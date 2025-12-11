חג החנוכה כבר מגיע ואיתו עשרות פעילויות שייפתחו ברחבי הארץ, מצפון ועד דרום. לרגל החג, הידוע בכינויו גם חג האורות, ליקטנו לכם גם מספר פעילויות בולטות בנושא שיכניסו לנו קצת אור לאחר השנתיים הקשות שעברנו.

לקט האטרקציות הבולטות ברחבי הארץ:

צפון

• סיור עששיות בפארק המעיינות

פעילות מיוחדת הכוללת גם סיור בפארק המעיינות וגם סדנה להזנת עששיות מחומרים ממוחזרים. מתחילים בסדנה להכנת עששיות לילדים וממשיכים על רכבי גולף בסיור מודרך בטבע של פארק המעיינות יחד עם העששיות שהוכנו.

מתי: 18.12

עלות: 60 שקלים

• חגיגת אור וכוכבים במדעטק

המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל בחיפה בחנוכה הקרוב משיק רשמית את אגף החלל - מתחם חווייתי שבו מבקרים יוכלו לצאת למסע אינטראקטיבי בין כוכבים, ירחים ושעונים טבעיים, לצד מגוון פעילויות ייחודיות לחג. מופע הדגמות מדעי יומי של אור ואש מחבר בין להבות על הבמה לתהליכים ביקום: הבעירה בליבם של כוכבים, פוטונים שמגלים ממה עשויים גופים שמימיים ועוד. בנוסף תיערכנה הדגמות מודרכות בחדר החושך - על ראייה, תפיסת אור ומה קורה כשמכבים את העולם, ותוצג תערוכת מבט אל היקום של התמונות החדשות שצולמו ע"י טלסקופי החלל: ג'יימס ווב, האבל ומשימת גאיה.

מתי: החל מ-14.12

עלות: 84 שקלים, עד גיל 5 הכניסה חינם

עידו קגן ומושון תמיר

• תור חיפה עם האוטובוס האדום

כמו בהרבה מערי אירופה, גם העיר חיפה תספק בחג למבקרים בעיר סיור באוטובוס אדום עם גג פתוח. הסיור יעבור בנקודות מרכזיות בעיר, כגון: סטלה מאריס, ציר הים שמונה, בת גלים והמושבה, הגנים הבאהיים ועוד. במהלך החג ישולב הסיור באוטובוס עם עצירה להדלקת נרות חנוכה ובתאריכים נבחרים יתקיים לצד הדלקת הנרות מופע אקרובטיקה ואש.

מתי: 14-21.12

עלות: 55 שקלים

• שבוע סיורים בעיר חיפה

בבירת הצפון יתקיימו במהלך החג מספר סיורים בנושאים השונים לצורך היכרות מעמיקה עם העיר על שלל גווניה. כך, בין היתר יתקיים סיור בין מספר סטודיואים בעיר התחתית בו ייתן דגש על הכנת פרטי הצורפות, עיצוב אופנה, עיצוב קרמי, עיצוב גרפי ועוד. סיור גרפיטי בעיר התחתית ואזור כיכר פריז וסיור קולינרי בוואדי ניסנאס.

מתי: 14-21.12 (מועדים מדויקים באתר עיירית חיפה)

עלות: החל מ-30 שקלים

• שבוע של קרקס ומופעים בקריית אתא

פסטיבל כולל את מופע הבועות של "דוקטור באבל", אקרובטיקה אווירית ברוח שנות ה-70 ("דה טפרז"), ג'אגלינג אש וירטואוזי ומופע "אטמוספירה" עם כניסה לתוך בלון ענק. כל ערב ייפתח בטקס הדלקת נרות חגיגי בשיתוף חב"ד.

איפה: קניון שער הצפון, קריית אתא.

