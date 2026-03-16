נתב"ג בזמן מלחמה: איך ממריאים לחו"ל בזמן שעפים טילים איראניים?

בימים כתיקונם, זו התקופה בשנה שבה בנמל התעופה בן גוריון נערכים לעומס הנוסעים של חופשת הפסח. טרמינל ההמראות מתמלא במשפחות ובמטיילים בדרכם לחופשה מסורתית ביעדים ברחבי העולם. אלא שהשנה המציאות שונה לחלוטין - והשגרה בישראל היא שגרת חירום.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

למרות המראה המטעה של אולם הכניסה, מתווה הטיסות האזרחיות היוצאות מישראל עדיין מצומצם מאוד. ברחבת המטוסים נראים לא מעט מטוסים אפורים, לא של חברות תעופה אזרחיות, אלא של הצבא האמריקני, שפועל באזור כחלק מהמערכה.

בנתב"ג מנסים בימים אלה לנהל שגרה מורכבת: לצד טיסות יוצאות עם מספר קטן של נוסעים, נוחתות גם טיסות חילוץ של ישראלים שבוחרים לשוב ארצה דווקא בזמן המלחמה. בין לבין, מטוסים אמריקניים ממריאים ונוחתים בדרכם ליעדים נוספים במזרח התיכון.

גם מתווה הטיסות עצמו הותאם למציאות הביטחונית: מספר הנוסעים בכל מטוס מוגבל, כדי שבמקרה של ירי לכיוון נתב"ג ניתן יהיה לפנות את המטוס במהירות. בתוך הטרמינל עצמו, מצב החירום מורגש היטב, אזור הדיוטי פרי, שבדרך כלל שוקק חיים, עומד שומם כבר יותר משבועיים. רק לאחרונה נפתחה חנות אחת ובית קפה אחד עבור הנוסעים המעטים שעוברים במקום.

הנוסעים שכן מגיעים לשדה קיבלו הנחיה להגיע לא יותר משעתיים לפני הטיסה, ולעבור במהירות את כל שלבי הבידוק והבידוק הביטחוני. לפחות דבר אחד השתנה לטובה עבורם - אין כמעט תורים.

נוהל החירום שלפיו פועל נתב"ג כבר 17 ימים הוא חסר תקדים עבור הצוותים במקום. גם בעימותים קודמים ניתן היה להפנות טיסות להאבים אזוריים כמו דובאי, קפריסין או יוון. הפעם, נאלצת ישראל להמשיך לתפעל את שער האוויר המרכזי שלה כמעט לבדה - תוך ניסיון לשמור על מעבר אווירי חיוני, גם בימים שבהם השמיים מעל המדינה רחוקים מלהיות שגרתיים.