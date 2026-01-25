בשל המתיחות מול איראן: ההטבה של חברות התעופה הישראליות

בעקבות המתיחות הביטחונית ותחושת חוסר הוודאות בימים האחרונים, חברות התעופה הישראליות אל על, ישראייר וארקיע, הודיעו היום (ראשון) על שירות מיוחד, המאפשר ביטול כרטיסי טיסה מכל סיבה.

אל על הכריזה על שירות "טיסה בראש שקט", המאפשר ביטול מכל סיבה עד 48 שעות לפני ההמראה וקבלת שובר זיכוי מלא, ללא תשלום נוסף. השירות יינתן ללא עלות במעמד הרכישה עבור הזמנות חדשות, להמראות ונחיתות לכלל יעדי אל על עד 17 במרץ, למעט כרטיסים מסוג LITE או כרטיסי בונוס.

בנוסף, החברה תתגבר את מערך מוקדי השירות של החברה החל ממחר, על מנת לתת מענה מיטבי ללקוחות בעלי הזמנות קיימות המבקשים לבצע שינויים בטיסותיהם. "חברת אל על תמשיך לפעול על מנת להיות הגשר האווירי לישראל וממנה, ולהציע פתרונות גמישים ונגישים לקהל לקוחותינו ולציבור הרחב כולו", נמסר.

ישראייר הודיעה כי היא מקלה בתנאי מגן הביטול ומעניקה ללקוחותיה גמישות מרבית בהזמנת טיסות בחודש הקרוב. "במטרה לאפשר הזמנה בטוחה ונוחה יותר ליעדים השונים". החל ממחר בין התאריכים 26 בינואר-28 בפברואר 2026, יוכלו הנוסעים לרכוש מגן ביטול, המאפשר ביטול מוצר הטיסה מכל סיבה עד 3 ימים לפני מועד ההמראה - במקום 7 ימים קלנדריים כנהוג כיום.

הילה הרמולין רונן, סמנכ"לית שיווק ומכירות בישראייר, מסרה: "אנו פועלים כל העת לשפר את המוצרים והשירותים ללקוחותינו, לכן איפשרנו במסגרת שיפור תנאי מגן ביטול הטיסה לבטל את הטיסה מכל סיבה עד 3 ימים לפני ההמראה וזאת כדי לאפשר להם להקדים לרכוש את החופשה בראש שקט וללא דאגות".

ההטבה תקפה עבור טיסות הממריאות עד 31 בדצמבר 2026. עלות המגן עומדת על 35 דולר לנוסע, והוא יהיה זמין לרכישה באתר ישראייר, במוקד ההזמנות ובאמצעות סוכני הנסיעות, בהתאם לתנאי המוצר. השינוי הוא על טיסות בלבד, ואינו תקף עבור מגן הביטול בחבילות הנופש.

מחברת ארקיע נמסר כי היא נערכת במספר מישורים על מנת להעניק מענה מיטבי לציבור הנוסעים. לפיכך, גם היא תאפשר לנוסעים שהזמינו טיסות בלבד (ללא חבילות נופש) בין התאריכים 26 בינואר-9 בפברואר 2025 לבטל את הזמנתם מכל סיבה, ללא דמי ביטול, עד 48 שעות לפני מועד הטיסה, ולקבל שובר זיכוי של ארקיע. זאת בנוסף למדיניות הביטול הקיימת של החברה, המאפשרת ביטול הזמנה בתוך 14 ימים ממועד ביצועה, בהתאם לדין.

החברה ערוכה לכל תרחיש אפשרי ובמסגרת זו ננקטו מראש מספר צעדים משמעותיים. הוקם חדר מצב ייעודי לקבלת החלטות בזמן אמת ולביצוע התאמות ושינויים בלוחות הזמנים, ככל שיידרש. בנוסף, נמסר מהחברה שגובש לוח טיסות ייעודי לתרחיש משתנה, הכולל אפשרות לתגבור טיסות ליעדים מרכזיים באירופה ובארצות הברית. כמו כן, כלל מוקדי ההזמנות והשירות של ארקיע תוגברו ונערכים למתן סיוע מלא לנוסעי החברה ולציבור הרחב.

עוז ברלוביץ, מנכ"ל ארקיע, מסר כי "אנחנו למודי ניסיון משנתיים מורכבות של אירועים ביטחוניים. הסקנו מסקנות רבות וביצענו שורה של שיפורים משמעותיים, הן במערכות, הן בזמני התגובה והן בהון האנושי. ארקיע ערוכה לכל תרחיש. בשלב זה לוח הטיסות פועל כסדרו, ואנו נתגבר יעדים בטיסות נוספות ככל שיידרש. חשוב לזכור, התעופה הישראלית תמיד כאן. ארקיע נמצאת בתיאום מלא עם כל גורמי היבטחןן ותעדכן את הציבור במידת הצורך על כל שינוי אפשרי".