ממש לא ציפינו לזה: עשר האטרקציות התיירותיות הטובות בעולם ל-2026

יאכטת המלוכה "בריטניה" המוצבת באדינבורו היא יעד התיירות המבוקש והמוערך ביותר בעולם לשנת 2026, כך עולה מהדירוג השנתי של אתר התיירות Tripadvisor שפורסם החודש.

הרשימה היוקרתית, המבוססת על ניתוח של מיליוני ביקורות ודירוגים שנאספו במהלך 12 החודשים האחרונים, מדרגת את האתרים המובילים מתוך מאגר של שמונה מיליון בתי עסק ואטרקציות ברחבי העולם. על פי נתוני האתר, רק אחוז אחד מכלל המקומות המופיעים בו מצליח להגיע למעמד היוקרתי של "הטוב שבטובים".

במקום השני בדירוג העולמי ניצבת בזיליקת הסגרדה פמיליה בברצלונה, יצירת המופת של האדריכל אנטוני גאודי. המבנה, שמתנשא לגובה של יותר מ-170 מטרים, נחשב לכנסייה הגבוהה בעולם למרות שבנייתו טרם הושלמה באופן סופי, תהליך שנמשך כבר כ-150 שנה.

במקום השלישי דורגו "גני המפרץ" (Gardens By the Bay) בסינגפור, פארק עתידני המשלב צמחייה עבותה עם מבני פלדה טכנולוגיים, המהווה מוקד משיכה מרכזי בדרום מזרח אסיה.

בניין "האמפייר סטייט" בניו יורק רשם הישג משמעותי כשדורג במקום הרביעי בעולם, תוך שהוא עוקף אתרים היסטוריים איקוניים כמו מוזיאון הלובר בפריז והקולוסיאום ברומא.

עבור גורד השחקים הניו יורקי מדובר בהוכחה לרלוונטיות מתמשכת בקרב קהל המטיילים, למרות התחרות מול מבנים חדישים וגבוהים יותר שנבנו בעשורים האחרונים.

את החמישייה הראשונה סוגרות מערות הקריסטל באיי קיימן, המציעות למבקרים חוויה גיאולוגית ייחודית בלב האיים הקריביים.

כאמור, הזוכה במקום הראשון, יאכטת המלוכה בריטניה, שימשה את המלכה אליזבת השנייה ואת משפחת המלוכה במשך 44 שנים ככלי שיט רשמי למסעות מסביב לעולם, עד שהוצאה משירות בשנת 1997.

מאז היא עוגנת באופן קבוע בנמל ליית' בסקוטלנד ומהווה מוזיאון צף המאפשר הצצה נדירה לאורח החיים המלכותי בלב ים.

הנהלת קבוצת Tripadvisor ציינה כי הזכייה היא תוצאה של הערכת מטיילים שהחליטו להשקיע את זמנם וכספם באתרים שהוכיחו רמת שירות וחוויה יוצאת דופן באופן עקבי.

רשימת עשר האטרקציות המובילות בעולם לשנת 2026 כוללת בסדר יורד את האתרים הבאים:

1. יאכטת המלוכה בריטניה (אדינבורו, בריטניה)

2. בזיליקת הסגרדה פמיליה (ברצלונה, ספרד)

3. גני המפרץ (סינגפור)

4. האמפייר סטייט בילדינג (ניו יורק, ארצות הברית)

5. מערות הקריסטל (איי קיימן)

6. הסמטה של מרי קינג (אדינבורו, בריטניה)

7. ארץ הפלאות המיניאטורית (המבורג, גרמניה)

8. מגדל אייפל (פריז, צרפת)

9. אולפני סאן (ממפיס, ארצות הברית)

10. מפלי בוקה דה אונסה (בודוקנה, ברזיל)