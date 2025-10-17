גאווה בת-קיימא: הקיבוץ שנכנס לרשימה היוקרתית העולמית

האו"ם הכריז היום (שישי) כי קיבוץ נאות סמדר מהערבה הדרומית נכנס לרשימה היוקרתית Best Tourism Villages של ארגון התיירות העולמי. הקיבוץ נבחר מבין מאות מועמדויות להיות אחד הכפרים התיירותיים הטובים בעולם המובילים בתיירות בת-קיימא, בשימור תרבותי ובחדשנות תיירותית, כאשר הרשימה כוללת 250 כפרים בלבד מכל רחבי העולם.

ארגון התיירות של האו"ם (UN Tourism) הכריז על הבחירה בטקס חגיגי שנערך היום בסין.

שר התיירות חיים כץ בירך אך הבחירה ואמר: "ברכות לקיבוץ נאות סמדר, המייצג את הרוח הישראלית במיטבה בשילוב של חדשנות, קיימות וקהילתיות. אנו גאים על קידום המועמדות של הקיבוץ שזכה בתואר היוקרתי".

עוד הוסיף ואמר כי "זהו מהלך שמהווה ביטוי להכרה הבינלאומית בייחודה של ישראל ובאיכות התיירות המקיימת שלנו. נמשיך לפעול לקידום מעמדה של ישראל כיעד תיירותי נחשק".

קיבוץ נאות סמדר שוכן בערבה הדרומית ונוסד ב-1989. בקיבוץ חיים כ-250 תושבים: חברי קיבוץ, משפחות, ילדים ומתנדבים מהארץ ומהעולם והוא מהווה מודל ייחודי של קהילה אקולוגית שיתופית.

החוויה התיירותית יוצאת-הדופן שמציע הקיבוץ כוללת בין היתר בית אומנויות שנבנה במשך 15 שנה על ידי ברי הקהילה. בנוסף, היא כוללת יקב בוטיק אורגני, פונדק עם תוצרת מקומית, סדנאות אמן, חדרי אירוח מדבריים, תצפיות כוכבים לצד טלסקופ הסקר של מכון ויצמן וסיורים מודרכים בנוף מדברי עוצר נשימה.

יוזמת מועמדות הקיבוץ לפרס והובלתו על ידי משרד התיירות מהווים חלק ממדיניות כוללת לקידום קהילות ייחודיות בישראל בזירה הגלובלית, התורמת משמעותית לחיזוק המרחב האזורי ולהעמקת מיתוגה של ישראל כיעד תיירותי מגוון ומקיים.

מדובר בהכרה שנייה של כפר תיירותי בישראל ברשימה היוקרתית של האו"ם - כפר כמא שבגליל התחתון זכה להיכנס לרשימה בשנת 2022.

ראש המועצה האזורית חבל אילות-הערבה הדרומית ד"ר חנן גינת : "מדובר בהכרה בינלאומית בחזון ובמאמץ של הקהילה המקומית, המשקפים את הערכים שאנו מקדמים כאן מדי יום – קיימות, חדשנות ושיתוף". עוד הוסיף כי "נאות סמדר מציבה את הערבה הדרומית ואת מדינת ישראל על מפת התיירות העולמית, ואנו נמשיך לפתח תיירות מדברית ייחודית".