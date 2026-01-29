המרחב האווירי לטיסות ארקיע לתאילנד ייסגר | כל הפרטים

ברקע הדיווחים על כך שסומליה החליטה לסגור את המרחב האווירי שלה לטיסות ארקיע מתל אביב לתאילנד, ל-i24NEWS נודע היום (חמישי) כי החברה לא קיבלה עדיין את האישורים הדרושים לפברואר הקרוב לטוס דרך המדינה, אך במידת הצורך, היא נערכת לשנות את המסלול.

ארקיע ואל על עוברות שתיהן בקו הישיר שלהן מתל אביב לבנגקוק מעל סומליה, כחלק קטן במסלול הטיסה. בשגרה, חברות התעופה מגישות כל תקופת זמן בקשות לעבור בשטח אווירי של מדינות שונות.

במידה וארקיע לא תקבל את האישור לתחילת החודש, המסלול ישתנה - וזמן הטיסה לא עתיד להתארך.

הנושא הועבר לטיפול רשות התעופה האזרחית ומשרד החוץ. חברת אל על תמשיך לטוס במסלול כרגיל עד חודש מרץ.

נזכיר כי בתחילת ינואר, ארקיע הטיסה את שר החוץ גדעון סער לסומלילנד, כאשר בסומליה עדיין כועסים על ההכרה הישראלית בשכנתה.

מארקיע נמסר בתגובה: "במסגרת שגרת התעופה הבינלאומית, חברות תעופה מגישות מעת לעת בקשות תקופתיות לאישורי מעבר אווירי בנתיבים שונים. נכון למועד זה, ארקיע טרם קיבלה את חידוש האישור התקופתי למעבר אווירי לחודש פברואר מעל סומליה. מבדיקה שביצעה החברה עולה כי גם יתר חברות התעופה הישראליות טרם קיבלו את חידוש האישורים התקופתיים הרלוונטיים".

"הנושא הועבר לטיפול הגורמים המוסמכים, ובהם רשות התעופה האזרחית ומשרד החוץ, וארקיע פועלת בתיאום מלא עמם. חשוב לציין ככל שהאישור לא יתקבל עד תחילת חודש פברואר, תפעל החברה בנתיב חלופי, ללא כל שינוי בלוחות הזמנים של הטיסות וללא פגיעה בנוסעים. ארקיע תמשיך לעדכן ככל שיידרש", הוסיפו בחברה.

ממשרד התחבורה נמסר: "חברת ארקיע הגישה תוכנית טיסה ליעדים במזרח. במסגרת זו רשויות התעופה בסומליה לא אישרו את חציית המרחב האווירי של מוגדישו (בסומליה). ארקיע פנתה לרת"א ומשרד התחבורה בנושא. סיבת אי מתן האישור איננה ברורה כי הרשויות בסומליה לא פירטו את מהות הסרוב. סרוב זה מהווה הפרה של אמנות הטייס האזרחיות שסומליה, שחברה בארגון התעופה הבין לאומי I.C.A.O חתומה עליהן. משרד התחבורה פועל מול כל הגורמים הרלוונטיים כדי לנסות ולסייע לחברת ארקיע באמצעים שעומדים לרשותו".

נזכיר עוד כי ב-26 בפברואר, ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריז על הכרה רשמית ברפובליקה של סומלילנד כמדינה עצמאית וריבונית. הוא חתם על הכרזה משותפת עם שר החוץ גדעון סער ונשיא הרפובליקה אבדירחמן מוחמד עבדילאהי.

"מדינת ישראל מתוכננת להרחיב באופן מיידי את יחסיה עם רפובליקת סומלילנד בשיתוף פעולה נרחב בתחומי חקלאות, בריאות, טכנולוגיה וכלכלה", מסרו בלשכת רה"מ. גורם מעורה בפרים מסר ל-i24NEWS כי איחוד האמירויות, שלה קשר קרוב לסומלילנד, הייתה מעורבת במגעים להכרה הישראלית בעצמאות המדינה. עם זאת, בסומליה הסמוכה הגיבו בזעם להכרה - וגם מצרים, טורקיה וג'יבוטי גינו את המהלך.