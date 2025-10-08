חגיגה של אטרקציות: הפעילויות השוות לחול המועד סוכות

חול המועד הוא הזמן המשפחתי להתרענן ולגלות פינות חדשות בארץ, רגע לפני שחוזרים לשגרה. במקום רק להישאר בבית עם המסכים, זו הזדמנות לצאת, לחוות משהו שונה ולראות את ישראל מזווית אחרת. אספנו עבורכם שורת אטרקציות שמציעות חוויות שונות, מהצפון ועד הדרום.

צפון

טיול בכרמל הקסום:

חובבי טבע וארכאולוגיה ימצאו בנחל מערות את אחד היעדים האטרקטיביים לחופשת חול המועד. זהו אתר מורשת עולמית של אונסק"ו, המאפשר הצצה אל החיים הפרה-היסטוריים בכרמל. ארבע המערות העיקריות - מערת התנור, מערת גמל, מערת הנחל ומערת גורן - משמשות עדות לחיי האדם הקדמון באזור זה. המקום מציע מסלולי הליכה קצרים ונוחים בין המערות, ומיצג אור-קולי שממחיש את חיי הניאנדרטלים והאדם המודרני הקדום.

• כתובת: שמורת נחל מערות, כביש 4

מייצגי רפואה בחוה"מ:

תערוכה אינטראקטיבית בטכנודע חדרה שכוללת סיור בלב ענק בגובה 5 מטרים, בו ניתן יהיה לראות כיצד פועל וכמה פעימות יש. בנוסף, יש במקום חדר ניתוח אינטראקטיבי כולל הסברים על מאחורי הקלעים על התהליכים בחדר הצנתורים תוך התנסות עם סימולטור אנושי ומכשיר האולטרסאונד, ואף מודל מוח ענק והסברים על אופן הפעולה והחלקים השונים באיבר החשוב.

• כתובת: הרב ניסים 2, חדרה

לגעת בהיסטוריה:

צפת היא לא רק עיר רוחנית, אלא גם מוזיאון פתוח של היסטוריה, אמנות וסיפורים. סיור בסמטאות העיר העתיקה הוא מסע בזמן, בין בתי כנסת עתיקים, גלריות אמנים, מבנים בני מאות שנים וסיפורים על מקובלים, צדיקים וקהילות שהתיישבו במקום. חול המועד מציע הזמן אידיאלי להתעמק ברחובותיה הצרים של העיר, ליהנות מהנוף המרהיב של הרי הגליל ולספוג את האווירה המיוחדת.

• כתובת: העיר העתיקה של צפת

מים זורמים ונוף עוצר נשימה:

אם אתם מחפשים מקום קליל לטייל בו לצד מים זורמים, נחל עמוד הוא התשובה. מסלולו העליון של הנחל, בין צפת ליער הלימונים, מציע חוויה של הליכה קלה לצד טבילה במים. הנחל עובר בין קניוני סלע, ולאורכו תמצאו בריכות מים ומפלים קטנים, ואפילו טחנות קמח עתיקות. לאורך השביל יש פינות רבות המאפשרות גם לפרוס שמיכה וליהנות מארוחה באמצע הטבע.

• כתובת: נחל עמוד עליון, ליד כביש 866 (צומת מירון)

דמויות "מתעוררות לחיים":

פסטיבל פסלים חיים יגיע לקריית אתא בחול המועד סוכות, כאשר במהלך ימי הפסטיבל יפגשו המבקרים דמויות ססגוניות ומעוררות דמיון כמו אבירים, כנרים ודמויות פנטזיה, המעוצבות בקפידה. הדמויות ייצרו מול הקהל רגעים של אינטראקציה, מוזיקה וצילום לכל המשפחה.

• כתובת: קניון שער הצפון, קריית אתא

מרכז

הסקיפר שהפליג עם אלפי לוחמים:

"להפליג עם לוחמים" הוא פרויקט ייחודי שהוקם מיד לאחר ה-7/10 על ידי הסקיפר חזי דיין, שהיאכטה שלו נמצאת במרינה בהרצליה, במטרה להעניק הפלגות טיפוליות ומרגיעות ללוחמים, למילואימניקים ולבני משפחותיהם. מאז פרוץ המלחמה, הפליגו כ-3,800 לוחמים ולוחמות בהתנדבות מלאה. דיין, לצד בעלי יאכטות וסירות נוספות, מציעים מגוון סוגי הפלגות לאורך הים עבור זוגות, קבוצות וארגונים.

• כתובת: המרינה בהרצליה, Sea4u חזי דיין

האמנית שלא למדה אומנות:

בלב הרצליה פיתוח נמצא "מוזיאון פלאות מיקה דרימר" - חלל פרטי אינטימי, שמציג את פועלה של האמנית מיקה דרימר במשך למעלה מ-25 שנה. המוזיאון מעוצב בצורת "חדרי פלאות", בהם מוצגים פסלים, תכשיטים, נעליים ותמונות, שכולם עבודת יד ונושאים עמם סיפור עשיר. דרימר עצמה מובילה את המבקרים בין שלושה חללי תצוגה שונים, ומספרת על מסע חייה, על ההשראה מתרבויות שונות ועל הקשר בין יצירה לזיכרון אישי וקולקטיבי. זהו ביקור ייחודי, המשלב סיור מודרך עם מפגש אישי ומרתק עם היוצרת עצמה.

