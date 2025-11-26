טירוף הבלאק פריידי התחיל: המבצעים הכי שווים לטיסות

הבלאק פריידי כבר כאן ואיתו שלל מבצעים לחופשות בארץ ובעולם, מלונות בישראל, טיסות וקרוזים, עם הנחות של עד 50% על הנופש הבא שלנו במהלך שנת 2026. בעוד חלק מציעים מבצעים במועדים נבחרים, יש גם אפשרויות להזמנות במחירי מבצע לאורך כל השנה הבאה. כמו כן, רוב המבצעים יהיו תקפים עד ליום ראשון הקרוב, כולל.

מבצעים בארץ:

חברת אייר חיפה מציעה טיסות מבירת הצפון לאילת במחיר של החל מ-200 שקלים הלוך-חזור. רשת מלונות מטיילים מציעה הנחות של 25% הנחה למזמינים באתר בין יום שישי הקרוב ועד יום ראשון כולל. המבצעים יהיו תקפים לחודשים נובמבר–מרץ, כולל חנוכה ופורים.

ברשת "ישראל קנדה מלונות" מוצעים מבצעים בתאריכים נבחרים במהלך כל שנת 2026, כך שניתן להזמין עד לתאריך 3.12.

• בצפון: כפר הנופש נופי גונן המחיר לזוג החל מ-600 שקלים לזוג על בסיס ארוחת בוקר. מלון לייק האוס כנרת המחיר לזוג החל מ- 575 שקלים על בסיס ארוחת בוקר לסופ"ש.

• תל אביב: מלון פליי לבונטין המחיר לזוג לאמצע השבוע החל מ-550 שקלים על בסיס ארוחת בוקר. מלון בובו המחיר לזוג לאמצע השבוע החל מ- 570 שקלים על בסיס ארוחת בוקר. מלון פליי הצוק (מתאים למשפחות) המחיר לאמצע השבוע החל מ-695 שקלים על בסיס ארוחת בוקר.

• ירושלים: מלון בראון מחנה יהודה המחיר לאמצע השבוע החל מ-548 שקלים לזוג על בסיס ארוחת בוקר. מלון בראון ירושלים המחיר לאמצע השבוע החל מ-525 שקלים לזוג על בסיס ארוחת בוקר. מלון בראון ממילא המחיר באמצע השבוע החל מ-630 שקלים לזוג על בסיס ארוחת בוקר.

• ים המלח: מלון ENJOY המחיר לאמצע השבוע החל מ-850 שקלים לזוג על בסיס ארוחת בוקר.

• אילת: מלון PLAY המחיר החל מ-550 שקלים לזוג ללילה על בסיס ארוחת בוקר.

טיסות הלוך-חזור ליעדים קרובים:

• סלוניקי החל מ-$92 (גוליבר)

• אתונה החל מ-$95 (גוליבר)

• פאפוס החל מ-$127 (דיזנהאוז)

• לרנקה החל מ-$82 (אייר חיפה)

• רודוס החל מ-154 (אייר חיפה)

• טביליסי החל מ-$195 (אופיר טורס)

• דובאי החל מ-$240 (דיזנהאוז)

בחברת אייר חיפה הדגישו כי המחירים שפורסמו הינם בעקבות הנחה של 30% על כל הטיסות לכל היעדים בשנת 2026. ההנחה תינתן באמצעות הזנת קוד הקופון BLACKFRIDAY30 בעת ההזמנה והיא תקפה עד יום חמישי, 27.11, בשעה 23:59.

טיסות הלוך-חזור לשאר יעדי אירופה בחורף הקרוב:

רומא החל מ-$255 (דיזנהאוז)

טיווט החל מ-$219 (אופיר טורס)

סופיה החל מ-$238 (גוליבר)

בודפשט החל מ-$155 (גוליבר)

ורשה החל מ-$299 (דיזנהאוז)

ברלין החל מ-$171 (גוליבר)

פריז החל מ-$191 (גוליבר)

חבילת חופשת סקי בבנסקו החל מ-$800 לאדם בחדר זוגי (אופיר טורס)

יעדים נוספים:

ניו יורק החל מ-$735 (גוליבר)

בנגקוק החל מ-$772 (גוליבר)

הפלגות

• חברת הקרוזים MSC מציעה עד 50% הנחה על מאות הפלגות נבחרות בים התיכון, צפון אירופה, האיים הקריביים, אלסקה ועוד. המבצעים תקפים להפלגות בקיץ 2026 ו-2027 כולל חגי תשרי, פסח והחופש הגדול.

המבצעים המשתלמים:

הפלגה של 7 לילות באוניית MSC Preziosa ב-8 בנובמבר 2026 מהמבורג גרמניה, ברוז' בלגיה, אמסטרדם, פריז, לונדון ותחזור לגרמניה. מחיר לאדם החל מ-593 דולר.

