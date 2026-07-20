בריכה פרטית לצד ארוחות מושקעות: ההפתעות שמחכות לישראלים במתחמי הגלמפינג

חופש גדול. הילדים מחוץ למסגרות, ההורים מחפשים לברוח מהשגרה, אבל לא כולם רוצים עוד מלון או עוד צימר. יותר ויותר ישראלים בוחרים להעביר את החופשה דווקא בטבע - רק עם הרבה יותר סטייל. קוראים לזה גלמפינג, שילוב של גלאם וקמפינג, וכתבנו אוריה קשת יצא לבדוק איך זה נראה – והאם זה שווה – גם בחום הלוהט.

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כאמור, אם אתם מהאנשים שאוהבים לשמוע את הציפורים יותר מהמזגן, זה כנראה המקום בשבילכם. אוהלים, מדשאות, מנגל, הרבה משפחות והמון ילדים שרצים יחפים. הכי קרוב לקמפינג של פעם, רק קצת יותר מסודר.

ואם כבר החלטתם לישון בטבע, אולי לא חייבים לוותר על מיטה טובה, מקלחת פרטית ומזגן. במתחם החדש של כפר קצרין מנסים למצוא את נקודת האיזון - להרגיש בחוץ, אבל לישון בפנים.

יש גם מי שחושב שקמפינג הוא מושג שצריך לעדכן לגרסת 2026. כאן כבר מחכים אוהלי יוקרה מעוצבים, בריכה פרטית, ארוחות מושקעות וכל מה שמזכיר מלון בוטיק - רק שבמקום מסדרון יש נוף פתוח.

אז מה מתאים לכם? שק שינה ומדורה, אוהל ממוזג באמצע הגולן או סוויטה באמצע הטבע? דבר אחד בטוח - בקיץ הזה כבר לא חייבים לבחור בין לישון בחוץ לבין להתפנק. אפשר, מסתבר, גם וגם.