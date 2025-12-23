הישראלים נוהרים לנתב"ג: היעדים החמים של 2025

רשות שדות התעופה מסכמת שנה ופרסמה היום (שלישי) את נתוני 2025 שמצביעים על התאוששות מואצת ועלייה חדה בתנועת הנוסעים והטיסות בישראל. במהלך השנה האחרונה, כ־60 חברות תעופה בינלאומיות חזרו לפעול בישראל, חרף אתגרי המלחמה, ורשות שדות התעופה נערכת לגידול מתמשך בפעילות גם בשנה הבאה.

בסך הכול נרשמו כ-18.6 מיליון נוסעים בטיסות בינלאומיות, משמע עלייה של כ-33% לעומת שנת 2024 ותנועת המטוסים הסתכמה בכ-134 אלף טיסות, גידול של כ-32% בהשוואה לשנה החולפת. בנוסף, נרשמו כ-832 אלף נוסעים בטיסות פנים ארציות וכ-5.25 מיליון נוסעים במעברי הגבול היבשתיים.

על פי התחזיות, בשנת 2026 צפויה תנועת הנוסעים הבינלאומית בנמל להגיע לכ-22 מיליון נוסעים. כמו כן, חברות התעופה הישראליות ממשיכות להוביל את נתח הפעילות בנמל התעופה בן גוריון: אל על במקום הראשון עם כ-38% מנתח הפעילות, ישראייר במקום השני וארקיע במקום השלישי. שלוש החברות הישראליות יחד מהוות כ-58% מכלל תנועת הנוסעים בנתב"ג. אחריהן מדורגת וויז אייר במקום הרביעי.

היעדים המבוקשים ביותר ב-2025

הנוסעים הישראלים המשיכו להישאר נאמנים ליוון, שניצבת בראש עם כ-2.2 מיליון נוסעים, ארצות הברית עם כ-1.6 מיליון נוסעים, איחוד האמירויות במקום השלישי עם כ-1.5 מיליון נוסעים, איטליה עם כ-1.2 מיליון נוסעים וקפריסין במקום החמישי עם כ-1.2 מיליון נוסעים.

הפעילות האווירית בשאר הארץ

נמל התעופה הבינלאומי חיפה רשם גידול משמעותי בפעילות, בין היתר עם כניסתה של חברת אייר חיפה לפעילות מלאה. בשנת 2025 עברו בנמל 280,757 נוסעים, מהם כ-198 אלף בטיסות בינלאומיות וכ-82 אלף בטיסות פנים ארציות.

נמל התעופה הבינלאומי רמון רשם בשנת 2025 גידול של כ-13% בתנועת הנוסעים, עם כ-750 אלף נוסעים בסך הכול. מתוכם כ-742 אלף נוסעים בטיסות פנים־ארציות וכ-7,500 נוסעים בטיסות בינלאומיות.

שרת התחבורה מירי רגב: "שנת 2025 מוכיחה כי התעופה הישראלית יודעת להתמודד עם אתגרים ולצמוח גם בתקופות מורכבות. ההשקעה בתשתיות, בהרחבת נמלי התעופה ובשיפור השירות לנוסעים היא חלק מתפיסה אסטרטגית כוללת, שמבטיחה תעופה בטוחה, מתקדמת ונגישה - היום ובעיקר לקראת השנים הבאות".

שרון קדמי, מנכ"ל רשות שדות התעופה: "נתוני שנת 2025 משקפים חזרה מובהקת של התעופה הישראלית למרכז המפה הבינלאומית. חרף אתגרי השנה האחרונה, רשות שדות התעופה שמרה על רציפות תפקודית גבוהה ועל רמת בטיחות מהגבוהות בעולם, ואנו ממשיכים להיערך לגידול מתמשך בפעילות, בנמלי התעופה ובמעברי הגבול".