מתי: 15-18.12 ו-21.12

מרכז וירושלים

• פסטיבל האור הבינלאומי LUMAGICA בפארק הירקון בתל אביב

האירוע האינטראקטיבי הגיע לישראל לאחר שביקר כבר ב-20 מדינות, ובו יש מסלול הליכה באורך של כקילומטר, המשתרע על פני שטח של כ־20 דונם, בו יוכלו המבקרים לפגוש מיצגי אור אינטראקטיביים בגובה של עד חמישה מטרים, מופעים אור־קוליים ועמדות צילום. כמו כן, מתקיים במקום שוק אוכל אירופאי הכולל דוכנים קולינריים מגוונים, חנויות ומתחם משחקי יריד באווירה חורפית וחגיגית.

מתי: עד 15.1

עלות: 99 שקלים

• טיפוס ונינג'ה ברעננה

מתחם "סיטי פארק" בעיר מציע בילוי אקטיבי הכולל: קירות טיפוס, מסלולי נינג'ה מאתגרים ומגה-קיר. הורים מלווים נכנסים חינם, והטבה מיוחדת ניתנת לרוכשים בקניון.

מתי: 15-22.12.

עלות: החל מ-49 שקלים

• פסטיבל שלג בקניון שבעת הכוכבים בהרצליה

במהלך האירוע הילדים יהפכו לשפים בסדנת עיצוב סופגניות בצורת אנשי שלג, יתנסו בדייג מגנטי ב"בריכת הפינגווינים", ייצרו כדורי בדולח מושלגים ויעצבו כפפות צמר אישיות בעמדת הסטייל.

מתי: 16-18.12

עלות: הכניסה חופשית

• אליפות היוטיוברים בהיכל טוטו חולון

האירוע המפגיש בין כוכבי הרשת המובילים יהיה בהשתתפות מאסטר אוהד, אלבזון, פריזי, מאפין ואחרים, המופע משלב אתגרים חיים ופתיחת תיבות מול הקהל.

מתי: 17/18/21.12

עלות: החל מ-159 שקלים

• "חנוכראמל" בדיזנגוף סנטר תל אביב

לרגל צאתו של הספר העשירי והאחרון בסדרה, "כראמל – הסוף?", יתקיים הפסטיבל הכולל מפגשי מעריצים עם מחברת הספרים מאירה ברנע-גולדברג, מפגשי מעריצים עם כוכבי הסדרה, סדנת איור של כראמל עם מאייר סדרת הספרים רמי טל, סדנת יצירת חנוכיות כראמל מפלסטלינה, תצוגת תחפושות, הצגות מקוריות בהשראת דמויות הסדרה ותחרות עוגות של מעריצי כראמל.

מתי: 16-22.12

עלות: הכניסה חופשית

• מוזיאון הסובלנות ירושלים

במקום יתקיימו סיורי ערב מיוחדים העוברים דרך סמטאות ושכונות במרכז העיר, ומציעים הצצה לאתרים המספרים את סיפורה של ירושלים דרך מפגשים בין קהילות, תרבויות ודתות. הסיור, הנושא את השם "בין סמטאות ירושלים: אורות של סובלנות", יעסוק בשאלות של זיכרון, מחלוקת וחיים משותפים כפי שהן משתקפות במרחב העירוני.

מתי: 14-21.12

עלות: 50 שקלים

• חג בפארק השעשועים Magic Kass

לאורך כל שעות הפעילות יתקיימו מופעים והפעלות חגיגיות לכל הגילאים, ביניהם יתקיים מופע מרכזי לחג, מתקנים, מתחמי יצירה והפעלות אינטראקטיביות, לצד הדלקת נרות חגיגית מדי יום.

איפה: פארק Magic Kass, מעלה אדומים

מתי: 14-21.12

• חנוכה במוזיאון ישראל בירושלים

בשבוע הבא יתקיימו מספר פעילויות מיוחדות, בהן דמויות מתוך קרקס ברחבי המוזיאון, סדנה להכנת נרות שמן, סדנה לכנת כדים, חנוכיות וסביבונים, סיור לכל המשפחה בעקבות המגילות הגנוזות, שעת סיפור ועוד. לראשונה במוזיאון יתקיים סיור בחשיכה: לאחר סגירת המוזיאון, יציאת הקהל וכיבוי האורות - קבוצה אחת תישאר ותצא למסע מואר במוזיאון החשוך, שכן הסיור כולל הכנת עששית והדרכה מיוחדת באולמות.

