התיירים שביקרו בישראל עברו לאפריקה - וגילינו למה הם התאהבו ביבשת

המלחמות בישראל, בעזה ובאיראן טלטלו את מפת התיירות העולמית בשלוש השנים האחרונות. בעוד שמדינות רבות במזרח התיכון נפגעו בעקבות הנזק התדמיתי, התיירות ביבשת השכנה, אפריקה, זינקה באופן חסר תקדים.

הנתונים שפורסמו לאחרונה על ידי האו"ם, חושפים כי יותר מ-80 מיליון תיירים הגיעו ליבשת בשנת 2025, עלייה של 8% לעומת השנה הקודמת. בנוסף, הוצאות התיירים ביבשת גדלו ב-5%, גבוה מהעלייה בהוצאות ביבשות אחרות.

מנהלת איגוד התיירות והנסיעות האפריקאי (ATTA), הסבירה כי "הגיאופוליטיקה של אפריקה משחקת לטובתה. המשבר במזרח התיכון היווה שיבוש משמעותי עבור המדינות באזור, אם כי ההשפעה על אפריקה הייתה נמוכה". לדבריה, התבצעה הערכה מחדש של חברות תעופה רבות שהגדילו בשנים האחרונות את הטיסות למדינות כמו קניה ודרום היבשת.

האתגרים העיקריים של אפריקה

בזמן שהמלחמות מסרבות לדעוך ויש אי ודאות עולמית, אפריקה ניהנת מהזדמנות לבסס את עצמה כאחד ממנועי התיירות הגדולים בעולם - ואפילו לנצח את אסיה כיבשת עם הצמיחה התיירותית הגבוהה ביותר.

כדי לנצל את ההזדמנות, ב-ATTA האפריקאי מעוניינים לשפר את הקישוריות והניידות בתוך היבשת. "זהו אחד האתגרים הגדולים ביותר", הם מודים. למרות שיש קשרים ישירים מאירופה לשדות תעופה מרכזיים כמו ניירובי, אדיס אבבה ויוהנסבורג, התנועה בתוך היבשת עדיין מסובכת.

מעבר לקישוריות, ישנם גורמים מרכזיים נוספים שיכולים לעשות את ההבדל. אחד מהם הוא מדיניות הוויזות, תחום שבו היבשת עדיין תקועה ולא מאפשרת מעבר חלק בין המדינות השונות, מה שגורם לרבים לוותר על הביקור אצל שכניהם.

"אנחנו רואים יותר ויותר מדינות שמסירות או מקלות על הוויזות וזה יכול להשפיע במהירות רבה על הביקוש", מסבירים ב-ATTA. בנוסף, החל עניין גובר בשנים האחרונות מצד משקיעים ביבשת.

יותר מסתם "ספארי"

בנוסף להתפתחויות, ישנו גם שינוי מהותי באופן שבו אפריקה מעוניינת להציג את עצמה לעולם. "הספארי הוא בסיסי, אבל אפריקה היא הרבה יותר מזה", הדגישו ב-ATTA. אפריקה היא יבשת עצומה ומגוונת עם טבע פראי, ערים ענקיות, מדבריות, חופים, תרבויות עתיקות וחיות בר שאין כמעט בשום מקום אחר.

בין המקומות המפורסמים, ישנם פארקי הספארי הפזורים ברחבי היבשת, מפלי ויקטוריה בזמביה, הר הקלימנג'רו בקניה, מדבר הסהרה הפרוס בין כמה מדינות בצפון אפריקה וכמובן הפרימידות במצרים. בהתאם לייחודיות שלה, לאפריקה יש מטבח יוצא דופן ומגוון המשתנה ממדינה למדינה, תרבויות ושבטים.

בפן העסקי, בערים כמו קיגאלי וניירובי מרכזי פיתוח וחדשנות, שכן הערים הללו כבר מארחות קונגרסים ואירועים גדולים אחרים. ביבשת יש אוכלוסייה צעירה מאוד והרבה פוטנציאל. האתגר כעת הוא לממש את הפוטנציאל הזה, ואם תצליח, היא לא רק תמשוך יותר מטיילים, אלא תהפוך למנוע הגדול הבא של התיירות העולמית.