לקראת החגים: מספר שיא של נוסעים צפוי לעבור בשדות התעופה

ברשות שדות התעופה נערכים לשיא במספר הטסים במהלך חגי תשרי, ועדכנו הבוקר (ראשון) כי כ-2.3 מיליון נוסעים צפויים לעבור במתקני הרשות במהלך החגים. מתוכם צפויים לעבור בנתב"ג כ-2.1 מיליון נוסעים, ברמון כ-54 אלף נוסעים, בחיפה כ-23 אלף נוסעים וכ-90 אלף נוסעים במעברי הגבול היבשתיים לירדן ולסיני.

מרש"ת נמסר כי נתון זה משקף את מגמת העליה בתנועת הנוסעים שהגיע לשיא בחודש אוגוסט האחרון, במהלכו עברו בנתב"ג כ-2.2 מיליון נוסעים בטיסות בינלאומיות. כמו כן, על מנת להתמודד עם היקף הנוסעים הצפוי, הרשות הגדילה את מערך העובדים בנתב"ג ובמעברי הגבול. כמו כן במהלך החגים, תהיה נוכחות מנהלים מתוגברת בטרמינלים.

בטרמינל 3 בנתב"ג יפעלו שני מתחמים חדשים שנפתחו לאחרונה: מתחם G בקומת הקרקע הכולל 26 עמדות צ'ק אין חדשות, ומתחם נעזרים בקומה השלישית, המאפשר לנוסעים נעזרים לבצע את כל הליך הצ'ק אין ומסירת המזוודות במתחם אחד. בנמל התעופה בחיפה הוכנסה לשימוש מכונת CT נוספת על מנת לייעל את תהליך הבידוק הבטחוני והצ'ק אין.

ימי שיא ופעילות מוגברת

הטיסות הייעודיות לאומן יחלו ביום רביעי, 17 בספטמבר וימשכו עד יום ראשון, 21 בספטמבר. יום השיא במהלך חגי תשרי השנה צפוי להיות ביום חמישי, 18 בספטמבר, במהלכו צפויה בנתב"ג תנועת שיא של כ-100 אלף נוסעים בכ-570 טיסות בינלאומיות.

לקראת ערב ראש השנה, ב-21 בספטמבר, צפויים לעבור בנתב"ג כ-88 אלף נוסעים בטיסות בינלאומיות.

ימי שיא צפויים נוספים הם: יום חמישי, 25 בספטמבר, עם כ-92 אלף נוסעים ויום ראשון, 29 בספטמסר עם כ-92 אלף נוסעים. במעברי הגבול היבשתיים צפויים לעבור כ-90 אלף נוסעים.

יעדים מובילים במהלך חגי תשרי צפויים להיות יוון, קפריסין, ארצות הברית, איטליה והאמירויות.

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מירי רגב, מסרה: "חזרת חברות התעופה הבינלאומיות וגידול בתנועת הנוסעים הם עדות נוספת לחוסנה של מדינת ישראל. משרד התחבורה ורש"ת ימשיכו לפתח ולקדם פרוייקטים אסטרטגיים בנתב"ג שיאפשרו לשדה להיערך לגידול הצפוי בתנועת הנוסעים בשנים הקרובות. השלמנו הערכות מקיפה לחודש החגים העמוס, כדי לאפשר לכלל אזרחי ישראל להנות מחופשה בטוחה ונעימה. אני שמחה שהמאמצים שהשקענו, יחד עם רת"א ורש"ת, להחזיר ארצה כמה שיותר חברות תעופה בינ"ל נשאו פרי. מה שמאפשר את הגידול המשמעותי בתנועת הנוסעים בתקופת החגים".

מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים משה בן זקן: "אנו פועלים מסביב לשעון כדי שהחוויה של כל נוסע, תהיה בטוחה, יעילה ונעימה. המאמצים המשותפים של כלל הגורמים באים לידי ביטוי בהכנות המקצועיות והמקיפות שביצענו , כולל היערכות ותגבורים בכל מתקני רשות שדות התעופה".

המלצות לנוסעים - כך תחסכו זמן ותעברו את נתב”ג בקלות: רש"ת ממליצה לנוסעים לבדוק מראש מאיזה טרמינל ומאיזו קומה יוצאת טיסתם, לבצע צ’ק-אין באת חברת התעופה מהבית, להוריד את כרטיס העלייה למטוס ולהדפיס את תג המזוודה בעמדות השירות העצמי (קיוסקים). נוסעים עם כבודת יד בלבד, שביצעו צ’ק-אין עצמאי, יכולים להשתמש במסלול המהיר במגזר W בטרמינלים 1 ו-3. כמו כן, ברש"ת קוראים למילואימניקים ולאנשי כוחות הביטחון לוודא היטב כי לא שכחו נשק או תחמושת בתיקים עימם הם מגיעים לטיסה.