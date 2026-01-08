ההסכם החדש של ארקיע: טיסות עד האיים הקריביים

חברת "ארקיע" הודיעה היום (חמישי) על חתימת הסכם אינטרליין (טיסות המשך) עם ענקית התעופה האמריקנית JetBlue, החברה השישית בגודלה בארה"ב, אשר מפעילה רשת רחבה של נתיבים בצפון אמריקה, אמריקה הלטינית והאיים הקריביים.

ההסכם מהווה קפיצת מדרגה משמעותית ברמת השירות לנוסע הישראלי ומחבר בין לוח הטיסות של ארקיע - המפעילה עד שבע טיסות שבועיות ישירות לשדה התעופה JFK בניו יורק ולשורת יעדים ענפה של JetBlue בארה"ב, הקריביים ומרכז אמריקה.

בארקיע הדגישו כי עבור הצרכן הישראלי, משמעות ההסכם היא חוויית טיסה נוחה, רציפה ובטוחה, עם חיבור קל ומהיר למבחר רחב של יעדים מרכזיים ופופולריים, בהם: לוס אנג'לס, פורט לודרדייל במיאמי, בוסטון, אורלנדו, וושינגטון די. סי, קנקון במקסיקו, גווטמאלה, קוסטה ריקה ועשרות יעדים נוספים.

במסגרת ההסכם ייהנו הנוסעים מתיוג כבודה מלא - משליחה ישירה מנתב"ג ועד ליעד הסופי, וכן מכל יעד בארה"ב ועד לנחיתה בישראל ללא צורך באיסוף כבודה בנמל הביניים. בנוסף יזכו להגנה מלאה במקרה של עיכובים או שינויים באחד ממקטעי הטיסה. שילוב זה מבטיח נוחות מרבית, חיסכון משמעותי בזמן ושקט נפשי לאורך כל המסע.