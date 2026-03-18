חברות התעופה הזרות מבטלות את פעילותן בישראל, ברקע מבצע "שאגת הארי" באיראן. חלק מהחברות דחו את חידוש הטיסות רק לסוף מרץ, אך אחרות לוקחות טווח רחב יותר והודיעו שלא יחזרו לפני סוף אפריל, מאי ומאוחר יותר.

חברת התעופה האמריקנית "דלתא" הודיעה שהיא מבטלת את טיסותיה לתל אביב עד 31 במאי; "יונייטד" עד 15 ביוני; גם חברת הלואו קוסט "וויז אייר" לא תחזור לפחות עד 7 באפריל, ו"איזי ג'ט" הודיעה שלא תשוב לפחות עד סוף אוקטובר הקרוב.

בתוך כך, חברת התעופה "אל על" הודיעה על ביטול טיסותיה הסדירות לשבוע נוסף בעקבות המגבלות הקיימות. מחברת התעופה נמסר כי בעקבות המגבלות על פעילות נתב"ג ובהתאם להנחיות פיקוד העורף, הטיסות שתוכננו לצאת בין התאריכים 27-21 במרץ, ליעדים הבאים, מבוטלות.

רשימת היעדים שיבוטלו:

טביליסי, בודפשט, ציריך, ברצלונה, בלגרד, ברלין, בוסטון, בטומי, פורט לודרדייל, פרנקפורט, הרקליון, קרקוב, לרנקה, לונדון לוטון, ליון, מרסיי, בוקרשט, פאפוס, פראג, קישינב, סלוניקי, סופיה, זלצבורג, פודגוריצה, טירנה, טיווט, ונציה, וינה.

עוד נמסר מהחברה כי לגבי יתר היעדים שאינם מצוינים בהודעה זו, יימסרו עדכונים נוספים בהתאם להתפתחויות ולהנחיות הגורמים הרשמיים. כמו כן, בשלב זה, עקב המגבלות, לא ניתן להציע טיסות חלופיות ללקוחות שטיסותיהם אלו בוטלו. החברה מאפשרת החזר כספי מלא או שובר זיכוי למימוש בטיסות אל על.