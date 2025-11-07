מחירי הטיסות אולי לא יירדו בקרוב - אבל יש בשורה חיובית

הלחימה העצימה בעזה מאחורינו, וכשאיום הירי על ישראל הצטמצם משמעותית, חוזרות אחת אחרי השנייה חברות התעופה הזרות לנתב"ג. למעשה, עם התחרות שגדלה כך גם הלחץ הגובר אצל החברות הישראליות שנאלצות ליישר קו במחירי הכרטיסים הנמכרים. עם זאת, החזרה ההדרגתית אל מול הביקוש הגובר עדיין מונעים מהמחירים לשוב לאלו שהכרנו טרום הקורונה וכן עד לפרוץ המלחמה.

"צריך לזכור שעדיין לא כל החברות חזרו לישראל", ציין ד"ר עוזי פרוינד־פיינשטיין, מהמחלקה לתיירות ומלונאות במכללה האקדמית כנרת, "איזיג'ט למשל או אמריקן איירליינס, שתחדש את טיסותיה רק ב־28 במרץ 2026, ויש עוד אחרות כמו ריינאייר, אמירייטס, רויאל ג'ורדניאן והחברות הטורקיות, שלא ברור מתי בעתיד ישובו, אבל כולן טרם קבעו תאריך יעד לחזרה".

"מגמת הורדת המחירים תלויה אך ורק בקצב שבו החברות ישיבו את פעילותן ובקיבולת המטוסים שיופעלו: ככל שהחזרה תהיה מדורגת ואיטית יותר – כך גם ירידת המחירים תהיה הדרגתית. בנוסף, אם סעודיה או עומאן יאפשרו מחדש לחברות תעופה ישראליות את האפשרות לטוס מעל שטחן, יעדים כמו סרי לנקה, הפיליפינים או וייטנאם יהפכו נגישים וזולים יותר. הרחבת הסכמי אברהם תוכל אף היא לפתוח אפשרויות חדשות ולחזק את הקשרים האזוריים. ובאירופה - שובה של ריינאייר תתרום באופן ניכר להוזלת מחירים".

בזמן שהעולם התאושש ממשבר הקורונה - ישראל נותרה מאחור

פרופ' אלון גלבמן, ראש התוכנית לתואר השני בניהול תיירות ומלונאות, הסביר כי "אנו עשויים לראות מגמה של ירידה במחירי הטיסות בהמשך, הן כאסטרטגיה של המדינה לחזרה קלה ומהירה לשוק, והן בשל התחרות הגוברת".

"צריך לזכור - משבר התעופה ממנו סבלנו התרחש רק בישראל. התעופה העולמית צמחה בקצב מסחרר בשנתיים אלה, לכן סביר שניכנס עם שובן של החברות לתהליך מואץ של צמצום פערים", ציין, "חזרת החברות הבינלאומיות תביא עימה התאוששות מיידית של התיירות הנכנסת לישראל, ועלייה דרמטית בתפוסות של בתי המלון, במיוחד כאלה המתאימים לצליינות נוצרית ולשוק הבינלאומי".

מעבר לכך, התייחס לשינויים הצפויים באופני ההזמנות של הישראלים: "בעידן של פוסט מלחמה דפוסי הביקוש שלנו חוזרים להיות נטולי דאגות, ולכן הזמנות לטיסות ליעדים רחוקים כמו דרום אמריקה והמזרח הרחוק עשויים לגדול במהירות".

קו תל אביב–ריאד ייצא לדרך בקרוב?

לדברי יהודה זפרני, מומחה לתעופה ומנהל התיירות במועדון הצרכנות הוט: "כבר עכשיו ניכרות ירידות מחירים לעונת החורף הנוכחית, במיוחד בטיסות הלואו קוסט - עם טיסות של וויז אייר לאירופה במחירים של עשרות שקלים לכיוון אחד. גם בקווים לארצות הברית יש ירידה חדה – מטיסות שמחירן עמד על מעל 2,000 דולר ב־2024, לטיסות של פחות מ־1,000 דולר כיום, בעיקר דרך חברות אירופיות".

לדבריו, "לאחר שנתיים קשות לענף בעקבות המלחמה, אנחנו עומדים בפני תקופה של צמיחה חסרת תקדים - לא רק עם חזרתן של החברות הוותיקות, אלא גם עם כניסה צפויה של חברות חדשות ממדינות נוספות, כחלק מהרחבת הסכמי אברהם". הוא אף מעריך כי בשנים הקרובות עשויות להיפתח טיסות ישירות מיעדים מפתיעים: "ייתכן שכבר בעתיד הקרוב נראה קווים ישירים מסעודיה, אינדונזיה ואולי אפילו מלבנון וסוריה".

לסיכום, המחירים אמנם לא יירדו באופן משמעותי בקרוב, אבל יש סימנים חיובים באופק. סיום המלחמה מביא עמו לאט לאט עוד חברות שיחזרו לארץ וירחיבו את התחרות ויובילו להוזלה איטית אך מתמשכת. כמו כן, גם בזכות האפיקים המדיניים של ישראל בהמשך, בעקבות עצירת הלחימה, גוברת ההיתכנות להוספת יעדים וקווי טיסות מישראל, גם למקומות מוכרים, וגם למקומות חדשים - אליהם מעולם לא יכולנו לטוס.