בעקבות הנפילות בסוף השבוע, משרד התחבורה קיים הערב (ראשון) הערכת מצב ובה מסתמן כי יוחלט על החמרת ההגבלות במתווה הטיסות היוצאות החל ממחר, כאשר בין 50-80 נוסעים בלבד יוכלו לעלות לכל מטוס. כמו כן, מסתמן כי גם מספר המטוסים עצמן שייצאו מישראל יצטמצם ובמקום שתי טיסות בשעה ימריא רק מטוס אחד.

למרות ההחמרה בהגבלות במתווה הטיסות היוצאות, מתווה הטיסות הנכנסות נשאר על כנו וימשיך לפעול ללא שינוי.

אם לא די בכך, חזרת הפעילות כסדרה בענף התעופה עוד רחוקה, שכן בוטלו טיסות רבו של החברות הישראליות ואף שורה של חברות זרות ביטלו את שובן לישראל עד לאחרי פסח, סוף אפריל, מאי ואף מאוחר יותר.

ראשית, חברת התעופה "אל על" הודיעה על ביטול טיסותיה הסדירות לכל השבוע הנוכחי בעקבות המגבלות הקיימות. מחברת התעופה נמסר כי בהתאם להנחיות פיקוד העורף הטיסות שתוכננו לצאת בין התאריכים 27-21 במרץ, ליעדים הבאים, מבוטלות.

חברת הלואו קוסט וויז אייר ביטלה למשל את טיסותיה לישראך עד 7 באפריל, "איזי ג'ט" הודיעה שלא תשוב לפחות עד סוף אוקטובר הקרוב. גם חברת התעופה האמריקנית "דלתא" הודיעה שהיא מבטלת את טיסותיה לתל אביב עד 31 במאי; "יונייטד" עד 15 ביוני.