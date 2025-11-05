זינוק בביקוש לטיסות: חצי מיליארד ש"ח יגויסו להרחבת נתב"ג

רשות שדות התעופה הודיעה היום (רביעי) כי היא מגייסת חצי מיליארד ש"ח להרחבת נמל התעופה בן גוריון. הגיוס יתמוך בתוכנית הפיתוח האסטרטגית של נתב"ג, נוכח העלייה החדה בביקושים וצפי ל־22 מיליון נוסעים בשנה כבר מ־2026.

רשות שדות התעופה הודיעה כי תצא להנפקת איגרות חוב בהיקף של כ־500 מיליון ש"ח, במסגרת הרחבת אחת מסדרות האג"ח הקיימות הרשומה במערכת "רצף מוסדיים" בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

ההנפקה תתבצע בהתאם לסעיף 41(א) לחוק רשות שדות התעופה ולאחר שהתקבלו האישורים הנדרשים משרת התחבורה, משר האוצר ומממשלת ישראל.

היערכות לגידול משמעותי בהיקף הנוסעים לנתב"ג

הגיוס נועד לתמוך בתוכנית הפיתוח האסטרטגית של נמל התעופה בן גוריון בשנים הקרובות כאמור, על רקע החזרה לפעילות מלאה של ענף התעופה והצפי לעלייה מתמשכת בביקושים.

ברשות מציינים כי נתוני הפעילות מצביעים על צמיחה עקבית; בשנת 2025 צפויים לעבור בנתב"ג כ־19 מיליון נוסעים וב־2026 כ־22 מיליון, עם המשך מגמת עלייה בשנים הבאות.

צפי לביקושים גבוהים

הרשות מדגישה כי חוסנה הפיננסי, היקף הפעילות והצפי להמשך צמיחה צפויים למשוך ביקושים גבוהים מצד הגופים המוסדיים. ההשקעה תתמוך בפרויקטי תשתית מרכזיים להגדלת קיבולת נתב"ג, שדרוג מערכי הבטיחות והתפעול, הטמעת טכנולוגיות מתקדמות, שיפור חוויית הנוסעים ותשתיות לוגיסטיות.

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מירי רגב הגיבה על ההחלטה ואמרה כי "זו השקעה בחוסן הלאומי ובכלכלת ישראל. המהלך יחזק את יכולת המדינה לתת שירות מיטבי לאזרחים ולמבקרים ולהיערך לגידול בביקוש".

מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן אמר כי "זהו צעד אסטרטגי שמבטיח מוכנות תשתיתית וצמיחה ארוכת טווח לענף התעופה הישראלי".

מנכ״ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי ציין כי "הגיוס הוא צעד נוסף בבניית תשתיות התעופה של ישראל לדור הבא, יותר קיבולת, יותר יעילות, ויותר חדשנות לטובת הציבור והמשק".