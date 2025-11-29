טסים בקרוב? השיבושים הצפויים לאחר תקלת הענק של איירבוס

יצרנית המטוסים איירבוס הזהירה אמש (שישי) כי צי מטוסי A322 שלה זקוק לעדכון תוכנה, לאחר שהתגלה כי קרינת שמש קיצונית משפיעה על המטוסים וגורמת לבעיות בתפקוד בקרת הטיסה. מדובר ב-6,000 מטוסים ברחבי העולם - וכמה חברות תעופה שמפעילות מטוסים מסוג זה כבר פרסמו עדכונים בנושא.

‏• Wizz Air

מטעם החברה נמסר כי "החברה מאשרת שחלק ממטוסיה נמנים עם יותר מ-6,500 מטוסי איירבוס A320 ברחבי העולם הדורשים עדכון תוכנה, כפי שזוהתה לאחרונה על ידי יצרן המטוסים. החברה כבר מבצעת באופן מיידי את התחזוקה הנדרשת. לעדכון התוכנה יכולה להיות השפעה על חלק מזמני הטיסות בסוף השבוע״.

• United Airlines

שישה מטוסים בצי החברה הושפעו מהתקלה. "צפויים שיבושים קלים במספר טיסות", נמסר מטעם החברה.

• Air India

חברת התעופה ההודית קראה לריקול של מטוס איירבוס A320 - "המהנדסים שלנו עבדו מסביב לשעון כדי להשלים את המשימה בהקדם האפשרי. יכולים לאשר שלא היו ביטולים ואין השפעה משמעותית על לוח הזמנים", נמסר.

• Air New Zealand

צפויים שיבושים וביטולים במספר טיסות A320NEO במהלך היום.

• British Airways

"שלושה ממטוסי ה-A320 לטיסות קצרות טווח שלנו מושפעים מהתקלה; לא צפויה השפעה תפעולית כלשהי", נמסר מטעם החברה.

• EASYJET

החל עדכון התוכנה במטוסי A320 - וברבים מהם כבר הושלמה הפעולה.

ובישראל:

יש לציין כי גם חברות התעופה הישראליות מחזיקות בצי שלהן מטוסים מהסוג הזה. מארקיע נמסר כי "החברה נמצאת בקשר ישיר ושוטף עם איירבוס ופועלת בהתאם להנחיות היצרן ומערכי התחזוקה. חשוב לציין שלוח הטיסות פועל כמתוכנן ללא שינוי. מצבת המטוסים של ארקיע כוללת חמישה מטוסי Airbus A320/A321. לאחר בחינה של גורמי המקצוע מול היצרן, נקבע כי צי מטוסי ה-A320 של החברה כשיר לחלוטין ואין כל השפעה מההנחיה החדשה, ולכן אין צורך בעדכון תוכנה למטוסים אלה.

"בצי ה-A321 neo של ארקיע, תתבצע עדכון תוכנה ייעודי והמטוסים יחזרו לפעילות מלאה באופן מיידי לאחר השלמתו. כמו כן, לאחר בדיקה מול מפעילי מטוסי ה-A320 החכורים מחברות זרות, נמצא כי כל המטוסים כשירים ואין צורך בעדכון תוכנה גם בהם. ארקיע פועלת עפ"י הנחיות הבטיחות המחמירות ביותר ומערכי התחזוקה הבינלאומיים ותמשיך לעדכן במידת הצורך.

מ"ישראייר" נמסר: "ישראייר נמצאת בקשר ישיר עם חברת איירבוס ופועלת בהתאם להנחיות היצרן.

לוח הטיסות של החברה מתקיים כסדרו, למעט מטוס אחד שנדרש לעדכון תוכנה בהתאם להנחיות איירבוס. העדכון מבוצע כעת על-ידי צוות טכני, והמטוס צפוי לשוב לכשירות ולחזור לפעילות מלאה עם השלמתו".