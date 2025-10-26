תכננתם לטוס ליפן? בקרוב הטיול במדינה יעלה הרבה יותר

אם תכננתם לטוס ליפן בשנת 2026, ייתכן שתצטרכו לחסוך קצת יותר כסף בשביל זה. בסוף השבוע דווח כי ממשלת יפן מתכננת להעלות את מס היציאה הבינלאומי החל מינואר הקרוב באופן משמעותי. גם העמלות עבור אשרות כניסה חד פעמיות, שלא עודכנו מאז 1978, עשויות לעלות באופן משמעותי.

על פי התקשורת במדינה, ההכנסות הנוספות יוכלו לשמש את הרשויות לשיפור תשתיות שדות התעופה, חיזוק הבידוק הביטחוני ומימון תוכניות מקומיות שהציעה הממשלה הנבחרת, כגון לימודים חינם בבתי הספר התיכונים - ובעיקר תקווה לייצור הכנסות חדשות מבלי להטיל עוד נטל על משלמי המיסים.

למעשה, מס היציאה של יפן - תשלום הנגבה מכל האנשים שעוזבים את המדינה, נגבה מאלה הממריאים בטיסה - ונקבע מאז 2019 בשיעור של 1,000 ין (כ-5.50 אירו). גורמים במדינה מעוניינים כעת להעלותו קרוב יותר ל"סטנדרטים בינלאומיים", לטענתם.

לדוגמה, גובה דמי היציאה המוצעים מנוסעי טיסה שעוזבים, ינועו בין 15.53 אירו ל-39.34 אירו למדינות אסיה השכנות, ועד 70.83 אירו לנוסע לכל שאר מדינות העולם.

גם דמי הוויזה של יפן, שנקבעו לפני עשרות שנים, נמצאים כעת בבחינה מחדש. נכון לעכשיו, ויזה לכניסה חד פעמית עולה כ-3,000 ין יפני (19 אירו) וכן ויזה לכניסה ארוכת טווח עולה כ-6,000 ין יפני (38 אירו). מערכת ביקורת כניסה חדשה למדינה, המכונה המערכת האלקטרונית ליפן לאישורי נסיעה (JESTA), נמצאת גם היא בתהליכי פיתוח וצפויה להתחיל לפעול בשנת 2028.

במקביל, יפן נלחמת בתיירות יתר ומנסה לקדם את המהלך כדי להקל על תושבי המדינה. רק השנה, בין ינואר לספטמבר הגיעו מספר שיא של 31.6 מיליון תיירים מכל רחבי העולם לארץ השמש העולה. כדי לנהל את המסה האדירה של המבקרים, מספר מחוזות כבר נקטו בצעדים כדי להקל על הגודש של התיירים שמגיעים לאזורים הפופולריים.

מוקדם יותר החודש, אישרו משרדי הפנים והתקשורת בטוקיו מס לינה מדורג בקיוטו, שעתיד להיכנס לתוקף בשנה הבאה. זוהי העלייה הראשונה במס זה מאז שהחלו להשתמש בו בשנת 2018, והוא צפוי להכפיל את ביותר מפי שניים את הכנסות העיר ממיסי לינה, מכ-32 מיליון אירו לכ-71 מיליון אירו בשנה.