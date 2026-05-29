פער של עשרות אחוזים מהמתחרות: וויז אייר שבה לטוס לישראל
ענקית הלואו קוסט שבה לישראל לאחר שלושה חודשים • המשמעות היא שמי שמתכנן לטוס בקיץ - יכול לשמור על אופטימיות זהירה בנוגע למחירים • השווינו את מחירי הטיסות של מספר חברות בעונת השיא - אלו הנתונים המלאים
חברת התעופה "ווויז אייר", ענקית הלואו קוסט, שבה אתמול לישראל לאחר שלושה חודשים, כך שמי שמתכנן לטוס בקיץ - יכול לשמור על אופטימיות זהירה בנוגע למחירים.
במהלך התקופה בה המטוסים הסגולים לבנים נעדרו מנתב"ג, הפערים במחירי הכרטיסים הקיימים ממילא, רק גדלו. בחלק מהיעדים באירופה מדובר בהפרש של מאות דולרים למשפחה, בדיוק בזמן שהישראלים מתחילים לסגור את חופשת הקיץ.
השווינו את מחירי הטיסות של וויז עם החברות שכבר נמצאות תקופה בנתב"ג, ובדקנו טיסה בימים ראשון עד חמישי, 19 עד 23 ביולי - שיא העונה. גם כאשר מוסיפים מזוודה - מדובר בהפרש של מאות דולרים בין החברות.
טיסה לאתונה:
וויז: 240 דולר
ישראייר: 310 דולר
בלו-בירד: 270 דולר
טיסה ללונדון:
וויז: ב-472 דולר
אל על - 640 דולר
ארקיע - 640 דולרים
טיסה לקרקוב:
וויז - 350 דולר
אל על - 640 דולר
לוט - 640 דולר