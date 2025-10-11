להגיע ברכבת ולהקדים ב-4 שעות: ההמלצות לטסים ביום שני

רשות שדות התעופה הודיעה הערב (שבת) על ההיערכות לביקורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בישראל ביום שני הקרוב. בהודעה נמסר כי בשל סידורי האבטחה, צפויים שיבושי תנועה נרחבים בצירים המובילים לנתב”ג, החל מהשעה 06:00 בבוקר ועד השעה 14:00 אחר הצהריים.

הם הדגישו כי הציבור מתבקש להקדים את ההגעה לנתב”ג לפחות ארבע שעות לפני מועד ההמראה, לתכנן את המסלול מראש ולעקוב אחר הנחיות חברות התעופה, לוחות הזמנים והודעות רשות שדות התעופה באתר ובכלי התקשורת. בנוסף, מומלץ לנוסעים להגיע ולצאת מנמל התעופה באמצעות רכבת ישראל, שתפעיל מערך מתוגבר במהלך היום.

כל הטיסות הבינלאומיות שתוכננו להמריא מטרמינל 1 החל מהשעה 08:00 בבוקר ועד סוף היום (13.10) – יעברו להמריא מטרמינל 3. במקביל, צפויים שינויים משמעותיים וביטולים של חלק מהטיסות לרמון ומרמון.

ברשות שדות התעופה הדגישו כי מערך המוניות וההסעות לנמל התעופה וממנו לא יהיה זמין במהלך היום (6:00-14:00), בשל סגירת הצירים.