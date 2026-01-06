מתכננים טיסה למזרח? ההבדל במחיר בין טיסה ישירה - לקונקשיין

התחרות למזרח הרחוק מעולם לא הייתה לוהטת יותר, כאשר רק אתמול (שני) חברת ארקיע טסה לראשונה ליעד החדש, האנוי בווייטנאם, בטיסה ישירה ראשונה אי פעם מישראל. גם חברת ישראייר מעוניינת להצטרף לחגיגה, ותשיק במהלך השנה טיסות ישירות מישראל לפיליפינים. אך עם התענוג מגיע גם החשבון, והשאלה מה יהיה המחיר של החברות הזרות.

בדקנו את המחירים לחורף הקרוב וגילינו מה הפערים. לסרי לנקה למשל תשלמו עם טיסה ישירה של חברת ארקיע החל מ-950$ לאדם, אם תבחרו בקונקשיין באיחוד האמירויות עם פליי דובאי או איתיחאד, הטיסה תעלה לכם החל מ-705$.

בשביל לטוס לבנגקוק, היעד המרכזי של הישראלים במזרח, תיפרדו מ-1,100$ באל על ומ-1,000$ בטיסות החדשות של ארקיע. קונקשיין באבו דאבי עם איתיחאד יעלה בין 700-1,000$ ועצירה בניו דלהי עם אייר אינדיאה תעלה החל מ-800$.

לפוקט תשלמו החל מ-1,200$ עם אל על, בין 830-1,100$ לעצירה באבו דאבי עם איתיחאד ובאייר אינדיאה יעלה הכרטיס+עצירה החל מ-800$.

כמובן שבדקנו גם את המחירים ליעד החדש, האנוי, בטיסות הישירות של ארקיע, המחירים מתחילים ב-1,500$, כאשר טיסה+עצירה עם איתיחאד תעלה החל מ-1,200$ ועצירה עם פליי דובאי תעלה החל מ-1,100$ לאדם.