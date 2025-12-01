לברוח מהחורף: היעדים החמים שהישראלים לא מגיעים אליהם

אולי זה לא מרגיש ככה, אבל החורף עוד רגע כאן – והישראלים כבר מתכוננים לבלות אותו, או לפחות חלק קטן ממנו, במקומות אליהם החורף לא מגיע אף פעם. זהו בדיוק הזמן לגלות יעדים שלא כולם מגיעים אליהם, או לפחות מעטים. כתבת התיירות שלנו, יולי סלומון, הביאה במהדורה המרכזית ששודרה הערב (שני) את כל היעדים.

רוב הישראלים אומנם יבחרו בתאילנד, אבל למרות זאת יש מספר יעדים עם מזג אוויר קיצי במשך כל השנה, שחברות התעופה הישראליות מפעילות טיסות ישירות גם אליהם.

אם חפצה נפשכם לראות נופי אוקיינוס אינסופיים לצד צבי ענק - טיסה ישירה לסיישל עם חברת התעופה הלאומית של מדינת האיים תעלה לכם 459 דולר.

עבור חובבי גלישת גלים מקצועית - טיסה ישירה לסרי לנקה עם ארקיע תביא אתכם לשם תמורת 744 דולר. ואם בא לכם בכל זאת להישאר קרובים לארץ, טיסה ישירה לדובאי עם ארקיע תעלה לכם רק 231 דולר.

ההכנה מראש כבר החלה, המושבים במטוס מתמלאים, והישראלים כבר מתפזרים סביב הגלובוס. תכנון הטיולים לחורף הקרוב בעיצומו - היכונו לתפוס את מקומכם.

