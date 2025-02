חג הפסח מתקרב אלינו בצעדי ענק ומסתבר שהישראלים חוזרים לסוג הנופש שתפס תאוצה בארץ טרם המלחמה - קרוזים. בין היתר ישנן שורת הפלגות באגן הים התיכון, אירופה, ארצות הברית והאיים הקריביים. בנוסף, לאור ההתקררות הביטחונית בצפון, נמל חיפה חזר לפעול השנה ובכך ייצאו הפלגות גם מישראל.

יציאות מישראל

6-11.4: באונייה של מנו ספנות היוצאת מחיפה, רודוס, הרקוליון שבכרתים ובחזרה. החל מ-439 אירו לאדם בחדדר פנימי.

10-15.4: באונייה של מנו ספנות היוצאת מחיפה, לימסול, רודוס ובחזרה. החל מ-701 אירו לאדם בחדדר פנימי.

14-19.4: באונייה של מנו ספנות היוצאת מחיפה, לימסול ובחזרה. החל מ-479 אירו לאדם בחדדר פנימי.

17-21.4: באונייה של מנו ספנות היוצאת מחיפה, לימסול ובחזרה. החל מ-416 אירו לאדם בחדדר פנימי.

יציאות מאירופה

16-20.4: באונייה של MSC היוצאת מוונציה, קוטור (מונטנגרו), ספליט (קרואטיה) ובחזרה. החל מ-637$ לאדם בחדר פנימי.

16-21.4: באונייה של MSC היוצאת מרומא, גנואה, ברצלונה, איביזה ובחזרה. החל מ-769$ לאדם בחדר עם חלון בחדר פנימי.

11-18.4: באונייה של MSC היוצאת מברצלונה, מרסיי, גנואה, נאפולי, מסינה (איטליה), ואלטה (מלטה) ובחזרה. החל מ-1,229$ לאדם בחדר פנימי.

13-18.4: באונייה של MSC היוצאת מהמבורג, אמסטרדם, ברוז', פריז, לונדון ובחזרה. החל מ-449$ לאדם בחדר פנימי.

18-22.4: באוניית היוקרה EXPLORA היוצאת מברצלונה, דרך פלמה דה מיורקה, פלארמו ועד לה ולטה (מלטה). החל החל מ-$2,250 לאדם בחדר זוגי.

4-8.5: באוניית היוקרה EXPLORA היוצאת מברצלונה, דרך מאלגה ועד ליסבון. החל מ-$2,745 לאדם בחדר זוגי.

10-21.4: באונייה כשרה לפסח של חברת "קרוז תור" ועוברת בנהר הדנובה: בודפשט, ברטיסלבה ווינה. החל מ-5,000 אירו לאדם בחדר זוגי.

10-22.4: באוניית נורוויג'ן קרוז ליין היוצאת מרומא, פיזה, נאפולי, סיציליה, קורפו, קוטור (מונטנגרו), דוברובניק (קרואטיה), ספליט (קרואטיה), קופר (סלובניה) ועד ונציה. החל מ-1,589$ לאדם בחדר עם חלון לים.

16-25.4: באוניית נורוויג'ן קרוז ליין היוצאת מברצלונה, פיזה, רומא, נאפולי, סיציליה, קלְיארי (סרדיניה), איביזה (ספרד), פלמה דה מיורקה (ספרד) וחזרה לברצלונה. החל מ-1,419$ לאדם בחדר עם חלון לים.

11-21.4: באוניית נורוויג'ן קרוז ליין היוצאת מליסבון, סביליה, מלגה (ספרד), גיברלטר (מובלעת בדרום ספרד), אגדיר (מרוקו), סנטה קרוז וטנריף, פונשל (פורטוגל) וחזרה לליסבון. החל מ-1,579$ לאדם בחדר עם חלון לים.

11-15.4: באוניית Allure Of The Seas של רויאל קריביאן היוצאת מברצלונה. החל מ-1,300$ לאדם בחדר פנימי.

יציאות מארצות הברית

13-17.4: באונייה של MSC היוצאת ממיאמי דרך האי הפרטי של החברה באושן קיי, לאיי הבהאמה ובחזרה. החל מ-533$ לאדם בחדר פנימי.

13-20.4: באונייה של MSC היוצאת מפורט קנוורל שבפלורידה ממיאמי דרך האי הפרטי של החברה באושן קיי, קוזומל שבמקסיקו, קוסטה מאיה שבמקסיקו ובחזרה. החל מ-791$ לאדם בחדר פנימי.

11-14.4: באוניית Utopia Of The Seas של רויאל קריביאן היוצאת מאורלנדו. החל מ-652$ לאדם בחדר פנימי.

6-13.4: באוניית Wonder Of The Seas של רויאל קריביאן היוצאת מאורלנדו. החל מ-1,272$ לאדם בחדר פנימי.

5-12.4: באוניית Icon of the seas של רויאל קריביאן היוצאת ממיאמי. החל מ-1,940$ לאדם בחדר פנימי.

אודי שנבל, מנכ"ל סנורמה הנציגה הבלעדית של רויאל קריביאן בישראל: "הביקוש לאיים הקריביים הרקיע שחקים עם זינוק של עשרות אחוזים בהזמנות עם חזרת הטיסות של החברות האמריקאיות וביטול הצורך בוויזה. הפלגות לאיים הקריביים הפכו ליעד אטרקטיבי במיוחד עבור הישראלים, רויאל קריביאן מציעה מגוון רחב של הפלגות היוצאות ממיאמי ואורלנדו, ביניהן על סיפון האוניות החדשות והגדולות בעולם".

אייל אטיאס, מנכ"ל MSC ישראל: "היעדים המבוקשים לתקופת זו הם האיים הקריביים ואגן הים התיכון. ההפלגות מתאימות למגוון רחב של נופשים החל ממי שרוצה להפליג עם המשפחה והילדים ועד לזוגות שמחפשים הפלגה רומנטית או לחברים שרוצים לצאת ולבלות יחד".

אייל סולמון, מנהל הפיתוח העסקי של נורוויג'ן קרוז ליין בישראל: "אנחנו רואים ביקושים גבוהים במיוחד להזמנת קרוזים לפסח, במיוחד בקרב משפחות ישראליות שמחפשות חופשה של אסקפיזם יוצאת דופן שתספק להם רגעים של חיבור אמיתי יחד. נורוויג'ן קרוז ליין שינתה את כללי המשחק בתעשיית השייט, בכך שהיא אפשרה לאורחים לעצב את החופשה האישית שלהם – על פי לוח הזמנים המועדף".

סימן עובדיה, מנכ"ל קרוז תור: "העלייה בביקוש לקרוזים בקרב הקהל הישראלי נובעת מהשאיפה לחוויות חדשות ומשתלמות יותר. כיום, חופשת קרוז מאפשרת ליהנות מנופש מפנק הכולל הכל, בלי לשלם סכומים בלתי נתפסים כמו בבתי המלון בישראל. קרוז תור מציעה קרוז כשר לפסח שמותאם גם בתכניו לשומרי מסורת".