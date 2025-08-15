לברוח מהחום: היעדים האירופיים עם מי הים הצלולים ביותר

מומלצים -

גל חום מזעזע פקד אותנו ואת אירופה השבוע, ורבים היו רוצים להצטנן במהירות מהשרב הלוהט. מי שמעוניין לטוס בקרוב כדי לעשות זאת, בוודאי ישמח לגלות שיש שתי מדינות באירופה שזכו בתואר "המדינות עם מי הים הצלולים ביותר".

הסוכנות האירופית לאיכות הסביבה (EEA), פרסמה את הערכת מי הרחצה האירופיים לעונת הרחצה 2024, הקובעת כי סלובניה וליטא מדורגות יחד במקום הראשון. הדו"ח בחן את איכות מי הרחצה ב-22,127 אתרים ב-27 המדינות החברות באיחוד האירופי, בנוסף לאלבניה ושוויץ שאינן באיחוד.

למעשה, נמצא כי 85 אחוז מהאתרים שנבדקו עמדו בתקן המחמיר של איכות מי הרחצה "מצוינים", בעוד ש-96 אחוז עמדו בתקני האיכות המינימליים. האתרים כוללים חופים, נהרות, אגמים ואתרי שחייה ברחבי היבשת, שכולם נבדקים על ידי רשויות לאומיות ומקומיות לאיתור זיהום חיידקי.

עוד נמצא כי איכות מי הים ביבשת טובה יותר מזו של נהרות ואגמים. זאת, בזכות תקנות מי הרחצה של האיחוד האירופי, שאומצה בשנת 2006. חשוב לציין שגם בסלובניה וגם בליטא נבדקו מספר קטן יחסית של אתרים, כאשר רק 21 נבדקו בסלובניה ורק 16 בליטא. ועדיין - האתרים זכו יחד בציונים הגבוהים ביותר.

סלובניה מחזיקה רק ב-47 קילומטרים של ים אדריאטי, זאת לעומת איטליה השכנה שמחזיקה ברצועה ארוכה המפרידה בין סלובניה למי הים. אזורי הרחצה הם מהפופולריים במדינה, כאשר בין המקומות הבולטים לשחייה - העיירות פורטורוז, איזולה, פיראן והעיר קופר.

בליטא, המוקדים הידועים ביותר לחופשה על שפת הים הם פלאנגה, נרינגה וקלאיפדה. בשנת 2024, ליטא דורגה כמדינה המאושרת ביותר בעולם עבור צעירים מתחת לגיל 30, על פי מדד האושר העולמי.