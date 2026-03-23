ארקיע תעתיק את רוב פעילותה לעקבה ולטאבה: "המתווה החדש - סגירת השמיים בפועל"

בעקבות החלטת משרד התחבורה להגביל את מספר הנוסעים היוצאים מנתב"ג ל-50 בלבד בכל טיסה, מודיעה ארקיע היום (שני) כי המתווה החדש אינו מאפשר קיום פעילות תעופתית סדירה, ומהווה, לדבריה, סגירה בפועל של שמי ישראל.

מהיום יופעל לוח הטיסות כמתוכנן, כולל הטיסה הישירה לניו יורק שתמריא בשעה 13:15. עם זאת, בארקיע נערכים לשינוי משמעותי בפעילות: עיקר הטיסות הבינלאומיות יועברו לנמלי התעופה בעקבה ובטאבה, כפי שנעשה בתחילת המלחמה.

במסגרת המתווה החדש, טיסות ליעדים מרכזיים ובהם ניו יורק, בנגקוק והאנוי יופעלו בתפוסה מלאה מנמל התעופה בעקבה. לוח טיסות מעודכן צפוי להתפרסם בהמשך.

במקביל, החברה תמשיך להפעיל פעילות מצומצמת מנתב"ג, שתכלול בעיקר טיסות ללרנקה ולאתונה, המיועדות לצרכים הומניטריים.

בארקיע מדגישים כי ההגבלות הנוכחיות אינן מאפשרות תפעול תקין, וכי החברה לא תוכל לבחור בין נוסעים שכבר רכשו כרטיסים. "מדובר במצב שאינו ישים ואינו עולה בקנה אחד עם ערכי החברה", נמסר.

מנכ"ל ארקיע, עוז ברלוביץ', מסר: "במתווה הנוכחי לא ניתן לקיים פעילות תעופתית סדירה, ומשמעותו בפועל היא סגירת שמי ישראל. אנו פועלים בהתאם להנחיות, אך נערכים להעברת עיקר הפעילות לעקבה וטאבה כדי לשמור על רציפות תעופתית ככל הניתן".