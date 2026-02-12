בצעד חסר תקדים, ועדה ממשלתית בין-משרדית אישרה היום (חמישי) להקים בסיס "לואו-קוסט" בנמל התעופה בן-גוריון. משמעות הדבר: כל חברת לואו-קוסט תוכל להצטרף לבסיס. המהלך מגיע על רקע כוונתה של חברת הלואו-קוסט ההונגרית וויז אייר להקים בסיס של חברת התעופה בישראל.

כזכור, חברת וויז אייר הכריזה לפני חודשיים על הקמת בסיס בישראל, תוך עידוד מצד משרד התחבורה. במסגרת הצעד של החברה, יוצבו מטעמה 10 מטוסים חדשים בישראל ויוקצו כמיליון מושבים בשנה.

פתיחת בסיס לואו-קוסט בנתב"ג שוויז תסתמך עליו צפויה להוביל ירידת מחירים משמעותית בשוק בישראל בשל תוספת טיסות נוספות בקווים הקיימים, וכן תאפשר לוויז אייר פתיחת קווים חדשים ורחוקים יותר שיעברו בישראל.

חברות התעופה הישראליות מתנגדות למהלך מתוך פגיעה אנושה באחוז מכירותיהן. חברת ארקיע כבר פנתה למשרד התחבורה בבקשה לעצור את המהלך, בטענה כי הקמת בסיס פעילות לחברה הזרה מעוררת קשיים משפטיים משמעותיים ביותר, בין היתר בשל הפגיעה הקשה שלה בתחרות בענף התעופה הישראלי.