42% לעומת השנה הקודמת, והציגה מחזור הכנסות של כ‑700 מיליון דולר, לעומת 450 מיליון דולר ב‑2024. כ-40% מההכנסות הגיעו מתחום התיירות והשירותים הנלווים.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הגיע לשיא של כ‑100 מיליון דולר, המעיד על שיפור משמעותי ביכולות התפעוליות והפיננסיות של החברה. הרווח הגולמי הסתכם בכ‑85 מיליון דולר, בעוד הרווח הנקי עמד על כ‑17 מיליון דולר, על אף פגיעה של כ‑7.5 מיליון דולר ממבצע "עם כלביא" שהתקיים ביוני 2025 והשפיע גם על הרבעון השלישי.

החברה הצליחה לפצות על השפעות חיצוניות, כמו שינויים בשערי החליפין והצורך להתמודד עם חכירת מטוסים במחירים גבוהים, תוך שמירה על רציפות השירות והגדלת הרווחיות הגולמית. ההשקעה בטכנולוגיה והרחבת הפעילות הדיגיטלית הביאו להכנסות שיא באתר האינטרנט של החברה, שהגיעו ל‑142 מיליון דולר, ולמכירת מוצרים נלווים בהיקף של 61 מיליון דולר.

ישראייר ציינה כי תמשיך לפעול בגמישות ובנחישות, תוך התאמה למציאות המשתנה, הרחבת הפעילות ושימור יתרונותיה התחרותיים גם בשנים הקרובות. החברה מתכננת רכישת שני מטוסים רחבי גוף מדגם אירבוס 330 במהלך הרבעון השני של 2026, בהשקעה כוללת של 74 מיליון דולר, לצד המשך פיתוח נכסים מלונאיים ושירותי תיירות.

הדירקטוריון והנהלת החברה הדגישו: "למרות אירועים ביטחוניים, מבצעים חיצוניים והשפעות מאקרו-כלכליות, הצלחנו להציג שיאים חדשים בפעילות, בהכנסות וברווחיות, תוצאה של אסטרטגיה תפעולית מדויקת וחוסן עסקי יוצא דופן".