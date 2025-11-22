הקסם באירופה החל: שווקי חג המולד שלא חלמתם שתגיעו אליהם

אמנם בישראל בקושי מרגישים את החורף מגיע, אבל ברחבי היבשת השכנה מזג האוויר הקר כבר בשיאו. שווקי חג המולד נפתחים ברחבי אירופה בשבועיים הקרובים, ומצאנו לכם חמישה יעדים מיוחדים וקסומים במיוחד עם שווקים מדהימים שרוב הישראלים טרם היו בהם.

ברטיסלבה, סלובקיה: השווקים פועלים מ-27 בנובמבר ועד 6 בינואר

יריד חג המולד בבירה הסלובקית פרוס על פני מקומות שונים בעיר, כולל הכיכר המרכזית והכיכר הפרנציסקנית. יש במה להופעות של מוזיקה מסורתית, אזורים עם פעילויות לילדים, קרוסלות או החלקה על הקרח.

בשווקים תמצאו דוכנים המציעים הכל, מיין חם, יצירות קרמיקה, בדים, עור, דגמי עץ ועד מאכלים מסורתיים, עץ חג מולד ענק והופעות חיות, השוק השנתי מציג כמה מהמסורות הטובות ביותר של חג המולד בסלובקיה. בין המאכלים המסורתיים שתמצאו שם: פנקייק תפוחי אדמה דק, מאכל של בשר על הגריל בלחמנייה), לחם עם שומן ועוד.

העיר עצמה קטנה יחסית וזולה ביחס למקבילותיה במערב אירופה, ובכך מאפשרת חוויה נוחה ונגישה בלי עומס תיירים. בין היתר, ניתן לשלב בין שוק החג לסיור בעיר העתיקה והטירה המפורסמת שעל גדות הדנובה.

איך מגיעים: טיסה ישירה לווינה הסמוכה, ואפשרות לשלב ביקור בשתיהן

קרקוב, פולין: השווקים פועלים מ-28 בנובמבר ועד 1 בינואר

השוק המפורסם של העיר משתרע על פני שטח עצום בכל רחבי הכיכר המרכזית והוא נחשב לבין הגדולים באירופה. בזיליקת סנט מרי הממוקמת בכיכר משמשת כמעין רקע מדהים לכל האירוע שמתקיים ברציפות מתחילת המאה ה-14.

בין היתר תמצאו שם כמה מאכלים מסורתיים כמו קילבסה (נקניקייה), גבינת אוסקיפק מעושנת עם ריבת חמוציות, נקניקיות על הגריל, מרקים חמים. כמו כן, יהיו שם עבודות יד ומזכרות: יצירות עץ, קרמיקה, זכוכית, קישוטי חג, צעצועים ומוזיקה חיה של להקות פולק מקומיות.

בין יתרונותיה של קרקוב זה השילוב של השוק עם האפשרות לטייל בעיר העתיקה המרשימה ובטירה הממוקמת בלב העיר. כמו כן, העלויות יחסית נוחות בהשוואה לערים במערב אירופה, עם זאת יש לקחת בחשבון שקר יותר בהשוואה לרוב מדינות היבשת.

איך מגיעים: טיסות ישירות יומיות מישראל

שטרסבורג, צרפת: השווקים פועלים מ-26 בנובמבר ועד 24 בדצמבר

אחד השווקים העתיקים והמסורתיים באירופה שמושך אליו 2 מיליון מבקרים כל שנה ומכיל מאות דוכנים הפרוסים ברחבי העיר. השוק המרכזי "קריסטינדלסמרק" החל אי שם ב־1570. כל העיר מקושטת באווירה חגיגית עם ביתני עץ ומרכז היסטורי מרהיב. יתר השווקים מתפרסים על פני עוד עשרה מקומות שונים ברחבי העיר, כמו כיכר קלבר שהיא כנראה המקום הפופולרי ביותר בזכות עץ החג הגדול.

בשוק תמצא מאכלים מסורתיים של חבל אלזס כמו פיצה דקה עם שמנת, בייקון ובצל, מאכל כרוב כבוש עם נקניקיות ובשר, עוגיות מסורתיות וכמובן יין חם וגרסה מקומית של יין לבן חם. בין הדברים המוצעים למכירה בדוכנים, יש תכשיטים, נרות, קישוטי עץ, צעצועים מעץ וכלי קרמיקה. במקביל, יש סדנאות אפייה לילדים, הופעות רבות ואפשרות לעשות שייט החוצה את העיר.

אם אתם כבר שם, אתם חייבים לנצל את ההזדמנות לקפוץ גם לאחת העיירות הכי יפות וציוריות בעולם! העיירה קולמר, שהופכת בחג המולד לכפר קסום מהאגדות ומציעה שווקים רבים ובעיקר מחזה בלתי נתפס של בתים ציוריים מוארים ומרהיבים.

איך מגיעים: טיסות ישירות לפרנקפורט ומשם רכבת

ריגה, לטביה: השווקים פועלים מ-28 בנובמבר ועד 4 בינואר

הבירה הלטבית מתכסה בחורף בשלג הכבד, אך כשהאורות נדלקים הופכת העיר לקסומה ויפיפייה במיוחד. השוק המרכזי מתקיים בכיכר הדומא לאוקמוס בעיר העתיקה של ריגה המורכבת מרחובות מרוצפים ומבנים היסטוריים מרשימים.

בשווקים יש גם הופעות מוזיקה, פעילויות לילדים ומגוון דוכנים המציעים עבודות יד: סריגים, כפפות, צעיפים, תכשיטים עם אבני ענבר, צעצועים מעץ. בין המאכלים שתמצאו יש ג’ינג׳רבד, כשמו הוא משקה ג'ינג'ר חם, מאכלי תפוחי אדמה מסורתיים ויין חם.

בנוסף, נחשבת העיר ליעד טוב וזול המציע אפשרות לקניות רבות ואווירה שקטה יותר, נעימה ולא מפוצצת בתיירים. עם זאת, כדאי לקחת בחשבון את מזג האוויר הסגרירי והקר השורר במדינות הבלטיות בחורף.

איך מגיעים: טיסות ישירות של חברת אייר בלטיק מישראל

סיביו, רומניה: מ-14 בנובמבר ועד 4 בינואר

שוק חג המולד בעיר נחשב לטוב ביותר במדינה ומתקיים בכיכר Piața Mare בעיר העתיקה של סיביו. בנוסף, הוא נחשב לאחד הוותיקים והבולטים ביותר ברומניה. העיצוב והאדריכלות של העיר מוסיפים בהרבה לייחודיות שלה ובדצמבר הופכים אותה ליוצאת דופן.

ברחבי העיר יש עשרות דוכנים, מגרש החלקה על הקרח, דוכנים המוכרים מיציג אומנות רומניים כגון פרטי קרמיקה, בדים, תכשיטים ועבודות עץ. עוד יש במקום מאכלים מסורתיים: לחמים מתוקים, מאפים, “קוזונזי" (לחם חג רומני), נקניקיות/בשרים על הגריל, שוקולדים, יין חם וגם משקאות חורפיים אחרים.

השוק עצמו פחות גדול מרוב ערי אירופה, אך הוגדר כאחד הטובים והאהובים ביותר במזרח היבשת עם שלל אומנים ומופעים המגיעים אליו מתוך המדינה ומחוצה לה. כמו כן, העיר סיביו לא צפופה כלל ונחשבת ליעד זול במיוחד.

איך מגיעים: טיסות ישירות לבוקרשט / קלוז'-נאפוקה מישראל