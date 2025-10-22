אווירה שקטה ופסטורלית: ההמלצות שלנו לסוף שבוע בצפון
השקט שחזר לגליל המערבי מחזיר איתו גם המטיילים שמגיעים בהמוניהם לחבל הארץ שמתחדש ומשתקם אחרי המלחמה • עוד ועוד אטרקציות נפתחות והנופים מרהיבים • כתבתנו עם ההמלצות שלא כדאי לכם לפספס
יולי סלומוןכתבת צרכנות ותיירות
1 דקות קריאה
השקט שחזר לגליל המערבי מחזיר איתו גם המטיילים שמגיעים בהמוניהם לחבל הארץ שמתחדש ומשתקם אחרי המלחמה. עוד ועוד אטרקציות נפתחות, הנופים מרהיבים, והאווירה - שקטה ופסטרולית. יולי סלומון יצאה לתכנן לכם סוף שבוע בצפון.
