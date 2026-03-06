הדרך הביתה מהאמירויות: "פליי דובאי" תפעיל בתחילת השבוע טיסות חילוץ לישראל

חברת התעופה פליי דובאי צפויה להתחיל להפעיל טיסות חילוץ לישראל מאיחוד האמירויות, במסגרת מאמץ להשבת אזרחים ישראלים שנתקעו באזור, כך נודע היום (שישי).

המהלך מגיע לאחר לחץ שהפעילה שרת התחבורה מירי רגב, על מנת לקדם פתרון שיאפשר החזרת ישראלים לישראל דרך האמירויות. החברה צפויה להפעיל מעין "רכבת אווירית" שתטיס נוסעים לישראל ותנחת בנמל התעופה בן גוריון.

במשרד התחבורה מציינים כי הפעלת הטיסות תתבצע בהתאם להמלצות גורמי הביטחון ובהתאם להערכת המצב הביטחונית. המהלך צפוי לסייע בהשבת ישראלים רבים שנמצאים באיחוד האמירויות ומבקשים לחזור לישראל.

פרטים נוספים על היקף הטיסות ולוחות הזמנים צפויים להתפרסם בהמשך.

בתוך כך, ישראייר הודיעה כי החל מיום ראשון הקרוב, חברת התעופה תאפשר על פי מתווה של משרד התחבורה לכ-50 נוסעים לצאת מישראל בטיסה.

על פי המתווה, תינתן עדיפות לוועדת חריגים המנוהלת על ידי משרד התחבורה במטרה לתת מענה יעיל ורגיש לנוסעים החייבים לצאת מישראל יתרת המושבים, מיועדת בעדיפות לנוסעי ישראייר.

בימים הראשונים ליישום המתווה יתאפשר לשבץ כ-50 נוסעים בטיסה, ובהתאם לניהול הסיכונים, כמות הנוסעים תעלה בהמשך.