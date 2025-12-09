וויז וויז לכולם: הסיור של בכירי ענקית התעופה באילת

חברת התעופה ההונגרית "וויז אייר", אחת מחברות הלואו־קוסט הגדולות באירופה, בוחנת הקמת בסיס פעילות קבוע בשדה התעופה "רמון" שבאילת - בהשקעה מוערכת של כמיליארד דולר.

ביממה האחרונה ביקרו בעיר בכירי החברה בראשות הסמנכ"ל וראש פיתוח שדות התעופה, אקוס בוס, עם ראש העירייה אלי לנקרי ומנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן וסיירו בעיר בליווי תאגיד התיירות העירוני. לאחר הפגישה, סיירו עם שרת התחבורה מירי רגב בנמל התעופה.

הביקור הנוכחי הוא המשך ישיר לפגישות שקיים בחודש שעבר מנכ"ל "וויז אייר" ג'וזף וראדי בישראל, ולדיונים ממושכים עם משרד התחבורה - כחלק מיישום החלטת הממשלה לחיזוק הקו האווירי בין נתב"ג לרמון. על פי המלצת שרת התחבורה, נבחנת האפשרות למקם את הבסיס דווקא באילת, אך החברה בוחנת גם הקמת הבסיס בנתב"ג. בפגישה הוצג לנציגי החברה בין היתר הפוטנציאל של אילת כעיר תיירות בינלאומית הפעילה לאורך כל השנה.

ראש העירייה אלי לנקרי מסר: "אילת נמצאת בתקופה של צמיחה מרשימה בתשתיות, בתיירות ובמחקר. המיקום הגיאו־אסטרטגי שלנו והקשרים ההולכים ומתחזקים עם הונגריה יוצרים תשתית של אמון לבחינת הזדמנויות חדשות. הקמת בסיס של "וויז אייר" באילת יכולה לחזק את הקשרים בין המדינות, להיות מנוע משמעותי לשדה התעופה רמון ולתרום לתיירות הנכנסת למדינת ישראל". לנקרי ציין גם את היתרונות הכלכליים של אילת, בהם הפטור ממע"מ, הטבות מס, וכן תוכניות הפיתוח העתידיות: בניית אלפי חדרי מלון נוספים, השקעות של מאות מיליוני שקלים בתשתיות תיירות, כבישים ואתרי בילוי. בנוסף הוזכרו הקמת פקולטה בינלאומית לרפואה בשיתוף אוניברסיטת דברצן שבהונגריה, מרכז תחזוקה MRO בשדה רמון והפיכת אילת להאב תעופתי בינלאומי על ציר אירופה-אפריקה-המזרח התיכון".

מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן ציין כי עמדת שרת התחבורה מירי רגב היא שהקמת הבסיס בשדה התעופה רמון תחזק את כל הצדדים, את החברה שתרוויח בענק, את העיר אילת ושדה התעופה, ואת מדינת ישראל. "זה יהיה וויז וויז לכולם" אמר.

נציגי החברה ציינו כי התרשמו מאוד מהעיר, מכיווני ההתפתחות שלה ובמיוחד מהעובדה שהיא אטרקטיבית כל השנה. עוד ציינו שבשנה הקרובה צפויה החברה לקבל עוד 300 מטוסים ומבחינתם הבסיס צריך לפעול כל השנה. "אנחנו רוצים שזה יתקיים ולשם אנחנו מכוונים" אמר סמנכ"ל החברה.