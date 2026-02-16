מבצע סוף עונה: מסתבר שיש באילת אטרקציות בחינם בחורף

כחלק מתהליך השיקום של העיר ומשיכת התיירים אליה, עיריית אילת ותאגיד התיירות אילת יצאו במיזם תמיכה לעסקים באמצעות פרויקט "101" המציע חוויות יחודייות וחינמיות. כתבתנו בדרום, טל סבג, הלכה לבדוק מהן האטרקציות המובילות בעיר.

כעת, מציעה אילת את הפעילויות במחירים מסובסדים. סיורים קולינריים, הפלגה בים, יוגה על החוף ואטרקציות נוספות, כל אלו חינמיות עד סוף מרץ. במרחק נסיעה קצר משם, נמצאת אטרקציה נוספת ללא עלות - סנפלינג בנחל יהושפט.

מעבר לחוויות השונות, מיזם "כאן מבלים" שמתקיים במהלך חודשים פברואר ומרץ מעודד עסקים מקומיים לארח יוצרי תוכן, אמנים, אנשי קולינריה ומוזיקאים. דווקא עכשיו, כשמזג האוויר לא חם מדי, ניתן להנות מחוויות ייחודיות בבתי העסק של העיר הדרומית וממחירים זולים יותר בבתי המלון.