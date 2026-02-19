חושבים שיש לכם את זה? באירופה מגרילים איים פרטיים לתיירים

משרד התיירות השבדי פתח לאחרונה בהגרלה מיוחדת לתיירים שאינם תושבי המדינה, בה הם יכולים לזכות באחד מחמישה איים פרטיים שיעמדו אך ורק לרשותם. עם זאת, האי הזה יוכל לשרת אתכם רק למשך שנה אחת קדימה מעת הזכייה.

והפרס כולל גם טיסה הלוך ושוב לשבדיה לשני אנשים, אך לא כולל הנסיעה עצמה לאי שלכם, אליו תצטרכו לקחת קיאק. במהלך השנה העומדת לרשות הזוכים, יהיה ניתן לעשות באי הזה ככל העולה על דעתם, כמו קמפינג, שחייה ובילוי בטבע, בתנאי שתהיה התחשבות בחיות הבר ובסביבה המקומית.

בשבדיה יש את המספר הגבוה ביותר של איים בעולם, עם סך כולל של 267,570 איים. מתוך כמות אדירה זו, פחות מ-1,000 איים מיושבים בפועל. האיים מפוזרים בים הבלטי, במפרץ בוטניה ובאגמים פנימיים רבים - ומהווים כ-3% משטחה היבשתי של המדינה.

כדי להשתתף בתחרות, תצטרכו לשלוח סרטון המסביר מדוע מגיע דווקא לכם אי פרטי בפחות מדקה. תוכלו להגדיל את הסיכויים שלכם על ידי שיתוף הסרטון ברשתות החברתיות עם התיוג #YourSwedishIsland.

יש להגיש את ההצעות לפני ה-17 באפריל 2026, ומספר בכירים במשרד התיירות יבחרו את ההצעות היצירתיות ביותר ויכריז על הזוכים בחודש מאי השנה. התחרות פתוחה לכל האזרחים בעולם בני 18 ומעלה, למעט מיליארדרים. הסיבה לכך היא שקמפיין "Visit Sweden" מבקש להגדיר מחדש יוקרה כפשטות, שקט וחופש בטבע.