הפלגה של 7 לילות באוניית MSC Poesia באלסקה ב-18 במאי 2026 מסיאטל דרך מקומות עוצרי נשימה באלסקה, בינהם, קטציקן, אייסי סטרייט פוינט, יעד שייט ופארק הרפתקאות באלסקה, הידוע בנופי הטבע הפראיים שלו, ובחיות הבר הרבות דרך פיורד ,Tracy Arm ג'ונו, ויקטוריה קנדה, וחזרה לסיאטל. מחיר לאדם החל מ-801 דולר.

הפלגה של 7 לילות באוניית MSC Seashore במהלך חגי תשרי לאיים הקריביים ומקסיקו ב-20 בספטמבר 2026 מפורט קנברל פלורידה דרך איי הבאהמס, קוזומל וקוסטה מאיה במקסיקו, Ocean Cay - האי הפרטי של MSC Cruises וחזרה לפלורידה. מחיר לאדם החל מ-531 דולר.

• כמו כן, חברת נורוויג'ן קרוז ליין מציעה גם היא הנחה של עד 50% על כלל ההפלגות למעל 350 יעדים ברחבי העולם, כולל אלסקה, אירופה, האיים הקריביים, איי הבהאמה - כולל האי הפרטי של החברה, גרייט סטירופ קיי.

המבצעים המשתלמים:

הפלגות של שלושה ימים ועד 10 ימים החל באביב 2026 ברחבי האיים הקריביים במסלול העובר בתשעה נמלים כגון: מיאמי, פורט קנוורל, ג'קסונוויל וטמפה שבפלורידה, גלווסטון שבטקסס, ניו אורלינס, העיר ניו יורק, פונטה קאנה שברפובליקה הדומיניקנית וסן חואן בפורטו ריקו.

החל מיולי ועד אמצע ספטמבר 2026 ייצאו הפלגות של שבוע, תשעה ו-10 ימים היוצאות מסיאטל, ונקובר, קולומביה הבריטית וויטייר, אלסקה. בין היתר, יהיהו מעבר באלסקה בערים סיטקה, ג'ונו, סקאגוויי ואייסי סטרייט פוינט. כמו כן, תימכר בטווח התאריכים שצוין הפלגה בת 16 ימים בין הונולולו לוונקובר, עם ביקורים ברחבי אלסקה ואיי הוואי. באירופה, מוצעות הפלגות בהנחה לאורך שנת 2026 ביוצאות ממספר ערים ביבשת, כגון: ברצלונה, ליסבון, רומא, אתונה וקופנהגן.

עומר חודורוב לוי, סמנכ"לית שיווק ואחריות חברתית בקבוצת דיזנהאוז מתארת כיצד הלכו והתרחבו מבצעי בלאק פריידי עם השנים: "השנה התמקדנו במבצעים שמייצרים ערך גבוה - לא רק הנחה, אלא חופשות ליעדים שבדרך כלל לא זמינים במחירי פתיחה נמוכים כל כך. זה מאפשר ליותר אנשים להגשים את החופשות שהם רוצים מבלי להתפשר על היעד".

כמו כן, יוני וקסמן, משנה ליו"ר אופיר טורס, חשף טריק נוסף שלרובנו כדאי לזכור בעת בעתיד, שכן מתברר כי נובמבר הוא אחד החודשים המשתלמים ביותר להזמין חופשה, ובכלל תחילת עונת החורף. "בתקופה הזו אפשר למצוא מבצעים מעולים ומחירים נמוכים משמעותית משיא העונה", ציין.

תמר גרזון, מנכ"לית גוליבר, הוסיפה כי "הצרכן הישראלי מחפש את הדילים המשתלמים ביותר, והבלאק פריידיי הוא הזדמנות נהדרת להזמין טיסות במחירים אטרקטיביים".

אייל אטיאס, מנכ"ל MSC Cruises ישראל אמר: "חודש נובמבר, עם שלל המבצעים שהוא מביא איתו, מהווה הזדמנות מצוינת להזמין כבר עכשיו את חופשת הקרוז לשנה הבאה בהנחה משמעותית. יותר ויותר ישראלים למדו לנצל את תקופת המבצעים ולהזמין מראש הפלגות לתקופת חגי תשרי, פסח או החופש הגדול וליהנות ממחירים אטרקטיביים במיוחד". הארי סומר, נשיא ומנכ"ל נורוויג'ן קרוז ליין, ציין: "עם 50% הנחה על כל ההפלגות, עכשיו זה הזמן הטוב ביותר לתכנן את החופשה המשפחתית שלכם ב-2026".