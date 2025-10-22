אווירה שקטה ופסטורלית: ההמלצות שלנו לסוף שבוע בצפון

השקט שחזר לגליל המערבי מחזיר איתו גם המטיילים שמגיעים בהמוניהם לחבל הארץ שמתחדש ומשתקם אחרי המלחמה • עוד ועוד אטרקציות נפתחות והנופים מרהיבים • כתבתנו עם ההמלצות שלא כדאי לכם לפספס