• כתובת: רחוב וינגייט 17, הרצליה פיתוח

מתוקים, יצירה ולהטוטים:

במסגרת "פסטיבל סמיילי" יתקיים מתחם סדנת עיצוב כדורי שוקולד, שם יוכלו ילדים להכין ולעצב כדורים מתוקים עם ציפויים שונים ובצק סוכר צהוב, ולבסוף להוסיף להם חיוך. מתחם נוסף, יתמקד במופע ובסדנת ליצנות ולהטוטנות. הפעילות תכלול מופע פתיחה הומוריסטי, ולאחריו הילדים יוכלו להתנסות בתרגילי ג'אגלינג עם כדורים צבעוניים, חישוקים ואביזרים שונים. במתחם אחר יהיה ניתן ליצור פריטים מעוצבים כמו צמידים, שרשראות ותיקים.

• כתובת: קניון עיר ימים נתניה

חגיגה של מדע:

בגן המדע ע"ש קלור שבמכון דוידסון יתקיימו במהלך החג מבחר סדנאות, משחק משימות, הצגות ומתחמים שמשלבים טבע, מדע וכיף באוויר הפתוח. בגן תשעה מתחמים המשתלבים בחוויה ובתוכן, זורמים ומתחברים ביניהם. כך, ניתן לשחק, לחוות, ליהנות וללמוד דרך מוצגים קבועים ופעילויות מדע משתנות.

• כתובת: גן המדע ע"ש קלור, מכון דוידסון, ליד מכון ויצמן, רחובות

ירושלים

המקום בו נולדה ירושלים:

מתחת לחומות העיר העתיקה, שוכן אחד האתרים הארכאולוגיים המרתקים ביותר בישראל - עיר דוד. האתר מציע סיורים מרתקים בין שרידים ארכיאולוגיים, מבנים תת-קרקעיים ונקבת חזקיהו המפורסמת. תוכלו לטייל ברחובות הקדומים, לצעוד במנהרות סודיות ולחוות מקרוב את ההיסטוריה העשירה של העיר. הביקור באתר מתאים לכל המשפחה ומספק חוויה עוצמתית של חיבור לשורשים.

• כתובת: עיר דוד, ירושלים

מופעי קסם והפעלות בפארק שעשועים:

בפארק מג'יק קאס יתקיימו מופעים לאורך כל שעות הפעילות, כולל אומן חושים, להטוטנים ופעלולנים. בנוסף, המתקנים והאטרקציות המגוונות יהיו זמינים לכל הגילאים במהלך החג לצד המופעים, וכן יהיו במתחם גם הפעלות של יצירה, מופעי אקרובטיקה והדגמות אינטראקטיביות.

• פארק מג'יק קאס, מעלה אדומים

נוף פסטורלי ואווירה מלכותית:

בין הרי ירושלים, במרחק נסיעה קצרה ממרכז העיר, נמצא עמק הארזים - פינת טבע המציעה נוף פסטורלי ומרחבים ירוקים. העמק, שדרכו זורם נחל שורק, מציע פינות מוצלות רבות מתחת לעצי ארז ואלון עתיקים, שולחנות פיקניק ומרחבים פתוחים למשחקי ילדים. המקום מתאים להתנתקות מהרעש של העיר, ובכדי ליהנות מהשקט של הטבע ומהאוויר הצלול, תוך שילוב חוויה של יער ירושלמי עם נוף הררי שנמצא מסביב.

• כתובת: עמק הארזים, כניסה מכביש 1 לכיוון מבשרת ציון

דרום

ירוק בלב המדבר:

בלב המדבר הצחיח של הנגב המערבי, שוכן נווה מדבר מפתיע ופורח - פארק אשכול. המקום, המשתרע על פני כ-1,000 דונם, מציע מדשאות רחבות ידיים, עצים מוצלים ושפע של מים זורמים הזורמים בנחל הבשור. זהו מקום אידיאלי לטיול רגוע ולאתנחתא משפחתית עם שפע של פינות ישיבה וברזיות. ברחבי הפארק תוכלו לטייל ולגלות אתרים ארכיאולוגיים מתקופות שונות, או להשתכשך בבריכות ובמעיינות הנובעים במקום.

• כתובת: פארק אשכול, כביש 241, מערב הנגב

מסע בזמן אל עבר המדבר:

מצדה היא סמל היסטורי שאין שני לו. הטיפוס אל ההר, דרך שביל הנחש המפורסם או באמצעות הרכבל, חושף נוף ייחודי של ים המלח ומדבר יהודה. פסגת המצדה מאפשרת הצצה אל שרידי הארמונות של הורדוס, בתי המרחץ והמבנים ששרדו את המצור הרומי. זוהי חוויה מעוררת השראה, המשלבת טבע, היסטוריה ונוף מדברי ייחודי.

• כתובת: גן לאומי מצדה, כביש 90

עקבות החולות:

חולות כרמיה הם אחד האתרים הבודדים שנותרו בהם דיונות חול במצב טבעי. האתר, שנמצא בפאתי חבל לכיש, מציע נוף מדברי מפתיע, עם דיונות חול רכות ועצי שיטה. כאשר הטמפרטורות מתחילות לצנוח - חול המועד הוא תקופה אידיאלית לבקר במקום, לטייל על הדיונות ולגלות את צמחיית החולות הייחודית. האזור מספק חוויה שקטה ופסטורלית, הרחק מההמון, ומהווה פינה למנוחה והתבוננות.

• כתובת: חולות כרמיה, מושב כרמיה

חווית חיות במדבר:

בפארק מדבריום, המבקרים לא רק צופים בבעלי החיים - אלא חווים את עולמם, כלומר לראות את העולם דרך עיניו של עוף דורס ולצפות באריות לבנים. במהלך הביקור, יוכלו המבקרים לצאת למסע בין בתי גידול מדבריים שונים, ולגלות את האתגרים וההתאמות הייחודיות של בעלי החיים.

• כתובת: דרך אילן רמון 5, באר שבע