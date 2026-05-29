פער של עשרות אחוזים מהמתחרות: וויז אייר שבה לטוס לישראל

חברת התעופה "ווויז אייר", ענקית הלואו קוסט, שבה אתמול לישראל לאחר שלושה חודשים, כך שמי שמתכנן לטוס בקיץ - יכול לשמור על אופטימיות זהירה בנוגע למחירים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

במהלך התקופה בה המטוסים הסגולים לבנים נעדרו מנתב"ג, הפערים במחירי הכרטיסים הקיימים ממילא, רק גדלו. בחלק מהיעדים באירופה מדובר בהפרש של מאות דולרים למשפחה, בדיוק בזמן שהישראלים מתחילים לסגור את חופשת הקיץ.

השווינו את מחירי הטיסות של וויז עם החברות שכבר נמצאות תקופה בנתב"ג, ובדקנו טיסה בימים ראשון עד חמישי, 19 עד 23 ביולי - שיא העונה. גם כאשר מוסיפים מזוודה - מדובר בהפרש של מאות דולרים בין החברות.

טיסה לאתונה:

וויז: 240 דולר

ישראייר: 310 דולר

בלו-בירד: 270 דולר

טיסה ללונדון:

וויז: ב-472 דולר

אל על - 640 דולר

ארקיע - 640 דולרים

טיסה לקרקוב:

וויז - 350 דולר

אל על - 640 דולר

לוט - 640 דולר