מתי: 16-22/12

עלות: הכניסה למוזיאון חינם במהלך החג, הפעילויות בתשלום

• חג האור בספרייה הלאומית בירושלים

במסגרת פסטיבל "כובע קסמים" יערכו שורת הצגות מקור והפקות אהובות לילדים ובנוסף יתקיימו סיורים מודרכים המותאמים במיוחד למשפחות עם ילדים בגילאי 5-10, המשלבים חוויה משפחתית מהנה והתנסות אינטראקטיבית.

במסגרת הסיורים המיוחדים לילדים ולמשפחות, יוזמנו המבקרים למסע מרתק הכולל ביקור בתערוכת הקבע והצצה נדירה אל "המטמון" - מאגרי הספרייה. כל ילד וילדה יקבלו בסיור ערכת פעילות אישית: "חוויה של ספרייה", עם חידות, משחקים והפתעות, ובאמצעותה יוכלו לחקור ולגלות את הספרייה דרך העיניים שלהם.

מתי: בין 14-21.12

עלות להופעות: בין 45-75 שקלים לכרטיס, עלות הסיורים: 45 שקלים לילד, 35 שקלים למבוגר.

דרום

• גיא הוכמן ו"פס הקול של הגבורה הישראלית" בשדרות

אירוע ייחודי בשדרות המשלב בין סיפורי הגבורה של המלחמה לבין הומור ותקומה. פאנל מרגש בהשתתפות גיבורים: רמי דוידיאן שחילץ מאות מהנובה, הלוחם אלישע מדן, הפראמדיקית רוני קיסין וסיגל קראוניק (אלמנת רבש"צ בארי). את הערב יחתום מופע סטנדאפ של "קצין החיוך הראשי", גיא הוכמן.

איפה: קולנוע חן, שדרות

מתי: 17.12

כמה: 35 שקלים

• פעילות עששיות ב"מדבריום" בבאר שבע

לרגל חג החנוכה הושק מסע לילי מיוחד עם עששיות ברחבי המתחם בו יגלו את סודות הלילה ויפגשו את בעלי החיים הפעילים בשעות החשיכה. בשעות היום מאפשר הפארק למבקרים לצאת למסע מרתק בין בתי גידול מדבריים שונים ולגלות את האתגרים וההתאמות הייחודיות של בעלי החיים על ידי מספר אטרקציות ופעילויות ייחודיות המראות כיצד מתקיימים בעלי החיים.

מתי: 15-22.12

עלות: 79 שקלים

• מסע אחר פלאי האור הטבעיים מתחת למים במצפה התת ימי באילת

באתר המפורסם צוללן ידליק מדי יום במהלך החג חנוכיית נורות ויהיו הדרכות מקוריות על היצורים במחשכי מעמקי הים, שמאירים את גופם וכך מושכים אליהם דגים, על שרשרת המזון התת ימית ועל האלמוגים הזוהרים, שכאשר נוגע בהם אור, הם מחזירים אותו אלינו בצבעים מהפנטים. בנוסף תיערך סדנת צביעת חלוקי נחל במוטיבים של החג ותיערכנה האכלות מודרכות במצפה התת ימי, במרכז המבקרים של עולם הכרישים, במתחם הדגים הנדירים, בבריכת צבי הים ועוד. הביקור כולל כניסה לסרט תלת מימדי היקפי וחדשני, שמציב אתכם כצוללים.

מתי: בין 14-21.12

עלות: כניסה לשלושה ימים 129 שקלים למבוגר, 109 שקלים לילד מגיל 3