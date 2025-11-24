בריטניה, גרמניה וספרד - אאוט: לאן הישראלים יטוסו בחורף?

עונת תיירות החורף מתקרבת - ולמרות ההתייקרות במחירי הטיסות, ישראלים רבים מתכננים לבלות אותה מחוץ לארץ הקודש, עם מספר שיא במספר הטסים לחו"ל. לצד המקומות שנמצאים באופן מסורתי בראש רשימת המדינות האהובות על הישראלים - עונת החורף מביאה עימה יעדים נוספים.

השנה מסתמן שינוי בראש הרשימה בהשוואה לשנים קודמות, וניתן לראות שהשפעת המלחמה ודעת הקהל העולמית על ישראל עדיין נותנת את אותותיה - כאשר היעדים שנחשבים לבטוחים לישראלים, נמצאים בצמרת.

על פי מדד פספורטכארד, בדומה לשנים קודמות כנראה שרוב הישראלים יבחרו דווקא לברוח מהקור, עם תאילנד המככבת בראש הרשימה, לאחר שלפני המלחמה הייתה במקום השני. איחוד האמירויות, אשר הייתה בראש הרשימה לפני תחילת המלחמה, ירדה למקום החמישי.

מתחזקת על חשבון המדינות הגדולות

הנתון המעניין ביותר השנה מגיע דווקא בזכות עלייתן של מדינות הנחשבות ידידותיות לישראלים לראש הרשימה. במקום השני השנה ניתן למצוא את הונגריה, שעלתה אליו מהמקום השישי. העלייה הזאת מגיעה על רקע הקו הפרו-ישראלי המובהק שנקט לאורך המלחמה ראש הממשלה ההונגרי, ויקטור אורבן, אשר הצהיר כי לא יאכוף את צו המעצר הבינלאומי של הדין הפלילי בהאג נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, ואף אירח את נתניהו בביקורו בבודפשט בשנה שעברה.

מגמה נוספת שניתן לראות ברשימה היא ירידה משמעותית של מדינות גדולות באירופה, בהן בריטניה וצרפת, שלפני המלחמה דורגו במקומות השלישי והרביעי בהתאמה. צרפת, אשר מפורסמת בשווקי חג המולד בפריז ובשטרסבורג ובאתרי הסקי שלה, ירדה למקום השמיני השנה, ובריטניה, נמצאת מחוץ לעשירייה המובילה.

מדינה נוספת אשר מוצאת את עצמן מחוץ לרשימה השנה באופן מפתיע היא גרמניה, הידועה גם היא בשווקי חג מולד מוארים ומפוארים. ספרד, אשר סגרה את הרשימה לפני המלחמה, נמצאת השנה גם בחוץ, על רקע התבטאויות אנטי-ישראליות חמורות של דמויות מרכזיות בפוליטיקה הספרדית, בהן ראש הממשלה פדרו סנצ'ז. לעומתן, איטליה, אשר קרו בה לא מעט מקרים של עוינות לתיירים ישראלים, שומרת על מיקום יחסי ברשימה - מקום שישי השנה לעומת חמישי לפני המלחמה.

תופסות מקום בצמרת - המדינות הידידותיות

במקום השלישי השנה ניצבת ארצות הברית, אחרי שדורגה במקום השמיני לפני המלחמה. במקום הרביעי ברשימה נמצאת צ'כיה, שגם היא, ממש כמו הונגריה וארצות הברית, תמכה בישראל לאורך המלחמה והצביעה בעדנו במספר הצבעות רב באו"ם. אוסטריה, גם היא מדינה ידידותית, שומרת על המקום השביעי, ולו גם בזכות אתרי הסקי המפורסמים של המדינה האלפינית. גם ארגנטינה ויוון, שתי מדינות עם מנהיגים התומכים בישראל, מוצאות את עצמן ברשימת עשר המדינות הפופולריות על הישראלים לחורף הזה, אם כי יוון ידועה כאחד היעדים פופולריים ביותר בקרב הישראלים, בעיקר בעונת הקיץ.