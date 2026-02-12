המשבר חלף: ארקיע שבה לטוס לתאילנד במסלול מעל סומליה

חברת התעופה "ארקיע" הודיעה היום (חמישי) שחזרה להפעיל את הטיסות לתאילנד במסלול הקצר מעל סומליה.

"לאחר מאמצים רבים", נמסר, "התקבל האישור הנדרש לשוב ולהפעיל את טיסות החברה לתאילנד במסלול הרגיל והקצר. האישור נכנס לתוקף באופן מיידי, והחברה תפעל בהתאם לכך החל מהטיסות הקרובות בקו".

ההסדרה הושגה בתום מאמצים אינטנסיביים של גורמים רבים, ובהם משרדי הממשלה ורשות התעופה האזרחית, שפעלו מאחורי הקלעים לטיפול בנושא בעל חשיבות אסטרטגית לישראל ולהבטחת רציפות אווירית בקווים ארוכי הטווח.

נזכיר כי בחודש שעבר דווח שסומליה החליטה לסגור את המרחב האווירי שלה לטיסות ארקיע מתל אביב לתאילנד, כאשר ל-i24NEWS נודע שהחברה לא קיבלה עדיין את האישורים הדרושים לפברואר הקרוב לטוס דרך המדינה, אך שבמידת הצורך, היא נערכת לשנות את המסלול.

נציין כי ארקיע ואל על עוברות שתיהן בקו הישיר שלהן מתל אביב לבנגקוק מעל סומליה, כחלק קטן במסלול הטיסה. בשגרה, חברות התעופה מגישות כל תקופת זמן בקשות לעבור בשטח אווירי של מדינות שונות.